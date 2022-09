Il beauty look di Bella Hadid? È a metà tra lo chic e l’androgino

E ffetto chic e stile androgino. Il beauty look di Bella Hadid è la soluzione più cool per un trucco da lasciare senza fiato, in un mix di sfumature e cromie che non puoi lasciarti sfuggire

Non c’è che dire, quando si parla di beauty look di Bella Hadid non ha davvero eguali. Una vera regina in fatto di originalità e versatilità nello stile. E ce lo dimostra anche questa volta postando sul suo profilo Instagram una serie di foto da lasciare senza fiato, mostrandosi con un trucco a metà tra l’androgino e lo chic più assoluto. Un mix di toni che la rendono assolutamente irresistibile, aumentando ancora di più il suo magnetismo e la sua femminilità. Ma aggiungendo quel tocco in più capace di creare un contrasto di sfumature a dir poco eccezionale.

Un make up gender-neutral, perfetto per chiunque lo voglia provare poiché in grado di far risaltare i lineamenti più dolci così come quelli più definiti. Addolcendone i tratti o evidenziandone maggiormente le peculiarità, ma sempre con un tocco di eleganza e di charme senza tempo.

Se anche tu stai chiedendo come replicare il beauty look di Bella Hadid, quindi, sappi che non c’è niente (o quasi) di più semplice. Basta usare i toni giusti e aiutarsi con un‘acconciatura capace di far risaltare ancora di più il make up e il suo stile androgino.

Per prima cosa, quindi, dovrai preparare una base per uniformare il tuo incarnato, utilizzando un correttore e un fondotinta della tua carnagione e applicandolo in modo delicato su tutto il viso. Se per le labbra, poi, il beauty look di Bella Hadid prevede solo una semplice passata di rossetto nude, mantenendole il più naturali possibile, per gli occhi non vale la stessa regola.

È proprio qui, infatti, che si concentra il massimo dell’attenzione con un trucco che non lascia niente al caso. Optando per un make up che definisce lo sguardo, donandogli profondità e magnetismo. Come? Applicando una leggera linea di eyeliner sulla rima superiore dell’occhio e sulla parte più esterna della rima inferiore. E completando il tutto con una buona dose di ombretto nei toni del viola, con cui impreziosire tutta la palpebra mobile e allungandosi lateralmente quasi a raggiungere la fine delle sopracciglia. Il risultato? Beh, basta guardare le foto delle modella per capire quanto sia eccezionale.

Per completare il tutto poi, puoi acconciare la tua chioma proprio come quella di Bella. Lasciandola liscia, con una riga in mezzo ben definita e sciolta sulle spalle. Un hair look semplice ma di sicuro effetto. Che dire, non ti resta che provare anche tu a ricreare questo beauty look davvero unico, che valorizzerà i tuoi lineamenti e il tuo già personalissimo stile.