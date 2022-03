F rizzanti e sbarazzini, i tagli di capelli corti sono la scelta giusta per la primavera 2022 grazie alla loro versatilità, capace di accontentare tutti i gusti. Non solo pixie cut, insomma: dallo street style, infatti, le indicazioni arrivano chiare e raccontano una primavera dedicata ai tagli corti. Di tutti i tipi.

Se c'è una cosa che le tendenze capelli 2022 hanno chiarito è che sarà un anno da dedicare ai capelli corti. In particolare, la primavera 2022 sembra essere il momento adatto per darci un taglio e sperimentare, magari affidandosi ai tagli di capelli corti più belli dello street style. I motivi per provare un taglio corto sono tantissimi: dalla voglia di un cambio look a quella di ritrovare la praticità, riducendo i tempi di asciugatura e styling, fino al desiderio di sfoggiare un taglio couture. Ecco perché l'idea migliore è osservare con attenzione le strade delle Fashion Week più famose del mondo e scoprire nuovi modi di portare i capelli corti secondo i dettami di New York, Londra, Parigi e Milano. Il fil rouge? La voglia di essere sé stessi e di scegliere solo e unicamente ciò che ci fa stare bene, al di là dei dettami della moda.

Capelli corti dallo street style: i tagli scalati per la primavera 2022

I capelli corti, lisci o mossi, si adattano a qualsiasi tipo di taglio, scalature comprese. La particolarità dei pixie cut della primavera 2022, però, è che sanno creare dei veri e propri micro-layers sulla chioma, stratificandosi per dare movimento ai capelli corti. L'effetto è una chioma senza contrasti eccessivi, ma leggera e sbarazzina, pronta a muoversi alla prima brezza. Aggiungendo una micro frangia, poi, l'effetto è molto divertente.

Il buzz cut per la PE 2022

Ci vuole coraggio, ma i risultato possono essere brillanti. Il buzz cut, o taglio rasato, è perfetto per liberarsi da ogni preoccupazione in fatto di styling. L'eliminazione completa delle lunghezze, poi, lo rende adatto tanto ai capelli lisci, quanto ai ricci: in fondo, l'obbiettivo è eliminare le lunghezze. Cortissimo, per essere ancora più bello e modaiolo ha bisogno solo della tinta giusta.

Il taglio Disco per i capelli ricci e corti

Indiscutibilmente impegnativo, ma anche davvero bellissimo, il taglio da rubare allo street style è in stile Disco Music. In questo caso, le protagoniste dovranno essere le lunghezze, da portare voluminose e libere di muoversi. L'effetto finale è un taglio cotonato, che si allontana dalle spalle quasi per sfidare la gravità.

Street style primavera 2022: i tagli corti

Una delle caratteristiche più interessanti dei tagli di capelli corti dello street style è una certa omogeneità. I pixie cut della primavera 2022, infatti, sembrano rinunciare a rasature e contrasti netti. L'effetto finale è un taglio con ciuffo dalla silhouette ben definita e dalla morbidezza naturalissima. Da portare con riga centrale o laterale, ricorda vagamente i tagli di capelli delle boyband anni '90.

Gioielli per capelli e cornrows sui capelli corti

Chi ha detto che i capelli corti non si possono acconciare? Per le chiome afro, la soluzione ideale sono i cornrows, bellissimi per disciplinare la chioma e per aggiungere dettagli gioiello e brillanti. L'effetto è estremamente couture e, soprattutto, pratico. Indipendentemente dal taglio scelto, infatti, questo tipo di intreccio è adatto a valorizzare la chioma.

I capelli corti con rasature

Per un drastico cambio look, un'opzione da provare sono i tagli di capelli corti con rasature nette. L'effetto è certamente couture, ma anche molto particolare. In questo caso, è il ciuffo a giocare un ruolo fondamentale: lo styling delle uniche lunghezze disponibili, infatti, renderà più o meno accentuati i contrasti, permettendo di creare ogni giorno un look diverso.

Il taglio corto con ciuffo riccio

I tagli di capelli corti della primavera 2022 sono bellissimi anche per valorizzare i ricci. In tal caso, ovviamente, è necessario arricchire il pixie cut con un ciuffo pieno di boccoli per mettere in risalto la naturale texture dei capelli. Più disciplinati, le rasature laterali potranno essere cortissime o lasciate più morbide.

Capelli corti con micro frangia per la primavera 2022

Non c'è modo migliore di arricchire i capelli corti: una frangia può davvero fare la differenza. Lunga, corta, pari o scalata, non importa. I tagli corti sono perfetti per essere completati da una frangetta. In particolare, per la primavera 2022 è imperativo dare una chance a delle micro bangs scalate, che attraversino la fronte con leggerezza, incorniciando il taglio.

Il taglio rasato per la primavera 2022

Il buzz cut è un taglio molto più versatile di quanto si possa pensare, specialmente in abbinamento ai capelli ricci e afro. In tal caso, non sarà necessario eliminare completamente le lunghezze, ma solo mantenerle al minimo. Ovviamente, mantenere i ricci crespi è fondamentale per questo tipo di acconciatura, in cui il volume è fondamentale per mantenere le proporzioni del taglio.

Il bowl cut per la primavera 2022 dallo street style

Piace agli stilisti, ai social e allo street style: il bowl cut è il taglio corto perfetto per la primavera 2022. La silhouette è quella di un taglio a scodella, in cui la frangia piena e pari poggia delicatamente sulle sopracciglia. Per renderlo più sbarazzino, la chiave è dare textrue alla chioma, magari attraverso un effetto wet.