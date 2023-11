Come prendersi cura dei capelli grassi, dalle radici alle punte

F rutto di uno squilibrio temporaneo o di una tendenza della cute a produrre sebo in eccesso, la presenza di oleosità si traduce in capelli più pesanti e sporchevoli del normale. Per porvi rimedio e rallentare questo processo, questi sono gli step e i prodotti di cui fare tesoro.

Chi ha i capelli grassi, o ne avverte la tendenza in alcuni periodi di particolare stress o di squilibrio ormonale, sa bene cosa voglia dire trovarsi dopo un solo giorno con la chioma appesantita e sporca, con radici prive di forma, volume e lucentezza. Rapporto difficile che, perché prenda una buona piega, richiede impegno e volontà, quello con la produzione di sebo da parte del cuoio capelluto trova un valido alleato nei prodotti di hair care mirati a ribilanciare il microbioma e purificare l'intricata superficie abitata dai follicoli piliferi, su cui si può formare la cosiddetta forfora grassa, riconoscibile perché di colore giallastro. Al tempo stesso, anche le formule leggere e quelle arricchite da tecnologie messe a punto per prolungare i tempi tra un lavaggio e l'altro svolgono un ruolo fondamentale all'interno di un rituale mirato alla cura dei capelli grassi.

Le parole chiave quando si parla di ridurre il sebo sono dunque purificare, riequilibrare, detossinare e proteggere per una chioma più pulita e fresca a lungo. Per farlo è necessario prendersi cura tanto dello scalpo, la cui salute è determinante per il benessere generale della chioma, come delle lunghezze, così da premurarsi di non seccarle eccessivamente con l'uso di prodotti ad azione astringente.

Capelli grassi: come detergerli bene

Primo step di qualsiasi routine, la detersione si rivela quanto di più importante nel caso di capelli oleosi e sporchevoli. L'ideale per pulire a fondo le radici è affidarsi a un trattamento pre-shampoo specifico per cute grassa, la cui azione altamente purificante è svolta generalmente da ingredienti assorbenti come l'argilla e l'acido salicilico. A contatto con la pelle, questi rallentano l'attività delle ghiandole sebacee favorendo una minor produzione di sebo.

Lazartigue, Purify

Tecna, SPA Scalp Rejuvenator

Una volta fatto agire sulla cute per il tempo indicato, in genere 5 minuti, si passa allo shampoo ad azione riequilibrante, consigliato a chi ha una pelle a tendenza grassa oppure sta attraversando un periodo di eccessiva produzione di oleosità, sinonimo di un microbioma sbilanciato. All'interno della formula non devono mancare attivi ad azione astringente, purificante e lenitiva che assicurino un effetto tanto calmante quanto sebo-normalizzante. Se si fanno lavaggi frequenti, e quindi superiori a 3 volte alla settimana, la cosa migliore per non rischiare di seccare la chioma è alternarlo a un prodotto idratante, con cui rimpolpare e illuminare la chioma.

Davines, Rebalancing Shampoo

Framesi, Scalp Clensing Shampoo

Passando al balsamo o alla maschera per capelli, solitamente più tendenti all'ispido sulle lunghezze, la chiave per non appesantire la chioma e mantenerla morbida è optare per prodotti ricchi di ingredienti antiossidanti, idratanti e nutrienti che, penetrando la fibra, la lascino leggera e soffice. In caso di capelli fini o tendenti a risultare piatti dopo l'asciugatura, un prodotto ad azione volumizzante è la migliore delle opzioni.

Teology, Matcha Repair + Glow Mask

Rossano Ferretti, Grandioso Volumising Conditioner

Capelli grassi: come mantenerli tra un lavaggio e l'altro

Conclusa la routine di detersione, le fasi successive di asciugatura e styling devono ridurre al minimo l'impiego di prodotti che possano appesantire il capello ed evitare l'applicazione dalla metà in su della chioma, il che potrebbe sporcare più velocemente le radici. Se si hanno i capelli fini, un ottimo prodotto da aggiungere alla fase di pre-asciugatura è uno spray texturizzante che vada a ispessire e rendere più voluminosa la chioma una volta asciutta.

Mulac, Volume Vibes

Bumble and Bumble, Thickening Spray

Infine, per allungare i tempi tra un lavaggio e l'altro, ci sono due prodotti di cui non si dovrebbe mai fare a meno: lo shampoo secco e il siero idratante. Il primo agisce sulla base della chioma per eliminare la presenza di unto e restituire volume alle radici. Il secondo, invece, serve alle lunghezze per acquistare lucentezza e ariosità istantaneamente, anche quando non si ha tempo di ripetere il rituale di lavaggio dei capelli.

Olaplex, Dry Shampoo

Biopoint, Hair Booster