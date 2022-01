G onfi, arruffati, stopposi e opachi: così appaiono i capelli crespi. Se l'umidità sfiora il 90% è quasi impossibile sfuggirvi, ma a volte i capelli sono crespi per natura. Scopri cosa fare in tutte le circostanze

La battaglia contro i capelli crespi somiglia a un braccio di ferro in cui non si capisce mai chi sta vincendo. A volte li si riesce a domare senza problemi, altre volta basta un po' di umidità a far cambiare le sorti del duello. Così quella che sembrava una piega perfetta diventa una massa gonfia e indisciplinata. Il peggio poi è quando i capelli sono al tatto ruvidi e stopposi, al punto che viene da chiedersi se non siano danneggiati. Fortunatamente i rimedi contro i capelli crespi: nelle prossime righe leggi cosa puoi fare per lisciare una fibra capillare che tende ad arruffarsi.



Ma prima cerchiamo di capire perché i capelli diventano crespi: come funziona in medicina, se di un problema si individuano le cause, è più facile trovare le soluzioni .

Capelli crespi: le cause

Cosa rende i capelli crespi? Il responsabile principale è l'umidità che tende ad arruffare i capelli. Il motivo dipende dal fatto che l'umidità è formata da micro goccioline di acqua che, depositandosi sui capelli, ne sollevano le cuticole che rivestono la fibra. E così i capelli si increspano, sembrando opachi e stopposi.



Con una forte umidità tutti i capelli sono inclini a gonfiarsi, ma è una prerogativa principale dei capelli secchi, mossi e ricci. Anche il grado di porosità del capello gioca un ruolo chiave nella tendenza a diventare crespo, tant'è che spesso i capelli porosi sono fisiologicamente crespi anche in caso di clima arido. Come mai? Quando sono poco idratati, i capelli tendono ad assorbire più facilmente qualsiasi quantità di acqua presente nell'aria, anche quella infinitesimale invisibile a occhio nudo. E così si gonfia a dismisura. Il segreto per evitare tutto ciò è idratarli prima, durante e dopo lo shampoo.

Come evitare di avere capelli crespi

L'idratazione è il primo passo per lisciare la fibra dei capelli. Certo, se si esagera si può incorrere nel problema opposto, cioè capelli appesantiti. In realtà, oggi sul mercato esistono prodotti per capelli per tutte le tipologie, e che quindi possono essere applicati anche su capelli che diventano crespi solo quando c'è molta umidità. Come regolarsi, quindi? Se hai capelli secchi e spessi, usa una linea completa anti crespo, che preveda shampoo, balsamo e prodotto senza risciacquo da usare prima della piega.

I leave-in (da lasciare sui capelli senza essere risciacquati) li trovi sotto forma di siero, fluido e spray, ma anche i cristalli liquidi vanno benissimo come rimedio anti-frizz. Per quanto riguarda gli ingredienti, i più disciplinanti sono gli oli e i burri vegetali: argan, cocco, oliva, karitè.

In caso di capelli ricci, opta per consistenza più cremose sia di shampoo che del prodotto leave-in: terrà a bada più facilmente le ciocche selvagge. E poi ti aiuterà ad avere ricci più morbidi e definiti. Alcuni possono essere applicati a piccole dosi anche su capelli asciutti.

Se invece i tuoi capelli sono sottili, puoi giocare con la frequenza d'uso della maschera, che rispetto al balsamo ha un'azione più disciplinante oppure con il prodotto leave-in anti umidità. I giorni in cui si prevede (o ti sembra) ci sia più umidità, opta per un un bell'impacco post-shampoo e non lesinare nello spray pre-piega. Sappi che funge anche da termoprotettore. Alcuni di questi prodotti, inoltre, possono essere applicati subito dopo l'asciugatura e i giorni seguenti, per mantenere l'effetto condizionante.

Rimedi contro i capelli crespi

Di astuzie da adottare contro i capelli crespi ce ne sono tante. Iniziamo dallo shampoo: meglio non abbondare con la quantità di prodotto. Se fai lavaggi frequenti, diluiscilo al momento di usarlo. Occhio alla presenza di Sodium Laureth Sulfate (SLS sodio lauriletere solfato): è un tensioattivo contenuto nella maggior parte degli shampoo tradizionali che produce molta schiuma. Pur lavando in profondità, può lasciare i capelli secchi e crespi.

Una parola sulla tecnica di lavaggio: mai strofinare i capelli tra loro quando si fa lo shampoo! È il miglior modo per incresparli e rovinarli, perché questo gesto basta a sollevare (perennemente) le cuticole. Sarà sufficiente la schiuma che "cade" dalla cute a lavare le ciocche, anche quelle più lunghe!

E poi c'è il balsamo: scegline uno con potere districante. Ti eviterà di pettinare troppo a lungo i capelli durante l'asciugatura, un gesto che invece li rende crespi. Un buon balsamo è capace di distendere la fibra e le cuticole del capello, scongiurando che si sollevino.

La microfibra contro i capelli crespi

La spugna non è amica dei capelli setosi, meglio optare per una più moderna microfibra. Assorbe più acqua, evitando così che penetri nel capello - soprattutto se è poroso - gonfiandolo. In profumeria e nella grande distribuzione ci sono tanti asciugamani o turbanti in microfibra specifici contro i capelli crespi. Se hai i capelli ricci, evita di tenerlo su più di 15 minuti, perché i capelli tenderanno comunque ad arruffarsi.

In genere, evita di strofinare energicamente i capelli con un asciugamano - di qualsiasi tessuto - perché solleva le cuticole, facendo gonfiare i capelli. Limitati a tamponare delicatamente per poi avvolgerli a mo' di turbante.

Il phon anti crespo

Il phon adatto a contrastare l'effetto crespo è quello agli ioni negativi che diffondono il calore all'interno del capello senza seccarlo. Le particelle ioniche, infatti, anziché "soffiare via" le molecole d'acqua (come nei normali phon), le "rompono" e le "dissolvono". L'umidità viene così facilmente assorbita dal capello rendendolo lucido e morbido. E poi è bene scegliere asciugacapelli con temperatura modulabile e getto d'aria abbastanza intenso per un'asciugatura rapida e più lisciante.

Come togliere il crespo dai capelli asciutti

Se i capelli si sono "increspati" i giorni seguenti lo shampoo, puoi vaporizzare un siero anti-crespo che possa essere usato sui capelli asciutti. Di solito è specificato sulle confezioni, dove puoi trovare anche la scritta anti-frizz e anti-umidità. La maggior parte di questi prodotti sono indicati per tutti i tipi di capelli, sia lisci che ondulati. Generalmente i ricci hanno una loro linea dedicata, che si avvale di texture più consistenti e di ingredienti più oleosi.

Un rimedio d'emergenza è quello di inumidire i capelli con uno spray e passare qualche goccia di olio naturale (come l'olio di jojoba o di cocco) e poi azionare il phon. L'olio viene veicolato meglio dai capelli umidi. Puoi "rafforzare" l'azione lisciante utilizzando una spazzola lisicante, che spesso serve per togliere quell'aspetto disordinato e arruffato alla chioma.

Un ingrediente da evitare nei prodotti di styling? L'alcol! Una volta evaporato, lascia i capelli secchi. Nella lista dell'INCI controlla se è tra i primi posti: in caso affermativo, vuol dire che è contenuto in grandi quantità.

Astuzie per capelli ricci

La miglior maniera per asciugare i capelli ricci è al naturale senza toccarli mai con le mani, ma lasciandoli "andare" libertini. Ricorda di applicare sempre un trattamento leave-in per donare morbidezza, definizione e lucentezza anche ai capelli più spenti.

Hai i capelli mossi? Per la piega utilizza una spazzola a setole morbide, meglio se con base in legno. Se desideri capelli disciplinati sino al giorno dopo, in grado di superare anche piogge tra le più incalzanti, munisciti di un fluido lisciante professionale, senza risciacquo, ideale per capelli crespi, mossi, opachi e difficili da pettinare. Le novità prevedono leave-in "effetto memory", cioè che restano in posa per 48 ore.

Capelli crespi: prodotti migliori

Shampoo, balsami, prodotti leave-in, sieri e fluidi anti-crespo, guarda la nostra selezione per domare indisciplinati!

1/10 Cristalli liquidi Pro Liscio di VITALCARE 2/10 Mascara anticrespo di BIOPOINT 3/10 Termoprotettore Spray di DIEGO DALLA PALMA 4/10 Shampoo per capelli crespi da disciplinare di BOTTEGA VERDE 5/10 Spray anti-umidità di JOICO 6/10 Maschera capelli crespi di HAIRMED This vector is ready for your design. 7/10 Balsamo anticrespo di ESLABONDEXX AQUAM OLIO NUTRIENTE CAPELLI 8/10 Olio capelli di MEDITERRANEA 9/10 Trattamento intensivo di SUNSILK 10/10 Turbante anti-frizz di DEVACURL PREV NEXT

Cosa fare quando piove?

E se piove o il tasso di umidità sfiora il 90 cosa fare per evitare il crespo? Cerca di limitare i danni preferendo una coda bassa morbida, inserita all'interno del cappotto e della sciarpa!