La chioma raccolta di Veronica Ferraro: elegante e tutta da imitare

V eronica Ferraro regina di stile e di acconciature. Prova anche tu a imitare la sua chioma raccolta, un mix di eleganza, romanticismo e seduzione assolutamente irresistibile

Stai cercando anche tu un modo originale, elegante e super sexy per acconciare i tuoi capelli? Bene, allora non puoi assolutamente farti scappare la possibilità di provare anche tu a replicare la chioma raccolta di Veronica Ferraro. Un hair style sfoggiato nelle ultime ore dall’influencer e prontamente postato sul suo profilo Instagram, pronto per essere guardato e copiato all’istante.

Un hair look che, nonostante la sua assoluta semplicità (o forse proprio per questo), è in grado di regalare all’intero stile di Veronica un tocco retrò super chic e un’eleganza davvero eccezionale. Impossibile da non amare a prima vista. E che pare essere amato anche da Veronica, a cui piace sfoggiare quest’acconciatura nelle occasioni più disparate.

Il motivo? Beh, basta guardare l’effetto finale e ti sarà subito chiaro. Quella di Veronica Ferraro non è solo una chioma raccolta con un classico chignon a mezza altezza ma è qualcosa di più. In questo caso, infatti, Veronica ha optato per un riga centrale, netta e definita, che dona all’intero hair look un tocco sofisticato e super stiloso.

Per realizzare lo chignon puoi scegliere se arrotolare la chioma lasciandola sciolta e leggermente spettinata oppure se realizzare prima una o due trecce, per un raccolto più romantico. Le possibilità sono davvero tante e la scelta spetta solo a te, anche a seconda dei tuoi gusti e della tipologia dei tuoi capelli. Ma non è tutto.

L’acconciatura, infatti, prevede che nella parte frontale venga lasciata libera una ciocca di capelli, come a incorniciare il viso. Addolcendone i lineamenti e regalando alla chioma raccolta una sfumatura sognate, seducente e super sexy, davvero unica.

Un look che, oltre a valorizzare i lineamenti e il trucco dell’influencer, si sposa benissimo con l’outfit elegante e chic scelto da Veronica Ferraro. Creando un mix di assoluta bellezza e armonia, da imitare e da cui lasciarsi conquistare per le tue prossime uscite e occasioni speciali in cui vorrai essere semplicemente unica e meravigliosamente chic.