Cloud Skin: l’ultima tendenza make up che colma il divario fra matte e glowy

I l nuovo trend make up nato su TikTok si concentra sul bilanciare finish matte e glowy

Non si può negare che TikTok si sia affermato come la piattaforma social con la più grande ( e in rapida evoluzione) presenza di beauty trend.

Dopo anni di tendenze ad alto tasso glowy come la Glass skin e la Laminated skin, nei “per te” del social network ha iniziato a farsi strada una nuova tendenza make up chiamata “Cloud Skin”.

Questa nuovo trend combina il meglio della mania matte della fine del 2010 con il glowy degli ultimi tempi, offrendo un risultato più tridimensionale e soft-focus.

Perchè si chiama Cloud Skin?

Il nome di questo nuovo trend nasce dall’idea di imitare l'aspetto delle nuvole quando il sole le attraversa, valorizzando le loro forme ariose e sognanti. Grazie al mix di texture e finish diversi fra loro, la Cloud Skin conferisce al viso una luce diffusa ma non invadente, come se provenisse dalla nostra pelle invece che dai cosmetici che utilizziamo.

A quali pelli è indicata?

Il trend è molto inclusivo, si possono miscelare ed intensificare prodotti con diversi livelli di texture e finish in base al proprio skin type.

La Cloud Skin è tuttavia particolarmente apprezzata da chi ha una pelle da mista a grassa e vuole nascondere l’eccessiva produzione di sebo e relativi pori dilatati.

L'uso di primer opacizzanti e polveri matte, infatti, ti permette di essere libera dal touch up durante la giornata.

Il prodotto chiave per realizzare la cloud skin

Se c'è un prodotto importantissimo per questa nuova tecnica make up è sicuramente la cipria. In polvere libera o compatta, l'importante è che sia applicata in modo strategico solo su alcune zone specifiche del viso. Applicare la cipria in punti chiave, non solo fa durare più a lungo il fondotinta, ma consente ad altre zone del viso di apparire più fresche e luminose, senza aver bisogno per forza di aggiungere l'illuminante. Un esempio? Applicando un po' di cipria sulla mascella le guance acquisiranno un aspetto leggermente glowy ma naturale.

Come realizzare la Cloud Skin?

L'idratazione è lo step fondamentale per avere una bella pelle perché ripristina la barriera cutanea, che la protegge dalle aggressioni esterne, rendendola subito più luminosa e rimpolpata. Inoltre, permette al trucco di fondersi meglio con la pelle e di durare più a lungo. Dopo aver deterso il viso, applica prima un siero e poi una crema idratante. La pelle sarà così perfettamente idratata, pronta per il tuo trucco.

Step 1: primer e fondotinta

Il primo prodotto make up da applicare è sicuramente il primer, possibilmente opacizzante e poreless, così da prolungare la durata del tuo fondotinta ed evitare di lucidarti nell'arco della giornata. È meglio applicarlo partendo dal centro del viso per poi sfumarlo uniformemente con un pennello o una blender. Prediligi fondotinta dalla texture leggera, simile ad un siero oppure liquida, sono assolutamente banditi i fondi compatti.

Step 2: cipria

Fissa il tutto con una cipria così da levigare la pelle, ridurre le linee sottili e la grana della pelle. Ricordati di applicarla esclusivamente vicino al naso, al centro della fronte, all'attaccatura dei capelli e sulla mascella. Così facendo otterrai un vero e proprio effetto soft focus degno di un filtro Instagram.

Step 3: blush ed illuminante

Puoi scegliere se terminare il make up viso con un blush luminoso o se preferisci le formule opache, puoi aggiungere un velo di illuminante sulla punta del naso, sull'arco di cupido e sugli zigomi.

Guarda la nostra gallery per scoprire i migliori prodotti per ricreare la tua cloud skin:

GUERLAIN TERRACOTTA LE TEINT

Unisce la leggerezza e la luminosità di una poudre e la perfezione di un fondotinta. La sua formula no transfer a lunga tenuta garantisce un incarnato splendido, come dopo una bella giornata trascorsa all'aria aperta. e.l.f. Matte Putty Primer

Primer in crema compatta ad azione perfezionante.

Attenua le imperfezioni, riduce la visibilità dei pori, dona un incarnato uniforme. DIOR FOREVER VELVET VEIL

Il primer mat di Dior con una tenuta di 24 ore*, studiato per affinare visibilmente i pori e le imperfezioni donando un incarnato uniforme, levigato e valorizzato. KVD BEAUTY Good Apple

Un fondotinta dal finish naturale, ad alta coprenza, no transfer e leggero come un siero. Da Sephora FENTY BEAUTY INVISIMATTE 2.0

Fissa il trucco e ne prolunga la durata, attenuando i pori e combattendo la lucidità istantaneamente sulle aree desiderate.

Da Sephora Deborah Milano Skin Booster

Un fondotinta di ultimissima generazione estremamente liquido e leggero che migliora l'aspetto della pelle, uniformandone l'incarnato per un effetto "no make up". Arricchito con Vitamina C. MAC HYPER REAL SERUMIZER

Un siero-idratante ibrido che riequilibra, ristruttura e rinforza la barriera cutanea. Regala una pelle morbida come un petalo, naturalmente radiosa, per una base pronta per il make-up. Keys Soulcare Truly Becoming Multi-Benefit Peptide Serum

Un siero in grado di fornire una profonda idratazione per tutto il giorno, rimpolpando l'aspetto della pelle e migliorando visibilmente le linee sottili e le rughe. Da Douglas CHARLOTTE TILBURY HOLLYWOOD GLOW GLIDE FACE ARCHITECT HIGHLIGHTER

Combinando il ricco pigmento di una cipria compatta alla texture satinata e scorrevole di un illuminante liquido. YSL BEAUTY ALL HOURS

Con questo fondotinta l' incarnato rimane perfetto e fresco garantendo al vostro make-up un effetto naturale e matte luminoso. NARS Soft Matte Complete Foundation

Riequilibra il sebo in eccesso, mantenendo la pelle idratata per un look levigato e opacizzato effetto seconda pelle. deBBY 100%clean FONDOTINTA PERFEZIONATORE

Texture leggera e confortevole, garantisce un finish naturale. RARE BEAUTY Soft Pinch

Un fard liquido, leggero e di lunga durata, che si fonde perfettamente con la pelle per conferire un aspetto sano e luminoso, in tuta leggerezza. Da Sephora