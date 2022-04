Mullet femminile: il trend hair retrò e le celeb che lo sfoggiano

S exy, ribelle, sicuramente unico e originale. Il mullet femminile è l'acconciatura anni '80 che tutte dovremmo provare. Parola delle celeb

Una cosa è certa, che si tratti da un cambio radicale del proprio hairstyle o di uno look da sfoggiare per un’occasione particolare con l’aiuto di una parrucca, il mullet femminile è davvero l’acconciatura più cool degli ultimi tempi.

Un hair trend da portare in mille modi diversi. Mosso, sfilato, liscio o ricco. Perfetto per chi voglia giocare con i volumi della chioma e donare ai propri capelli e al proprio stile la massima personalità ed esclusività possibile.

Un haircut che può essere portato corto o anche in versione medio lunga. Ma sempre in chiave retrò e con quel pizzico di originalità e animo ribelle che caratterizza questo taglio dall’animo rock. I primi a sfoggiarlo, infatti, sono state proprio le rock star e le celeb degli anni’80, giusto per citarne un paio il mitico David Bowie o l’attore Patrick Swayze. Ma sono state personalità del calibro di Jane Fonda o della cantante Cher a donare a questa acconciatura un carattere unisex, sdoganando il mullet femminile che oggi tanto piace alle celeb di tutto il mondo.

Una fra tutte la cantante Miley Cyrus, che lo sfoggia con personalità e con una grinta da far invidia a chiunque e che non può far altro che far venire voglia di imitarla. Dopo tutto con uno stile così come si fa a non lasciarsi ispirare proprio a partire dall’acconciatura.

E che dire poi del mullet femminile di Rihanna, un concentrato unico di seduzione e stile. E un taglio che ha saputo mettere ancora più in risalto la personalità e la voglia di uscire dagli schemi della cantante americana. Ma la lista delle amanti di questo taglio anni ‘80 non è di certo finta.

Altra celeb che si è lasciata conquistare dal mullet è la cantante Billie Eilish, che l’ha impreziosito con una doppia cromia. Per renderlo ancora più cool e assolutamente personale. E che dire della scelta azzeccatissima della cantante Camila Cabello, che proprio nel video del suo ultimo singolo “Psychofreak” (in collaborazione con Willow Smith), ha mostrato un mullet femminile super sexy ed extra long. Una versione molto più che rock e decisamente hot.

Ma non solo. Perché il mullet femminile è un taglio capace di valorizzare anche i look più eleganti. Non a caso anche l’attrice e icona di stile Zendaya non ha potuto farne a meno. Optando per una parrucca dall’effetto wow assicurato.

Che dire, che sia con un colpo di forbice dato sapientemente dal vostro parrucchiere di fiducia o che lo si voglia provare con una parrucca ad hoc, il mullet femminile è il taglio che tutte dovremmo sfoggiare almeno un volta. Per rivivere le atmosfere rock degli anni’80 in chiave moderna e per tirare fuori il proprio spirito ribelle e super stiloso.