3D curls: il nuovo riccio protagonista di stagione

I nsieme alle temperature si alza anche a nostra voglia di libertà. Dai il benvenuto alla stagione dei 3D curls, i capelli ricci ultra-definiti e a tutto volume, che promettono di diventare l'hairlook più popolare di questa stagione. Scopri come si realizzano, quali prodotti scegliere e le ispirazioni da copiare!

E' il momento dei capelli ricci! Sono sempre più le donne dire addio a piastra e trattamenti liscianti estremi, abbracciando la naturale bellezza della loro chioma riccia. E proprio il trend 3D curls - letteralmente, ricci in tre dimensioni - si prepara a diventare uno dei più popolari per l'estate 2022. Ma in cosa consiste? Non si tratta ne di un colore ne di un taglio di capelli: bensì di valorizzare volume e texture dei propri capelli ricci, enfatizzandone l'aspetto tridimensionale.

Ricci 3D: come si realizzano

Il segreto per una chioma riccia tridimensionale? Dopo aver lavato i capelli, applica una bella quantità di gel o balsamo a tenuta forte per definire i ricci, direttamente sulla chioma bagnata accartocciando e maneggiando i capelli. Lascia poi asciugare completamente, senza cedere alla tentazione di toccare - o peggio! - pettinare i capelli. Una volta asciutta, potrai maneggiare la capigliatura, senza però far scorrere le dita tra i ricci e assolutamente senza l'utilizzo di pettini e spazzole.

Ricci 3D: che prodotti scegliere

Per ottenere una chioma riccia definita e luminosa, ti consigliamo di scegliere prodotti idratanti (i capelli ricci sono infatti spesso disidratati), e di finire il look applicando uno spray o un siero lucidante. Nota bene: i capelli ricci possono trattenere e sopportare una quantità molto più alta di prodotto rispetto ad altri tipi di capelli. Non aver paura di usare tanto prodotto, il risultato sarà super!

I prodotti per ricci 3D! 1/4 Il Siero Modellante Ricci di Sunsilk Sunsilk districa i capelli ricci, combatte l'effetto crespo, migliora l'elasticità dei capelli ricci a lungo. 2/4 Questo Siero Crea Ricci di Davines svolge un'azione elasticizzante e arricciante per capelli mossi o ricci. Dona una definizione naturale aggiungendo flessibilità e una naturale luminosità ai capelli. Blocca l'umidità e previene l'effetto crespo. 3/4 Il Rocker Curl Shaper Gel di Medavita crea ricci grintosi e altamente definiti che durano a lungo, lasciandoli al contempo separati, idratati e lucidi. Contiene Vitamina E, oli di Moringa, Açaí e burro di Cupuaçu. 4/4 Questa Styling Cream di Balea è perfetta per modellare la chioma e donare ai tuoi capelli ricci un look tridimensionale e pieno di vitalità. PREV NEXT

Pronta a valorizzare la naturale bellezza dei tuoi capelli ricci? Ecco alcune ispirazioni con ricci 3D, tutte da copiare!

90's Baby

Un perfetto look notalgico anni '90 con treccine aderenti alla nuca e una cascata di ricci definiti e luminosi.

Beach babe

I capelli ricci definiti sono perfetti per sfoggiare un look rilassato e wild, anche in spiaggia.

High Pony

Chi ha detto che la coda alta si può indossare solo con i capelli lisci? Questo look è perfetto per scoprire il viso ed esaltare il volume di una chioma riccia 3D. Le due ciocche laterali danno movimento e incorniciano lo sguardo.

Bon ton

Questo chignon basso con riga centrale e ciocche morbidamente sciolte ai lati del viso regala un'allure romantica e bon ton.

Tutto su

Una fascia elastica scopre il viso concentrando un'esplosione di volume sulla parte alta della nuca. Un look d'effetto ma facilissimo da realizzare, perfetto per valorizzare una chioma riccissima e definita.