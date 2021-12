L e ciocche colorate tornano sotto i riflettori, e conquistano giovani e giovanissimi. Scopriamo insieme la storia di questo trend, come si indossa oggi e tutti i look più belli da copiare!

Le ciocche colorate sono il giusto compromesso per chiunque desideri un cambio di look essenziale, rapido e dal sapore decisamente vintage – senza stravolgere il proprio colore di capelli. Questa tecnica, chiamata anche money piece highlight o frame blonde, prevede la schiaritura di due piccole ciocche frontali, da portare ai lati del viso, sia nella classica versione bionda che colorata. Si tratta di una decolorazione localizzata – amatissima durante la quarantena perché facile da realizzare anche a casa - che permette quindi di illuminare il viso e rinfrescare il colore in modo più rapido e meno invasivo, senza danneggiare tutta la chioma.

Ma da dove nasce il trend ciocche colorate? Queste schiariture parziali ci riportano direttamente ai mitici anni 90’, dove insieme alle meches, campeggiavano dalle chiome di attrici e pop-star. Un revival che sembra piacere alle bionde e alle more che desiderano movimentare il colore e donare un po’ di luce al volto senza provare cambiamenti radicali.

Le Spice Girls e le ciocche colorate, icona dei mitici 90’s

Sono gli anni 90’, le radio riproducono senza sosta hit del calibro di Wannabe e 2 Become 1, e Gery Halliwell incanta tutti con i suoi look che di li a poco faranno la storia della cultura pop. Oltre che per l’ormai celebre Union Jack Dress, il look di Ginger Spice è diventato celebre per i capelli rossi con ciocche bionde ad incorniciare il viso.

Avril Lavigne ed il suo look da principessa pop-punk

Altra mitica declinazione delle ciocche colorate, questa volta in versione rock. La punk-princess Avril Lavigne – regina di Emo e Scene Queen – fa ballare un’intera generazione sulle note di Girlfiend. In quegli anni, sfoggia diversi hair-look con ciocche colorate ed extrension, rigorosamente pink.

Ciocche colorate 2021: ecco come le portano le star

Nell’ultimo anno, complice anche il grande ritorno della moda anni 90’, anche star e celebrities non hanno potuto far a meno di sfoggiare una pioggia di ciocche colorate. Un look celebre è sicuramente quello di Dua Lipa: la pop-star ha incantato milioni di ammiratori con il suo look bicolore con schiariture su nuca e parte frontale. Il contrasto? Nettissimo, biondo e nero.

Un’altra amante delle ciocche colorate è senza dubbio Bella Hadid: la modella incanta milioni di ammiratori con i suoi look sofisticatissimi e pop dal sapore vintage. Lo scorso gennaio, ha sfoggiato money piece rosso aranciato a contrasto con la sua fluente chioma castana.

Ciocche colorate davanti: la moda e-girl

Le e-girl – o ragazze elettroniche – popolano e conquistano il web con la loro personalità ironica e acuta e con la loro passione per tutto ciò che è digitale e online. Il loro fascino ha saputo rompere i confini di TikTok, social di condivisione video dove il trend sembra essersi formato, per ispirare il look di milioni di donne, ma anche di star e celebrities. Il loro segno distintivo? Sicuramente i capelli scuri ed il volto incorniciato da due ciocche decolorate, bionde o colorate.

Ciocche colorate su capelli biondi: prova il look a contrasto

Per un look davvero strong e d’effetto, sui capelli biondi osa il rosso in tutte le sue sfumature. La nostra preferita? Scuramente quella più accesa e flui, per un look da Ginger Spice, ma all’inverso.

Ciocche colorate davanti su capelli castani: le più amate dalla generazione Z

La quintessenza del look e-girl? I capelli lasciati naturali, ed il volto incorniciato da due ciocche colorate – anzi, decolorate – biondissime. Da vere TikTok addicted.

Ciocche colorate sotto la nuca – la nuova frontiera dei capelli bicolor

Desideri un tocco di colore, ma non vuoi stravolgere la tua immagine? Invece che ai lati del viso, prova le ciocche colorate dietro alla nuca. Il risultato? Un look bicolore vedo-non-vedo davvero intrigante e originale.

Ciocche colorate rosa – per vere pink addicted

Le ciocche colorate sono un trend dal sapore 90’s ma sicuramente amatissimo dalla generazione z. La regina di TikTok Charlie D’Amelio sfoggia una chioma a caschetto liscia con money piece rosa fluo.

Ciocche colorate viola – la sfumatura più intensa

Le ciocche colorate nelle sfumature del viola donano ad ogni chioma. Questo long-bob nero mosso è reso davvero speciale dalle ciocche colorate sulla nuca, per un bellissimo effetto bicolor.

Ciocche colorate meches – per un vero look anni Novanta

Grande classico degli anni 90’, le meches sono schiariture su intere ciocche più o meno sottoli che vanno dalle radici alle punte. Provale in versione colorata, per indossare questo grande classico in chiave decisamente cool.

Voglia di ciocche colorate, senza andare dal parrucchiere? Niente paura, questo look non è particolarmente invasivo, quindi con un po’ di manualità è possibile ricrealo anche a casa, con risultati davvero soddisfacenti.

Il primo passo è sicuramente schiarire i capelli. Per questo, vi consigliamo un kit apposito, che sia adeguato a tutti i tipi di capelli, e che contenga principi attivi in grado di non danneggiare il fusto. Sezionate i capelli con cura aiutandovi con un pettine a denti stretti lasciando sciolti quelli che desiderate schiarire e legando accuratamente la parte che non volete toccare. Applicate il decolorante da metà lunghezza alle punte, terminando poi con le radici, ricordandovi bene di saturare bene tutta la ciocca con il prodotto. Ps: ricordatevi di indossare una maglietta che non vi piace più per non fare danni con il decolorante!

Dopo aver decolorato i capelli e aver deciso il colore desiderato, è il momento di tonalizzare, o tingere le ciocche colorate. Se si desiderano un biondo o un colore pastello, su capello decolorato, andrà benissimo anche un tonalizzante. Per le amanti dei colori fluo invece, via libera vere e proprie tinte. Et voilà!