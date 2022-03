V oglia di libertà, nostalgia e un pizzico di glamour: questi i concetti chiave che esprimono le tendenze capelli della bella stagione. Ecco un assaggio dei tagli più belli

Dai più importanti saloni di coiffeur del pianeta arriva un unico grido all'unanimità: libertà! Dopo 2 anni di pandemia, è questo il concetto su cui giocano le tendenze capelli per la primavera estate 2022. Essere liberi da stereotipi, restrizioni o etichette.

Che siano lunghi, medi o corti i capelli sono un mezzo per esprimersi con autenticità e per giocare con la propria personalità. I tagli rispettano il movimento naturale dei capelli e permettono di divertirsi con i vari styling. Del resto, divertimento è l'altro concetto chiave su cui puntano le tendenze capelli della primavera. Un esempio? Il colore diventa uno strumento in più per divertirsi ad animare le lunghezze.

Con la primavera 2022 torna la voglia di bellezza, come non la si celebrava da tempo. Le tendenze capelli riflettono questo spirito proponendo tagli eleganti e glamour, che valorizzano sia il viso che i capelli stessi. Sì alle sperimentazioni ma sempre con un tocco di grazia che sembra ritornare indietro nel tempo.

A proposito di tempo, l'operazione nostalgia è più fremente che mai. Nei vari look di tutte le lunghezze si intravedono a chiare lettere i richiami del passato, e in particolare agli anni '80, '90 e ai primi anni 2000. Ma sono sempre ricalcati con un pizzico di contemporaneità. Gli iconici tagli del passato sono rivisitati con dettagli nuovi e originali, come ad esempio la caratterizzazione unica fornita dal colore, sempre più ricercato.

Scopri come tagliare i capelli nella primavera estate 2022: in basso una carrellata di foto dei saloni da cui trarre ispirazione.

Tendenze primavera estate 2022: i capelli lunghi

A parte qualche eccezione, i capelli lunghi della primavera 2022 sono mossi, e la chioma è sempre in movimento, regalando una ventata di freschezza, esaltata da riflessi tono su tono o appena più chiari. Il taglio sui capelli lunghi che va per la maggiore è quello con scalatura V, molto amata negli anni '90. Intorno al viso crea un contorno soft che dona morbidezza. Le lunghezze, invece, sono tagliate secondo un gioco di stratificazioni che inizia dalle spalle e scende lungo le scapole. È uno stratagemma per dare un volume soft a tutta la chioma e creare un po' di movimento anche sui capelli lisci e fini.

In molti look, i capelli lunghi della primavera 2022 sono valorizzati da sapienti schiariture mescolate a toni leggermente più scuri, in modo da creare un colore multisfaccettato che aumenta otticamente la massa dei capelli. Le frange, laddove presenti, sono un dettaglio aggiuntivo dei capelli long size.

Compagnia della Bellezza 1/8 Capelli lunghi leggermente scalati proposti da Compagnia della Bellezza EVOS 2/8 Un taglio pieno e armonioso proposto da Evos TONI & GUY 3/8 Frangia squadrata su capelli lunghissimi per Toni & Guy Framesi 4/8 Capelli lunghi dritti proposti da Framesi Aveda 5/8 Frangia destrutturata su un lungo iper scalato per Aveda Wella 6/8 Lievi scalature per i capelli lunghi di Wella, collezione James Framesi 7/8 Punte più lunghe sul davanti, by Framesi TONI & GUY 8/8 Capelli tagliati pari da Toni & Guy PREV NEXT

Tendenze primavera estate 2022: i capelli medi

I tagli dei capelli medi della primavera estate 2022 esaltano il movimento naturale dei capelli grazie a tecniche che puntano a sfilare i contorni. Nella lunghezza media si assiste alla più pura sperimentazione delle forme: alcune collezioni ricercano l'armonia del taglio pieno e voluminoso, altre invece giocano sulle scalature più pronunciate. Tutti rivelano indiscutibilmente una grande maestria nell'uso delle forbici.

Ecco, quindi, tagli medi con ciuffi lunghi e leggermente asimmetrici che permettono di gestire facilmente lo styling; o ancora tagli morbidi solo scalati anteriormente; tagli mullet iper scalati perfetti per i look più urbani. Del resto, non era il taglio medio quello più portabile, giusto?

EVOS 1/8 Un taglio medio bon ton di Evos URBAN_CDB SALON 2/8 Taglio medio sfilato di URBAN_CDB SALON Framesi 3/8 Un gioco di geometrie per il taglio medio di Framesi Compagnia della Bellezza 4/8 Linee morbide per il taglio medio di Compagnia della Bellezza TONI & GUY 5/8 Sfilature delicate su frangia e punte per il taglio medio di Toni & Guy URBAN_CDB SALON 6/8 Capelli super scalati proposti da URBAN_CDB SALON EVOS 7/8 Da Evos la media lunghezza si arricchisce della frangia piena Framesi 8/8 Un taglio medio corto proposto da Framesi PREV NEXT

Tendenze primavera estate 2022: i capelli corti

I capelli corti sono l'ambito in cui gli echi del passato fanno più capolino che mai. Uno dei tagli che ritorna in grande stile è il bowl cut o taglio a scodella degli anni '90, con frangia piena sul davanti e nuca interessata da varie lunghezze che la accompagnano. Nella primavera 2022, questo iconico taglio viene rivisitato in una forma meno rigorosa e battezzato con un altro nome: il bixie, cioè un mix tra il pixie e il bob. È un taglio perfetto per chi non ha tempo o voglia di pettinarsi.

Un altro taglio corto che torna direttamente dal passato è il mullet, anni '80, scalatissimo con nuca allungata e frangia ciuffetti separati.

Completano le proposte dei look dei saloni, pixie cut (taglio a folletto) dal piglio deciso e mini caschetti apparentemente semplici, ma tagliati con grande gioco di forbici in modo da creare una fitta trama di capelli.

1/9 Il taglio bixie di Alfaparf Cotril 2/9 Look a la garconne per Cotril Framesi 3/9 Un pixie super strutturato proposto da Framesi La Biosthetique 4/9 Bowl (taglio a scodella) proposto da La Biosthetique Framesi 5/9 Colori al neon per il corto di Framesi Compagnia della Bellezza 6/9 Un taglio corto stile mullet per Compagnia della Bellezza Jean Louis David 7/9 Pixie cut pieno stile anni '90 per Jean Louis David Framesi 8/9 Volume misurato per il mini caschetto di Framesi Davines 9/9 Taglio geometrico proposto da Davines PREV NEXT

Tendenze primavera estate 2022: i capelli ricci

La libertà è uno dei concetti chiave che fa da filo conduttore alle tendenze capelli della primavera estate 2022. Tradotto nella pratica, vuol dire dare gran voce ai capelli ricci che vengono esaltati in tutta la loro morbidezza. I tagli proposti dai saloni prevedono sforbiciate a mano libera su capelli asciutti in base alle necessità di calibrare pesi e volumi.

L'obiettivo di questi tagli è di valorizzare al massimo il volume e la leggerezza dei capelli ricci, puntando su piccole scalature nascoste e frange che fungono da elemento caratterizzante del taglio stesso. Grande attenzione è posta sulla texture dei ricci, che sono soffici e rotondi come dei trucioli.

Davines 1/7 Capelli ricci spumeggianti per Davines Cotril 2/7 Un look effervescente proposto da Cotril Framesi 3/7 Un look anni '80 proposto da Framesi Aveda 4/7 Ricci sublimi per il taglio "octopus" di Aveda Jean Louis David 5/7 Capelli ricci portati lunghi e leggermente scalati per Jean Louis David La Biosthetique 6/7 Un look boccoloso di La Biosthetieque Wella 7/7 Medium bob, mosso e morbido, di Wella, collezione James PREV NEXT

Tendenze primavera estate 2022: i capelli con frangia

Nella primavera 2022 la frangia è un dettaglio di primo piano dei tagli di tutte le lunghezze. Si porta inoltre in tutti gli stili: corta o cortissima, lunga sino a sfiorare le sopracciglia, sfilata o piena, tagliata a tendina o a ciuffetti sottili in modo da rendere particolare il look. Da notare è che la frangia non è un elemento a se stante del taglio, ma parte integrante del taglio stesso, inserita cioè in un contesto armonioso che non crea "stacchi" decisi. Se ami la frangia, questo è l'anno per te!

TONI & GUY 1/7 Una frangia che è parte integrante del taglio, da Toni & Guy Framesi 2/7 Frangia sfilata e portata a tendina per Framesi EVOS 3/7 Rivisitazione inedita del taglio mullet per Evos URBAN_CDB SALON 4/7 Frangia lunga e sfilata proposta da URBAN_CDB SALON TONI & GUY 5/7 Frangetta corta e soffice per Toni & Guy Jean Louis David 6/7 Frangia arrotondata per Jean Louis David EVOS 7/7 Frangetta portata di lato da Evos PREV NEXT