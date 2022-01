L’acconciatura che tutte vogliamo? I codini bubble ponytail di Chiara Ferragni

C osa sono e come si fanno i codini bubble ponytail? L'acconciatura di Chiara Ferragni che tutte vogliamo e che forse non sapevamo ancora di amare

Se il dubbio su quale acconciatura sfoggiare durante la vostra prossima uscita vi sta attanagliando, non preoccupatevi. A darvi la risposta nel suo ultimo post su Instagram ci pensa lei, Chiara Ferragni, sfoggiando dei bellissimi e super di tendenza codini bubble ponytail.

Il mix perfetto tra gli intramontabili e sempre di moda codini che tutte abbiamo (o continuiamo) a portare e la classica ponytail in versione bubble. Ovvero realizzata formando dei segmenti definiti e regolari con l’aiuto di piccoli elastici. Un’acconciatura super facile da realizzare ma dall’effetto wow assicurato! Provare per credere. Ecco allora come si fanno i codini bubble ponytail alla Ferragni, per essere sempre perfette e con una chioma super cool proprio come quella dell’influencer più seguita del nostro Paese.

Cosa sono i codini bubble ponytail

Prima di decidere come acconciare i nostri capelli con i codini bubble ponytail di Chiara Ferragni cerchiamo di capire meglio di cosa si tratta esattamente.

Avete presente l’acconciatura più glamour della scorsa primavera? Quella a cui nessuno ha saputo rinunciare e che ha impazzato sulle chioma di chiunque, celeb e non? Parliamo della bubble ponytail, ovvero una semplicissima coda di cavallo alta (ma anche bassa), valorizzata e trasformata con l’aggiunta di piccoli elastici, creando un effetto segmentato sulla chioma e separando le lunghezze in sezioni simili a bolle.

Ecco, i codini bubble ponytail, non sono altro che una versione aggiornata e super cool di questa già bellissima acconciatura. Realizzando due semplici codini in cima alla testa, lasciando liberi e sciolti il resto dei capelli, e andando a dividere i due codini in segmenti minori, appunto le bubble. Esattamente come ci mostra sul suo profilo Instagram la bellissima e sempre anticipatrice di nuovi look, Chiara Ferragni.

Insomma, niente di più facile e allo stesso tempo di tendenza. Ma come si realizzano esattamente i codini bubble ponytail, per ottenere una chioma strepitosa e un effetto a regola d’arte?

Come si fanno i codini bubble ponytail

Nonostante, come detto, realizzare i codini bubble ponytail non sia un’impresa impossibile, è bene prestare attenzione a ogni passaggio e accorgimento. Per ottenere un risultato da dieci e lode una chioma che sarà impossibile non guardare e cercare di imitare.

La prima cosa da fare, quindi, è assicurarsi che i capelli siano ben curati e pronti a essere acconciati. Utilizzando uno spray texturizzante o volumizzante, soprattutto se si ha la chioma fine. Evitando che si crei un effetto piatto decisamente non voluto e molto poco “bubble”.

A questo punto si dovranno realizzare due codini nella parte anteriore della testa, in alto. Lasciando due ciuffi sul davanti a incorniciare il volto e il resto della chioma libera e sciolta. Che ricade naturalmente sulle spalle. Una volta fatto, i due codini devono essere ben pettinati, rendendoli omogeni e privi di nodi.

Fatto? Benissimo! È ora di passare alla realizzazione delle bubble vere e proprie. Per farlo si dovrà:

dividere ogni codino in segmenti uguali o simili, suddivisi tra loro da piccoli elastici per tutta la lunghezza dei capelli;

uguali o simili, suddivisi tra loro da piccoli elastici per tutta la lunghezza dei capelli; aprire leggermente ogni segmento creato come un ventaglio (ovviamente senza esagerare). Andando a formare le tanto attese e desiderate bolle.

E i vostri codini bubble ponytail alla Ferragni sono pronti!

Il consiglio

Nel caso in cui la lunghezza della vostra chioma non sia uniforme o se avete i capelli particolarmente ribelli e/o crespi, potete ovviare il “problema” utilizzando e applicando sulle lunghezze un gel apposito. Per compattare e sigillare le radici e poter tirare bene la chioma durante la creazione dei codini. Infine, potete chiudere il tutto con un o spruzzo di lacca se necessario.

Insomma, nulla di complicato ma è sempre bene prestare la giusta attenzione a ogni passo del vostro hair styling. In questo modo, oltre a sfoggiare una chioma impeccabile, vi garantirete un look super di tendenza e unico, proprio come quello di Chiara Ferragni.

Magari, poi, prendendo spunto dalla sua creatività in fatto di hair look potreste provare a realizzarne di nuovi.

Acconciando i vostri capelli sempre in stile bubble ma con dettagli unici e forme sempre diverse. Per iniziare e vivere questo nuovo anno in modo super originale e con una chioma che vi darà grandissime soddisfazioni. Da vere influencer e creatrice di tendenze tutte da imitare. Siete pronte? E allora via libera e buona creazione.