L a divina J.Lo ci dà un'ennesima lezione di stile con il suo ultimo beauty look capace di unire le tendenze cloud skin e latte makeup

New York Fashion Week, nel front row di una delle sfilate più attese della settimana, quella di Ralph Lauren, brilla una delle star più luminose del firmamento della musica, parliamo della divina J.Lo e del suo beauty look magnetico. In una parola? Catalizzante! Il makeup sfoggiato dalla regina del pop latino è un omaggio assoluto ai colori dell’autunno e all’intensità delle nuance calde della terra, in un mix&match di sensualità, profondità e luminosità.

In attesa della pubblicazione di This Is Me… Now, il suo ultimo attesissimo album, J.Lo conquista la New York Fashion Week con un outfit dell’ultima RLSP24, che richiama lo stile coastal cowgirl,e lo sublima all’ennesima potenza con soft waves dalle sfumature caramello e con un beauty look che, ammettiamolo, non vediamo l’ora di copiare.

Cloud Skin e Latte Makeup

Perfetto come makeup di transizione tra la stagione calda e quella fredda, il trucco sfoggiato da J.Lo per l’occasione, abbraccia a piene mani due dei maggiori beauty trend della prossima stagione: la cloud skin e il latte makeup. In cosa consistono queste due tendenze virali? La prima, ovvero la cloud skin, risponde all’esigenza di ottenere una grana della pelle liscia e vellutata e si ottiene utilizzando fondi e concealer idratanti a base acqua, per un risultato leggero e levigato. Gli stessi prodotti sono ottimi da utilizzare per realizzare il latte makeup.

Shade calde e punti luce glow

Se siete delle beauty addicted lo conoscete bene. Sdoganato da Hailey Bieber e ormai onnipresente su TikTok, il latte makeup consente di valorizzare i volumi del volto, in particolare gli zigomi. Come? Enfatizzando l’incarnato in un delizioso gioco di punti luce e zone d’ombra che tramite bronzer in crema, highlighter e ombretti mat in tonalità della terra permettono di scaldare l’incarnato e renderlo al contempo extra glowy.

Trucco occhi magnetico

Focus eyes all’insegna di un soft smokey sui toni del marrone caldo in tre diverse sfumature: cioccolato, gingerbread e bronzo. Matita nera per un cat eyes sfumato e graffiante e un ombretto color melanzana come shade di transizione. Rossetto nude sulle labbra (un classico per queen J.Lo) e sopracciglia bold impeccabili ad incorniciare il viso. Il risultato? Un makeup magnetico caldo e luminoso che, siamo sicure, spopolerà in autunno!