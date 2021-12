Tagli capelli medi 2022: dal lob allo shob, ecco i look che faranno tendenza

Bello il capello lungo, bellissimo il pixie cut, ma la verità è il taglio medio resta ancora il più gettonato di sempre. Noti i vantaggi: facile da gestire (e da modificare per styling ogni volta diversi), perfetto per chi vive nel dubbio, quindi anche scelta "di passaggio" perfetta per chi vuole farli allungare o tagliarli definitivamente. Quale che sia il motivo che ti spinga a optare per un hair cut medio, sei comunque nel posto giusto: in questo articolo troverai spunti e consigli per svoltare il tuo hairstyle. Ecco come (e cosa) scegliere tra i migliori tagli capelli medi 2022.

Taglio medio lungo: il lob

ll long bob o caschetto lungo è il taglio medio che va per la maggiore. Arriva alle spalle e nella versione più diffusa è tendenzialmente liscio e con una riga laterale. Per il 2022, invece, il lob sarà sempre più mosso e abbinato, come per molti altri tagli medi, a frange e ciuffi over. La possibilità di scalare le lunghezze rende questo taglio assolutamente versatile! Per la frangia, invece, il consiglio è di optar per una frangia dritta – ideale sui visi più lunghi – o per una frangia a tendina che lascia in parte scoperta la fronte. Per quanto riguarda la riga, oltre a quella laterale morbida, puoi anche scegliere quella centrale. In questo caso l'abbinamento con la frangia è la scelta ideale per rendere il look più arioso e frizzante.

Tagli capelli medi 2022: lo scalato

Il taglio medio scalato è perfetto per dare una svolta all'hair look. Le scalature, infatti, donano volume e movimento e sono la soluzione migliore per chi ha naturalmente la chioma mossa o anche riccia. Ecco le situazioni che rendono il taglio medio scalato la soluzione migliore:

- se hai i capelli sottili e fini perché permettono di migliorare il volume;

- se hai il viso tondo perché permette di affinarlo lavorando su un taglio più corto sulla nuca e più sfilato ai lati;

- in tutte le situazioni in cui si vuole lavorare anche sul colore perché le scalature sanno enfatizzare al meglio i giochi di luce.

Il taglio medio scalato si abbina a frange e ciuffi senza distinguo. Ecco alcuni look che potrebbero piacerti.

Tagli medio corti

Il medio corto sarà il taglio più gettonato in vista dell'estate. Una soluzione pratica, certamente, ma anche molto facile da modellare e da modificare in base al look. Amore a prima vista per lo short bob (o “shob”), un caschetto cortissimo che puoi portate più sfilato oppure pari per un risultato ancora più sofisticato. La piega consigliata per questo taglio medio è liscia e con un finish glassy.

Il taglio medio per eccellenza: il bob

Non un solo taglio bob: il 2022 comprenderà una moltitudine di varianti difficili anche da catalogare. C'è, per esempio, il bob liscio con frangia dritta e piena e con lunghezze à plomb e ultra brillanti, quello mosso con frangia corta e/o a tendina, infine il taglio scalato ai lati che dà volume. Il tutto, poi, enfatizzato dai schiariture realizzate ad arte sulle punte o soltanto su alcune ciocche. Ecco alcuni look da provare!

Tagli capelli medi 2022 con frangia

Sul taglio medio del 2022 la frangia, mossa o dritta, si appoggerà alle sopracciglia: è questa la tendenza che emerge dalle ultime proposte dei migliori Saloni. Con una differenza rispetto alla tipologia di partenza dei capelli: su quelli ricci la frangia è riccia o mossa e si pettina con le mani per un risultato mai troppo composto. Sugli short hag cut, invece, è lavorata con scalature più definite o si presenta come la classica frangia a tendina a prova d'errore.

Tagli medi ricci

Il diktat per i tagli medi ricci è: scalature, per tagli più corti avanti e più lunghi dietro. Per chi ha i ricci “ribelli” è ancora il lob il taglio consigliato: nessun hair cut, infatti, riesce a valorizzare al meglio questa tipologia di capello!