I capelli neri di Bella Hadid sono un sogno e l’idea giusta per un cambio colore in vista dell’inverno

Se pensiamo a una celeb camaleontica impossibile non far riaffiorare alla mente il nome di Bella Hadid. La top model infatti, ad ogni scatto social, sfilata o evento al quale si presenta, sfoggia un beauty look diverso, spesso super cool e in grado di generare tendenze immediate che si propagano ad ogni angolo del globo. Suo il merito, o la colpa, del ritorno delle sopracciglia prima sottilissime e poi decolorate, ma è soprattutto con i capelli che la più ribelle delle sorelle Hadid si sbizzarrisce, cambiando colore e taglio alla velocità della luce.

A volte si tratta di scelte azzardate, altre meno, come nel suo ultimo colpo di testa che l’ha portata a sfoggiare una capigliatura nera corvina. Un classico che non passa mai di moda.

La chioma dark di Bella Hadid

Tutte, almeno una volta nella vita, siamo state tentate dall’idea di sfoggiare capelli ultra black. C’è chi lo ha fatto e chi invece si è arenata di fronte al timore di esagerare e di finire per creare su di sé l’effetto Biancaneve, ovvero capelli scurissimi su pelle chiara.

Effettivamente avere un contrasto troppo netto tra il colore della chioma e quello del volto è uno dei rischi del nero che però, con le giuste accortezze è tra i colori più eleganti e sofisticati da sfoggiare. Bella Hadid lo sa benissimo e non è un caso che lo abbia scelto in questo periodo e abbia deciso di esibirlo anche a favore di fotografi in occasione del suo compleanno, accompagnandolo a un outfit anch’esso total black che ha creato un’immagine d’insieme da diva dark ma al contempo ipnotica.

Il dettaglio da non sottovalutare

I capelli neri di Bella Hadid sono un sogno ad occhi aperti non solo per il colore in sé ma anche per alcuni piccoli dettagli che li rendono davvero unici. Tra questi indubbiamente la frangetta a tendina, il taglio lungo scalato, la riga laterale ma soprattutto la lucentezza.

La modella molto probabilmente si sarà affidata al suo hair stylist di fiducia ma se vuoi anche tu tingere i capelli di nero ricorda che per farli risultare sempre al top dovrai curare in particolar modo questo aspetto. Il colore scuro, infatti, se mal gestito può tendere leggermente a incupire il volto ma se la chioma riflette la luce esterna l’effetto finale sarà luminosissimo e leggero.