S ani, folti e scintillanti: sono questi i capelli del presente e del futuro

Prendersi cura della propria chioma non è solo una tendenza di un momento, ma un vero e proprio must da perpetuare ogni giorno dell’anno. Perché del resto la personalità si esprime anche attraverso l’hair look. E cosa meglio del detto ogni riccio è un capriccio, giusto per dirne una, può confermarlo? Ecco perché scoprire le tendenze per la cura dei capelli di quest’anno può essere di vitale importanza per definire al meglio il nostro aspetto.

La bellezza passa per i capelli e per queste tendenze

I consigli, i suggerimenti e i trattamenti che arrivano direttamente dagli esperti del settore ci permettono di trovare la nostra personale espressione che passa anche e soprattutto attraverso la cura dei nostri capelli.

Le tendenze che ci permetteranno di stravolgere il nostro look, o che lo perfezioneranno, nel 2022 sono tante e diversificate, e si adattano perfettamente alle nostre esigenze. Tutte, però, prevedono il medesimo obiettivo, quello di prenderci cura della nostra chioma, perché i capelli sani sono sempre di tendenza.

Come prendersi cura dei capelli

Qualcuno dice che i capelli sono lo specchio dell’anima delle donne, e forse hanno ragione, se consideriamo che la prima cosa che facciamo dopo una rottura sentimentale, o in concomitanza con i nuovi inizi, è proprio quella di stravolgere il nostro hair look.

I capelli, quindi, necessitano di tutta la nostra attenzione, sia dal punto di vista della bellezza che da quello della salute. Sapevate che anche i capelli, infatti, sono soggetti all’invecchiamento? Così come soffrono se sottoposti a stress, esattamente come succede alla nostra pelle. Possono ingrigirsi, seccarsi, indebolirsi e spezzarsi.

È fondamentale quindi prendersene cura con i prodotti giusti, con una costante idratazione e con qualche maschera fai da te che agisce su cute e capelli. Detto questo, andiamo a scoprire le tendenze del momento che vogliono, per tutte noi, dei capelli sani, folti e scintillanti.

Tendenze per la cura dei capelli: la luce

La luce è la parola chiave di questo 2022 in fatto di tendenze per la cura dei capelli. Indipendentemente dai colori e dai tagli, la chioma di quest'anno è super glossy e luminosa.

I capelli lucidi e brillanti spopolano tra le celebrities e le influencer, perché sono loro i protagonisti assoluti. Un effetto, quello scintillante, che appartiene naturalmente a tutti i capelli sani, ma che si può ottenere grazie all’utilizzo prodotti e maschere esclusivamente dedicati alla luce.

Risciacquo acido: la maschera fai da teI all’aceto

Se volete vedere i vostri capelli brillare, allora, l’aceto può diventare il vostro migliore alleato. Il risciacquo acido, infatti, donerà alla vostra chioma lucentezza, pettinabilità, un effetto antistatico e e una morbidezza incredibile. Vi serviranno pochi e semplici ingredienti per dare nuova luce alla vostra chioma. Ecco cosa vi serve:

Due bicchieri di acqua a temperatura ambiente

Due picchieri di aceto di vino bianco

3 cucchiai di miele

Dopo aver miscelato gli ingredienti, versateli sulla testa massaggiando i capelli dalle radici alle punte e lasciate agire per circa 15 minuti. Trascorso questo tempo risciacquate i capelli, asciugateli e procedete con lo styling.

Questa miscela, che prende il nome di risciacquo acido serve a rendere la chioma più lucente. L’aggiunta di miele è un espediente per smorzare l’odore intenso dell’aceto, ma serve anche ad idratare e nutrire il capello.

Tendenze per la cura dei capelli: i rimedi contro l’invecchiamento

Come abbiamo anticipato, anche i capelli non sono immuni dal tempo che passa. La porosità e la perdita di luminosità sono i due dettagli che non dobbiamo trascurare quando ci prendiamo cura della nostra chioma.

Gli esperti lo sanno, ed è per questo che non sono mancanti i consigli per prevenire e combattere l’invecchiamento della chioma tra le tendenze per la cura dei capelli in questo 2022.

Maschere, sieri e conditioner caratterizzati da principi attivi preziosi sono i nostri migliori alleati. Nella scelta dobbiamo prediligere prodotti in grado di rinforzare, rimpolpare e ristrutturare i nostri capelli.

L’acido ialuronico, già must have per la lotta contro l’invecchiamento della pelle, qui viene chiamato in causa a perpetuare il medesimo obiettivo. Questo prezioso componente, infatti, crea un film protettivo sul capello, lo idrata e lo rinforza regolando anche il tasso d’idratazione.

Il suo utilizzo restituisce un risultato da hair botox, come lo definiscono gli esperti. In questo caso potete acquistare prodotti che contengono questa molecola insieme ad altri nutrienti, oppure fare un impacco fai da te applicando l’acido ialuronico puro sulle ciocche dei capelli in maniera omogenea.

Tendenze per la cura dei capelli: la skinification

Avete mai sentito parlare di skinification? Questo nuovo hair trend, che passa anche per il make up, è nato dall'esigenza di sfruttare al massimo tutti quei preziosi ingredienti che provengono dalla nostra routine di bellezza. È proprio dalla skincare della pelle, infatti, che si ispirano le nuove formulazioni di prodotti multitasking che agiscono sulla chioma per idratarla, rinforzarla e renderla sana.

Ecco che, accanto ai tradizionali shampoo e balsamo, appaiono anche spray, sieri, maschere e scrub che contengono ingredienti che già conosciamo perché appartengono ai prodotti per la cura del viso. Gli stessi che adesso, grazie alla skinification, svolgono la medesima missione per il cuoio capelluto e i capelli. Tra questi troviamo il già citato acido ialuronico, così come quello glicolico, ma ci sono anche le ceramidi così come tutti quei nutrienti naturalmente idratanti e anti age.