Risciacquo acido, il tocco magico per capelli luminosi

I ndicato per tutti i capelli, anche quelli tinti, aiuta a lucidare e combattere il crespo. Volendo, lo si può effettuare tutte le volte che ci si lava i capelli. Guarda come e con quali prodotti

Mai sentito parlare di risciacquo acido per i capelli? Come dice l'espressione stessa, si tratta di effettuare l'ultimo risciacquo, per eliminare i residui di shampoo e balsamo, con una soluzione acida. I classici rimedi della nonna ricorrevano (e continuano a farlo) all'aceto, ritenendolo uno dei segreti di bellezza dei capelli. Sciacquare i capelli con l'aceto - di vino o di mele - li renderebbe lucidi e brillanti, al punto che le case cosmetiche si sono ispirate a questo antico segreto per formulare prodotti per il risciacquo acido. Ma andiamo con ordine.

A cosa serve il risciacquo acido?

Il risciacquo acido ha la scopo di ripristinare il pH dei capelli, che viene alterato dal lavaggio da parte dello shampoo (qualsiasi tipo di shampoo). Per eliminare sebo e impurità, tutti i detergenti devono avere un pH più alto (da 4 a 6) dei capelli, che invece è 3,5. In questo modo, però, oltre a lavare, gli shampoo modificano il pH dei capelli. Nella pratica? La fibra capillare si ritrova con le cuticole sollevate, rischiando di apparire opaca e crespa. È questo il motivo per cui, in una hair routine che si rispetti, si consiglia l'uso del balsamo o conditioner. Ma non sempre può bastare, soprattutto se i capelli appaiono crespi e opachi, nonostante quintali di prodotto post-shampoo. Inoltre, ha senso "sporcare" i capelli con l'eccesso di balsamo o maschera? È la via più facile per appesantirli, in realtà. Ecco che può tornare utile il risciacquo acido: aiuta a sigillare le cuticole, permettendo loro di tornare letteralmente al proprio posto. Così i capelli saranno luminosi e lisci (nel senso che la fibra al tocco risulterà più levigata).

Come si fa il risciacquo acido?

Il risciacquo acido consiste nello sciacquare i capelli con soluzioni acide fai-da-te oppure con prodotti pronti all'uso. Nel primo caso, si può ricorrere al classico aceto di mele o di vino oppure al succo di limone. Se invece si preferisce usare i prodotti, c'è l'imbarazzo della scelta: il mercato offre diverse formulazioni pensate per capelli lisci o ricci, e in formati comodi e pratici. Come si usano? Dopo aver lavato i capelli, applicato il balsamo o la maschera, si sciacquano bene con acqua corrente. A questo punto si ha a disposizione 2 metodi, in base al formato del prodotto. Se il risciacquo acido è in spray, si vaporizza in modo uniforma sulla chioma bagnata. Se, invece, il prodotto ha il dosatore, si distribuisce in piccole gocce su punte e lunghezze. In entrambi i casi, si procede subito all'asciugatura col phon.

I prodotti per il risciacquo acido

Nella gallery in basso, guarda i prodotti per avere capelli lucidi effetto specchio, poiché ripristinano il corretto pH dei capelli.

1/5 Aceto da Risciacquo Brillantezza di YVES ROCHER

Elimina il calcare che si deposita sulla fibra, responsabile dell'opacità dei capelli. 2/5 Acid Rinse Complex di ETEREA (COSMESI NATURALE)

Contiene aceto di cocco e melograno, cheratina idrolizzata vegetale, vitamina C e acido ialuronico. 3/5 Risciacquo acido ricci di BIOFFICINA TOSCANA

Grazie al suo pH acido sigilla le cuticole delle lunghezze e trattiene l’idratazione all’interno del capello per un effetto lucido e brillante immediato.

4/5 Lumicia di RENE FURTERER

Risciacquo di brillantezza a base di 11 oli essenziali, una miscela ispirata all’Alcolato di Fioravanti, cioè un tradizionale mix vegetale, associato all’aceto di acerola. Favorisce la chiusura delle cuticole e la rimozione dei residui di calcare. 5/5 Leave-in di SHAMPORA

Una crema personalizzata formulata in base alla struttura del capello indivinduale. Si applica dopo lo shampoo per neutralizzare l'azione disseccante del calcare. Sul sito e-Comm di Shampora. PREV NEXT

Il risciacquo acido fai da te

Le ricette più indicate per il risciacquo acido sono a base di succo di limone mezzo, aceto e acqua non troppo calda. Mescola i due ingredienti e versate la soluzione su tutte le lunghezze e sulle punte, oppure è possibile procedere con un panno imbevuto della soluzione acida da tamponare delicatamente sulla chioma.