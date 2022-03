La frangia a tendina lunga è il trend che ameremo sfoggiare questa primavera

G lam, versatile e di tendenza: la frangia a tendina lunga è un tocco di bellezza che riaccenderà le chiome durante questa primavera

Ormai è chiaro. Le tendenze capelli più cool di questo nuovo anno ci riportano indietro nel tempo. Un esempio lampante? La frangia a tendina lunga, perfetta per incorniciare il volto e donargli un aspetto delicato, sensuale e mai banale.

Figlia della canonica frangia a tendina, nata tra gli anni '60 e '70 e chiamata anche curtain bangs, la versione lunga si distingue per morbidezza e delicatezza ed entra ufficialmente a far parte degli haircut retrò che acquistano nuova bellezza grazie a rivisitazioni più moderne.

A differenza della frangia a tendina, con la versione long si può giocare un pizzico di più optando per una riga centrale, laterale o a zig zag, rendendola leggermente mossa o perfettamente liscia. In più, è perfetta sia che si lasci la chioma sciolta sia che si decida di raccoglierla in una coda alta o bassa o in un sempre elegantissimo chignon.

Un vero tripudio di bellezza e un’acconciatura che, diciamolo pure, in quanto a portabilità e versatilità non conosce eguali. E forse anche per questo è tra le più amate dalle donne di tutto il mondo. Avete presente la frangia di Cecilia Rodriguez, Sara Sampaio o Lily Collins? Per non citare poi la massima esponente della frangia a tendina, colei che l’ha resa celebre e sdoganata come un vero e proprio dettaglio di fascino e stile, l’icona Brigitte Bardot.

Insomma, un’acconciatura unica nel suo genere e sempre di tendenza. E che, cosa molto importante e che farà felici molte di noi, sta bene a chiunque. Basta affidarsi alle mani esperte di un hair stylist che saprà crearla ad hoc in base alla forma del vostro viso e alle peculiarità dei vostri lineamenti. Calibrandone bene la lunghezza e andando a valorizzare al meglio i vostri punti di forza, minimizzando sapientemente quelli che, invece, preferite addolcire.

Unica regola da seguire davvero è che la frangia a tendina lunga deve superare le sopracciglia. Andando a sfiorare gli occhi e cadendo dolcemente sugli zigomi. Creando così un effetto super sexy in un mix di eleganza e ribellione da lasciare senza fiato e mettendo in risalto in pochissime sforbiciate il vostro sguardo. Donandogli profondità e intensità anche con un make up nude super leggero.

Un vero e proprio tocco di bellezza, quindi, da tenere rigorosamente aperta al centro, lasciandola cadere in modo naturale e armonioso sul volto. E regalando alla chioma un movimento dolce e un effetto a cui sarà difficile rinunciare.

Ma dopo tutto perché mai dovreste? La frangia a tendina portata lunga è la tendenza che mette tutti d’accordo e che siamo certi durerà per molto, moltissimo tempo. Rinnovandosi come ha sempre fatto, in versioni sempre nuove e super cool.