S e ti piace l’effetto lucidalabbra e lo vorresti non solo sul sorriso ma anche sulla chioma la tendenza glossy hair è quella che fa per te

Sfoggiare capelli sempre luminosi è il sogno di tutte ma purtroppo umidità, smog, tipologia del capello e lavaggi frequenti o errati possono mettere a dura prova la chioma. Gli agenti in grado di aggredire la fibra capillare e renderla opaca sono infatti tantissimi ma come spesso accade nella sfera beauty, anche per questo piccolo problema esiste una soluzione. Alle più attente non sarà sfuggito che, al contrario di noi comuni mortali, ultimamente molte celebs sfoggiano capelli super lucenti. Il merito non è solo di hair stylist pazzeschi ma anche di una nuova tendenza tutta da copiare: la glossy hair.

Cosa sono i capelli glossy

Glossy in inglese significa proprio lucido e con questa parola si identificano capelli luminosi come un lucidalabbra. Ad abbracciare tale tendenza sono star del calibro di Kim Kardashian e Jennifer Lopez ma le chiome a specchio non sono certo una loro prerogativa. Tutte possono ottenerle, sottoponendosi ad alcuni trattamenti mirati in salone e continuando l’opera a casa curando i capelli in modo specifico.

I trattamenti da chiedere al parrucchiere

Se i tuoi capelli appaiono secchi e sfibrati il primo step da compiere è recarti dal tuo parrucchiere per un’azione d’urto che possa riportarli a nuova vita.

I trattamenti più adatti solitamente li decide l’hair stylist in base alle esigenze specifiche della cliente ma indicativamente quelli pensati per capelli glossy sono questi.

Maschera per capelli a specchio

Per ottenere capelli glossy devi sottoporli a un vero e proprio bagno di luce. Per farlo viene applicata una maschera apposita che crea una pellicola illuminante e protettiva intorno al fusto capillare e protegge dall’azione opacizzante degli agenti atmosferici e degli altri stress ossidativi. Il gloss può essere di due tipi: trasparente o pigmentato. Il primo è adatto ai capelli chiari e si limita ad aggiungere lucentezza, mentre il secondo a quelli scuri, ai quali risveglia e intensifica il colore, regola i contrasti e perfeziona le sfumature.

Questa tecnica può essere eseguita sia sui capelli naturali sia su quelli tinti perché al contrario di molte altre non li stressa ulteriormente ma genera anche un’azione leggermente curativa.

Quanto dura

Il procedimento è piuttosto veloce e i risultati di media durata. La maschera viene applicata sui capelli umidi e deve rimanere in posa solo una trentina di minuti, dopo i quali la chioma dovrebbe risultare subito glossy e rimanere tale almeno per 6 settimane, anche se sul mantenimento dei capelli a specchio incide molto la cura che se ne fa una volta uscite dal salone.

Trattamento alla cheratina

Prima dell’avvento delle maschere di luce, per far brillare i capelli si utilizzava la cheratina e se la novità del momento non ti convince del tutto, questo metodo rimane sempre validissimo.

Tra le fan numero uno anche Meghan Markle, la cui chioma naturale tende ad essere spesso piuttosto crespa ma che con la cheratina sembra migliorata notevolmente.

Sottoponendosi a un trattamento alla cheratina in salone i capelli vengono rivestiti di un film lipidico che li protegge dalle aggressioni esterne contrastando l’effetto crespo. Anche in questo caso per mantenerlo a lungo è fondamentale continuare il trattamento a casa, usando prodotti haircare alla cheratina.

Come prendersi cura dei capelli glossy

Se una volta uscita dal parrucchiere non riesci a smettere di guardarti allo specchio e ammirare la tua chioma glossy non sprecare il risultato raggiunto ma impegnati a farlo durare più a lungo possibile. Ecco come fare.

Lava i capelli con prodotti a base di oli

La scelta dei prodotti per la cura della chioma è determinante per mantenere il più a lungo possibile l’effetto glossy. Gli ingredienti da cercare negli shampoo sono quelli che apportano nutrimento e donano luminosità, quindi prima di tutto gli oli. Uno dei più idratanti è l’olio di Argan, ma sono ottimi anche quelli di oliva o mandorle dolci.

Dopo lo shampoo non dimenticarti di conditioner e maschere, anch’esse specifiche per illuminare e rinforzare il fusto e prolungando l’effetto del trattamento in salone.

Fai un massaggio rivitalizzante

Mentre li lavi massaggia il cuoio capelluto compiendo movimenti circolari. In questo modo si stimola la circolazione del sangue e il lavoro dei bulbi piliferi che, producendo più oli naturali, aiutano la brillantezza del capello a preservarsi.

Risciacquali con acqua tiepida

Le temperature troppo alte o gli sbalzi termici possono rendere i capelli secchi e opachi quindi cerca sempre di non esagerare. L’ideale sarebbe lavarsi sempre la chioma con acqua fredda ma se proprio non riesci anche tiepida va benissimo, basta non trasformare la doccia in una sauna casalinga.

Asciugali a bassa temperatura

Per lo stesso principio dovresti limitare al minimo l’uso di styler e metodi d’asciugatura che prevedano alte temperature, nemiche giurate dei capelli glossy. L’arma migliore per mantenerli luminosi è invece asciugarli con getti di aria non troppo calda e tenere il phon a circa 20-30 centimetri dalla chioma.