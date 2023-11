Q uando la beauty routine non basta, occorre affidarsi a metodi naturali antichi, che sfruttino la sapienza dei rimedi della nonna per ridare volume e salute alla chioma, prendendosi cura dei capelli grassi per ritrovare l'equilibrio

Si presentano appesantiti alle radici, lucidi, sporchi a poca distanza dallo shampoo: i capelli grassi sembrano indomabili. Colpa dell'iperattività delle ghiandole sebacee che, situate alla base dei follicoli piliferi, causano lucidità e radici dall'aspetto pesante e sporco. Normalmente, il sebo svolge una funzione molto importante, ovvero, proteggere la cute, creando uno schermo contro le aggressioni esterne, oltre a idratare e rinforzare i capelli. Se prodotto in quantità eccessive, però, l'effetto è una chioma dall'aspetto, con capelli più scuri del normale e, spesso, anche cattivo odore, prurito e irritazione della cute. A rendere necessari dei rimedi mirati per i capelli grassi, però, non è solo la presenza del sebo, quanto la sua liquefazione. Se diventa più fluido del normale, infatti, si diffonde molto più rapidamente sulla cute, dando alla chioma un aspetto unto e pesante.

Capelli grassi: le cause

Le cause dei capelli grassi possono essere numerose. Si tratta, infatti, di una problematica che colpisce indistintamente uomini, donne e adolescenti. I principali fattori che possono portare a un'eccessiva produzione di sebo, infatti, sono:

alimentazione scorretta

squilibri ormonali

cosmetici troppo aggressivi

inquinamento

stress e ansia

Capelli grassi rimedi: come lavarli?

La detersione dei capelli grassi è un passaggio fondamentale per prendersi cura della chioma e limitare gli effetti del sebo sul cuoio capelluto. L'obiettivo, infatti, è controllarne la produzione attraverso shampoo specifici, che si prendano cura del cuoio capelluto, riequilibrandolo. L'ideale è concentrarsi sul massaggio al cuoio capelluto, evitando di sfregare eccessivamente su lunghezze e punte. Tra gli ingredienti da ricercare per la cura dei capelli grassi ci sono succo di cedro e zolfo, olio di rosmarino ed estratto di betulla, dalle proprietà astringenti e seboregolatrici. Attenzione, invece, a non applicare il conditioner sulle radici, che potrebbero risultare appesantite. Un'ottima idea è quella di utilizzare regolarmente anche uno scrub per il cuoio capelluto, che possa rendere la chioma più leggera e vitale.

1/10 Purifying Low Shampoo della linea Semi di Lino di Alfaparf Milano deterge delicatamente il cuoio capelluto, ritardando la ricomparsa della forfora secca o grassa. 2/10 La formula di Re-Balance Shampoo Regolatore di Biopoint associa un complesso di estratti vegetali astringenti (Betulla e Arnica) a un agente normalizzante della attività sebacea. Arricchito con Vitamina B5, rinforza e aumenta l’elasticità dei capelli. 3/10 Da Briogeo, Scalp Revival è uno shampoo cremoso micro-esfoliante contenente agenti detergenti delicati, derivati dalla noce di cocco, e agenti esfolianti di origine vegetale per eliminare delicatamente le cellule morte e le impurità dal cuoio capelluto e dai capelli. 4/10 Ad azione idratante ed emolliente, lo Scrub Lavant Purifiant di Christophe Robin agisce come un trattamento detox per purificare e riequilibrare il cuoio capelluto a tendenza grassa. La formula, infatti, contiene sale marino - un esfoliante naturale che libera il cuoio capelluto dalle impurità e stimola circolazione sanguigna - garantendo leggerezza al cuoio capelluto. 5/10 Con niacinamide dall'azione riequilibrante, lo Scrub della linea Attivi Puri Hair di Collistar rimuove l'accumulo superficiale di sebo in eccesso, inquinamento e micropolveri. 6/10 Ultra Dolce Balsamo Purificante & Idratante di Garnier agisce sulla cute grassa e sulle lunghezze secche. La formula potenziata con carbine purificante e olio di semi neri di nigella agisce sul cuoio capelluto con delicatezza, ristabilendo l'equilibrio. 7/10 Deterge, idrata e lenisce il cuoio capelluto riducendo il prurito: Specifique Bain Riche Demo-Calm di Kérastase lascia i capelli morbidi e lucenti. 8/10 Lo shampoo Scalp Advanced di L'Oréal purifica il cuoio capelluto e la fibra da residui di sudore e sebo in eccesso donando una sensazione di pulizia, leggerezza e freschezza. 9/10 Lo Shampoo Solido per capelli grassi Omnia Botanica è si prende cura dei capelli grazie a olio essenziale di ginepro purificante e foglie di menta dalle proprietà rinfrescanti ed energizzanti. 10/10 Lo Shampoo Detox con Probiotici detossinante e rinforzante di Renova (disponibile su capellopoint.it) deterge e depura il cuoio capelluto restituendo vitalità e benessere all'intera chioma grazie all'azione seboregolatrice del piroctone olamine e all’effetto stimolante dell’olio di menta piperita. PREV NEXT

Capelli grassi: i rimedi naturali

Seguire una dieta sana, limitare il fumo e il consumo di alcol è il primo passo per prendersi cura dei capelli grassi. Quando le buone abitudini non bastano, però, può essere utile sceglire dei rimedi naturali e fai da te per controllare il sebo e riequilibrare il cuoio capelluto. Per creare un impacco naturale e purificante, gli ingredienti da combinare sono bicarbonato e menta, per ottenere un effetto purificante e leggermente esfoliante. Da provare anche l'aceto di mele, da massaggiare delicatamente sul capelli per ottenere un effetto astringente. Tra i rimedi naturali per i capelli grassi, poi, non può mancare l'argilla, da lasciare in posa e risciacquare con acqua tiepida e, magari, potenziare attraverso alcuni oli essenziali di timo o rosmarino, dalle proprietà toniche e antisettiche, ideali contro i capelli grassi.