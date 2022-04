I capelli più cool della Primavera? Sono corti (e super stilosi)!

Hai voglia di cambiare look e provare un taglio di capelli corto? Qui nel nostro speciale trovi tutte le ispirazioni più cool del momento, con le ispirazioni più belle proposte dai saloni per la Primavera Estate 2022, i look da copiare dallo street style e un focus tutto dedicato ai capelli ricci. Vuoi saperne ancora di più? Leggi i nostri consigli, con tutti i buoni motivi per provare (almeno una volta nella vita) un taglio di capelli corto e come scegliere quello giusto in base alla forma del tuo viso.