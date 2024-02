S i chiamano capelli misti e uniscono radici appesantite a causa del sebo a punte secche e fragili, sensibili al crespo. Per risolvere la situazione occorre creare una haircare routine ad hoc, per ritrovare l'equilibrio e dimenticare cuoio capelluto pesante e punte che si spezzano

I capelli grassi non sono tutti uguali: a volte, infatti, le radici unte a causa del sebo in eccesso, infatti, possono essere abbinate a punte secche, che tendono al crespo. Si chiamano capelli misti e trattarli non è affatto semplice. Questo tipo di capigliatura, infatti, unisce le esigenze di chiome grasse e secche e, per questo, da un lato è necessario riequilibrare le radici e dall'altro dare idratazione alle lunghezze. Un equilibrio tra secchezza e nutrimento difficile da mantenere, specialmente per consentire alla chioma di mantenere un aspetto pulito e disciplinato, che consenta anche di sperimentare con styling e acconciature. Tra le problematiche di cui prendersi cura in caso di capelli con cute grassa e punte secche, infatti, ci sono anche forfora e doppie punte, caduta e lunghezze spezzate.

Capelli con cute grassa e punte secche: le cause

A provocare i capelli misti è un disequilibrio del cuoio capelluto e, ovviamente, un'eccessiva produzione di sebo legata a squilibri ormonali o a un periodo di forte stress. Allo stesso tempo, le punte secche possono essere legata alla tipologia di capello - ne soffrono maggiormente i capelli ricci e mossi - o a una scorretta haircare. Scegliere i prodotti sbagliati o non adatti al proprio tipo di pelle, infatti, può portare a dover lavare i capelli troppo spesso, stimolando la produzione di sebo e, al tempo stesso, seccando ulteriormente le lunghezze.

I prodotti migliori per trattare i capelli misti

Per prima cosa, occorre delicatezza: i capelli con cute grassa e punte secche, infatti, necessitano di ritrovare l'equilibrio. Proprio per questo, occorre gestire la sovrapproduzione di sebo, prendendosi cura del cuoio capelluto attraverso shampoo delicati e conditioner riequilibranti e leggeri al tempo stesso. L'obiettivo, naturalmente, è evitare di ungere i capelli, ma anche creare un film protettivo che preservi l'idratazione senza appesantire le radici. La cura delle punte secche, invece, deve essere all'insegna del nutrimento: sieri e oli, infatti, sono perfetti non solo per facilitare lo styling, ma anche per ridare vigore alle lunghezze. Tra i prodotti irrinunciabili per i capelli misti c'è anche il termoprotettore, fondamentale per evitare di danneggiare e seccare ulteriormente le punte.

1/10 Alfaparf, Semi di Lino Detoxifying Low Shampoo

Uno shampoo per tutti i tipi di capelli, adatto a rimuovere i residui di cloro, impurità e agenti inquinanti. 2/10 Christophe Robin, Scrub Capelli Purificante al sale marino

Idratante ed emolliente, questo scrub dalla texture pastosa è ideale come trattamento detox, per purificare e riequilibrare il cuoio capelluto sensibile o a tendenza grassa, ma anche come trattamento post-colorazione, per eliminare i residui chimici e lenire prurito e pizzicore. 3/10 Davines, Naturaltech Rebalancing Cleansing Treatment

Un trattamento liquido che contrasta l'iperproduzione di sebo, la cute grassa e i capelli pesanti. 4/10 Garnier, Ultra Dolce Balsamo Purificante & Idratante Carbone Magnetico

Con carbone purificante ed olio di semi neri di Nigella Idratante, ha una formula con il 97% di ingredienti di origine naturale che purifica il cuoio capelluto e idrata le lunghezze. 5/10 Gisou, Honey Infused Hair Oil

Arricchito con Miele di Mirsalehi, un olio che dona lucentezza naturale ai capelli, nutrendo le lunghezze. 6/10 Kérastase, Shampoo Specifique Bain Vital Dermo-Calm

Deterge, idrata e lenisce il cuoio capelluto riducendo le sensazioni di prurito. 7/10 Masqmai, Elixir Hair Spray

Un olio per capelli vegano che idrata, ammorbidisce, protegge e previene l'effetto crespo senza appesantire i capelli né lasciare residui grassi. All'interno, olio di jojoba e oli di macadamia, chia e sacha inchi. 8/10 Mulac, Huilberry 10 Olio-siero per capelli

Un olio che protegge i capelli da smog, sole, cloro, phon, piastre, tinture, decolorazioni e altri trattamenti aggressivi attraverso una miscela di preziosi oli naturali. 9/10 Olaplex, N° 7 Bonding Oil

Un olio per capelli concentrato e leggero, che protegge i capelli fino a 230 ° C mentre rinforza e idrata le lunghezze. 10/10 Restivoil, Shampoo Extra Delicato

Adatto alla detersione dei capelli, da normali a delicati, sfrutta il potere di avena nera, lecitina e sodium pca per detergere la chioma. PREV NEXT