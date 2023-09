S e l'obiettivo è cambiare drasticamente look in vista dell'autunno 2023, i capelli corti sono la soluzione giusta. Tagli grintosi e versatili, per giocare con silhouette più o meno graffianti e romantiche, fondamentali per affrontare l'inverno in arrivo

Le tendenze capelli dell'autunno 2023 eleggono i capelli corti a tagli perfetti per la stagione. Novità assolute e grandi ritorni tra i trend, che trasformano il classico pixie cut creando varianti inaspettate, che giocano con rasature e ciuffi, ma anche con la frangia. Opzioni valide per i capelli lisci quanto per i ricci, che possono beneficiare delle scalature tipiche dei tagli corti per movimentarsi. Se l'obiettivo è ricominciare da zero, letteralmente, l'autunno è il momento giusto per osare con un buzz cut rasato, che annulli completamente le lunghezze. Da provare anche bowl cut e mullet, che giocano con contrasti e scalature per dare vita a un taglio corto innovativo e originale.

Tagli capelli corti autunno 2023: il pixie cut

Il più classico dei tagli di capelli corti è il pixie, con la sua silhouette inconfondibile: più corto, addirittura rasato, ai lati, si allunga solo leggermente grazie al ciuffo. Un classico da reinterpretare e rivisitare attenuando i contrasti e trasformando il ciuffo attraverso effetto wet e scalature, così da ottenere tagli corti sempre diversi, da adattare al viso e allo stile del taglio. La tendenza dell'autunno 2023? Attenuare i contrasti e trasformare i pixie in un taglio corto più omogeneo, elegante e raffinato.

Il mullet corto di tendenze per l'autunno 2023

Leggermente rivisitato, il mullet ispira i tagli di capelli corti dell'autunno 2023 con i suoi profili a contrasto. Leggermente più lungo all'altezza della nuca e corto alle radici, questo taglio corto struttura la chioma attraverso le scalature, regalando un nuovo modo di interpretare il volume ai capelli corti dell'autunno 2023.

Il taglio a scodella per l'autunno 2023

Meglio noto come bowl cut, il taglio a scodella è l'alternativa audace da provare per chi desidera tagliare i capelli corti, ma non vuole rinunciare all'originalità. Un taglio corto caratterizzato da una frangia molto pronunciata, tagliata proprio come se si fosse seguito di una scodella piazzata sopra la testa. Ad aumentarne il fascino le rasature laterali e posteriori, che creando un contrasto netto ed evidente con il resto della chioma.

Novità tagli corti: il buzz cut autunnale

Se l'obiettivo è regalarsi un nuovo inizio per l'autunno, il buzz cut è il taglio corto da provare per rasare a zero le lunghezze. Un taglio rasato d'ispirazione militare, da provare sui capelli lisci o ricci per mettere il viso in primo piano. La caratteristica principale del taglio è l'omogeneità delle lunghezze, perfettamente pari e ovviamente, quasi inesistenti.

Migliori tagli di capelli ricci e corti per l'autunno 2023

I tagli di capelli corti ricci più belli per l'autunno 2023 giocano con profili arrotondati per guidare il volume naturale dei boccoli verso l'alto, rendendo la chioma audace e vaporosa. Un effetto ideale per i capelli ricci e afro, perché adatta a mettere in risalto le spirali create dai boccoli. Ad arricchire il taglio corto, poi, pensano frange e ciuffi, che incrementano la silhouette dai profili arrotondati del taglio.

Tagli capelli corti autunno 2023: il micro caschetto

Per chi ama i capelli corti, ma non vuole rinunciare del tutto alle lunghezze la soluzione ideale è il micro caschetto. Un taglio ibrido, a metà tra bob e pixie, che accorcia le ciocche fino a solleticare appena le orecchie. Il risultato è un taglio di capelli sbarazzino, adatto a essere portato sui capelli lisci e disciplinati, quanto sui capelli mossi e ricci che, se ben scalati, possono trasformarsi nel perfetto mini shag.

Il taglio corto e androgino per la prossima stagione

Genderless e unisex, i tagli di capelli corti dell'autunno 2023 si possono condividere, senza distinzioni di genere. Una silhouette semplice, caratterizzata da piega liscia e ciuffo pronunciato, da portare accostato di lato o all'indietro, con effetto bagnato. Da provare su qualsiasi lunghezza, da quelle più corte ai maxi ciuffi, è la scelta giusta per affrontare l'autunno 2023 con classe.