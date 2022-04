Gli half-up pigtails di Giulia Salemi sono l’hairstyle casual dal sapore anni ’90 a cui ispirarsi

I ndecise su quale acconciatura provare per una chioma super cool e di tendenza? Provate gli half-up pigtails dal sapore anni '90 di Giulia Salemi, per capelli sempre al top e che non passeranno mai inosservati

Ormai è chiaro, le acconciature anni ’90 sono il vero trend da seguire per essere sempre al top e con dei capelli da lasciare senza fiato. Ma come fare per valorizzarne ogni minima caratteristica con originalità e con un tocco glamour dall’effetto wow assicurato? Ovviamente lasciandosi ispirare da chi di tendenze se ne intende davvero. Come l’influencer Giulia Salemi e i suoi bellissimi half-up pigtails.

Un’acconciatura che richiama freschezza, libertà, voglia di divertirsi e, perché no, di stupire. Ma senza mai dimenticarsi della propria sensualità e femminilità. Adatta sia ad occasioni più casual che per una serata più elegante. Basta sapere come farli e come portali al meglio. Catalizzando l’attenzione sulla chioma e sulla sua naturale bellezza.

Perché si, gli half-up pigtails sono il compromesso perfetto tra una chioma sciolta, libera e leggera, e i classici codini che tanto abbiamo amato da bambine (e non solo). Ma nella loro versione alta. Il tutto impreziosito dall’effetto “a bolla” tipico della bubble ponytail. Un vero concentrato di bellezza e originalità, capace di trasformare la chioma nella protagonista assoluta del vostro look e di rendervi, se possibile, ancora più affascinanti.

Ma come si realizzano dei perfetti half-up pigtails come quelli di Giulia Salemi? In modo molto semplice e veloce. Basta prestare la giusta attenzione ai pochi passaggi necessari per creare questa acconciatura da urlo.

Per prima cosa è bene assicurarsi che la chioma sia ben curata, priva di nodi e pronta per essere acconciata. Magari utilizzando uno spray texturizzante o volumizzante, per ottenere un effetto ancora più cool. A questo punto dovrete realizzare due piccoli codini alti nella parte anteriore della testa, lasciando libere due ciocche di capelli a incorniciare il viso.

Da qui vi basterà suddividere ogni codino in segmenti di uguali dimensioni. Legando ogni parte ottenuta con dei piccoli elastici e aprendo leggermente ogni segmento per ricreare l’effetto di una bolla. E i vostri stupendi half-up pigtails sono pronti.

Se poi l’hairlook di Giulia Salemi vi ha conquistate in ogni sua parte, potete impreziosire il resto della chioma con delle onde super naturali e morbide. Donando ai vostri capelli un leggero movimento e quell’effetto sbarazzino in perfetto stile anni '90 che fa tanto estate. E che risveglia la vostra voglia di stupire e di vivere delle splendide giornate all’insegna del divertimento. Il tutto sfoggiando un’acconciatura super cool che sarà difficile non imitare.