Colore capelli Primavera Estate 2022: le tendenze dai saloni

C ome ci coloreremo i capelli nella bella stagione? Un primo indizio è che tutti i colori sono luminosissimi, come se fossero spennellati di tanto gloss. Gli altri? Guarda i look proposti dai saloni più trendy della scena internazionale

Spesso la bella stagione invita a un bel cambio di look, soprattutto nel colore di capelli. Quale migliore occasione per sbirciare tra le tendenze colore della primavera estate 2022? Del resto, non sempre sappiamo dire con certezza l'"entità" di tale cambiamento: a volte desideriamo solo schiarire di 1-2 toni, altre volte giocare con gli effetti luce (o a contrasto), ma se siamo in vena di rivoluzioni, la scelta andrà nella direzione di un nuovo colore di capelli.

Che tu sia bionda, rossa o castana la parola chiave del colore capelli della primavera estate 2022 è luminosità. Il colore deve splendere, brillare, inondare di luce tutto ciò che ci circonda. Così nel linguaggio dei capelli entra dir diritto una categoria tradizionalmente associata al make-up: hair gloss, capelli lucidi al punto da dare vita al taglio nel suo complesso. E le tecniche di colorazione vi si adeguano, apportando pigmenti infusi di luce e formulazioni a pH acido che richiudono perfettamente le squame del capello (garanzia di capello lucente).

E gli effetti colore? Nella primavera estate 2022 la tendenza generale decreta il successo delle tinte abbastanza uniformi, il che non vuol dire colore piatto, bensì privo di contrasti netti, a parte qualche eccezioni. Il colore è così multisfaccettato, con riflessi ben dosati e posizionati in modo da sovrapporsi in un incantevole gioco di cromie. Un esempio? Le schiariture sono posizionate ai lati della testa per dare luce al viso e per aggiungere volume alla capigliatura.

Curiosa di vedere i colori capelli proposti dai saloni per la primavera 2022? Guarda le gallery in basso: c'è una valanga di foto da cui trarre ispirazione.

Colore capelli Primavera Estate 2022: i biondi

I biondi di tendenza per la primavera estate 2022 sono decisamente chiari con una prevalenza verso le tonalità fredde. Se vuoi schiarirti, il biondo su cui puntare è quello color sabbia, ricco di sfumature beige che si mescolano a toni chiarissimi come gli arbusti estivi.

Non mancano biondi cremosi come dolci alla vaniglia e sorbetti alla frutta, tutte nuance invitanti che regalano dolcezza al viso.

Per quanto riguarda le tecniche di schiaritura, le più in voga sono create con un effetto detto "shade layering", che prevede cioè di sovrapporre in modo quasi impercettibile le diverse altezze di tono (le quali hanno la caratteristica di variare sempre di pochissimo). Un altro effetto di grande tendenza sono le radici scure su capelli biondi.

Colore capelli primavera estate 2022: i castani

La primavera 2022 segna il ritorno del castano, senza mezze misure: o scuro o chiaro. Se poi è screziato da lievi, lievissime graffiature ancor meglio. Le schiariture sui capelli castani sono proposte in modo impercettibile, cioè mescolate tra il resto della chioma, in modo che non siano molto contrasto.

In ogni caso, le tendenze colore della bella stagione esplorano tutte le sfumature del colore più comune che ci sia (almeno a queste latitudini). C'è il color cioccolato, caldo e corposo; il caffè, più freddo e intenso; il caramello, attraversato da venature dorato. Tutti i colori castani della bella stagione strizzano l'occhio alla tendenza super gloss per effetti scintillanti.

Colore capelli primavera estate 2022: i rossi

Argilla, ocra, terra di Siena, rocce e sabbia del deserto: sono solo alcune gradazione di rosso che tingono i capelli della primavera estate 2022. Gli effetti colore proposti? Sono tendenzialmente uniformi o creati con tecniche di finissimo mèlange che mescola rossi molto simili tra loro. Il risultato sono chiome in 3D che brillano di luce propria, aumentando otticamente il volume della capigliatura.

Il rosso più in voga nella bella stagione si ispira alla Natura con la N maiuscola, poiché le sfumature riproducono le tonalità della terra esistenti appunto sul pianeta chiamato Terra. Si tratta di colori sobri che è facile scorgere nella vegetazione dei boschi, dove gli arbusti assumono varie tonalità di quel tipico marrone caldo che tende al rosso. Un po' più accese sono le cromie della terra che si rifanno alle colorazioni dei diversi terreni esistenti sul nostro pianeta.

Schiariture ed effetti colore

Le schiariture e gli effetti luce rappresentano ormai una categoria a parte del colore in salone. Del resto, è un campo in cui si sperimenta tanto per accontentare tutti i gusti dei clienti. La tendenza che va per la maggiore prevede lievi screziature appena accennati che illuminino la chioma senza mostrare grandi contrasti. L'intento delle schiariture è sicuramente donare luce all'intera capigliatura, ma anche quello di bilanciare i lineamenti del viso, armonizzando le proporzioni.

Ecco quindi giochi di colore su capelli castani, biondi e rossi per effetti multi-dimensionali, come se volessero riprodurre la tramatura di una stoffa ricca.

Capelli grigi, bianchi o platino

Una tendenza ormai dominante da qualche stagione sono i capelli chiarissimi, che siano decolorati o lasciati bianchi al naturale. Qualche look prevede la ricrescita scura per conferire alla chioma un'aria metropolitana, altri sposano, invece, il total white effetto diamante. In tutti i casi l'effetto è di grande impatto scenico.

Colori vivaci per capelli

Blu, verde, viola e arancio: sono i colori primari che da qualche anno tingono la palette delle tendenze colore per capelli. Anche in questo caso, si tratta di una "categoria" che ha guadagnato sempre più terreno, proponendo look distintivi e di grande effetto. La tendenza di quest'anno? Le fasce di colore shock che si stagliano su una chioma uniforme per spezzare la monocromia. È il caso per esempio del ciuffo, della frangia o dei ciuffetti anteriori che vivacizzano qualsiasi tipo di taglio.

