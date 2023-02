I tagli di capelli corti sono una scelta coraggiosa: rinunciare completamente alle lunghezze, infatti, non è per tutti. D'altra parte, si dice che una volta trovato il taglio corto perfetto sia quasi impossibile smettere di esserne affascinati. E, vedendo le tendenze capelli corti del 2023, non è difficile crederlo.

Pixie cut, micro caschetti, mullet destrutturati e capelli rasati: i tagli corti del 2023 sono versatili e affascinanti. Una caratteristica che rende questo tipo di hairstyle estremamente facile da personalizzare e sfoggiare, oltre che da adattare a forma del viso e texture dei capelli. Certo, perché rinunciare alle lunghezze non significa sottovalutare l'importanza di poter valorizzare qualsiasi chioma, da quelle ricce a quelle liscissime. Aggiungendo scalature, frange o ciuffi, infatti, i capelli corti 2023 possono letteralmente trasformarsi, diventando tagli dal mood sempre diverso, da scegliere e costruire in base alla propria personalità.

Capelli corti 2023: il buzz cut

Una scelta drastica, che elimina completamente le lunghezze: il buzz cut è il taglio rasato d'ispirazione militare che può rivoluzionare ogni look. L'effetto è un taglio più versatile di quanto si potrebbe pensare, capace di trasformarsi diventando rock o bohemién, ma anche couture e persino lievemente romantico. A movimentarlo possono pensare decorazioni o asimmetrie, ma anche la scelta delle lunghezze è un fattore determinante. Nel buzz cut, infatti, l'omogeneità del taglio è una caratteristica fondamentale e modificarla, anche solo leggermente, può cambiare drasticamente l'allure dei capelli corti.

I tagli di capelli corti e ricci per il 2023

Spesso, si pensa che i capelli ricci non possano essere valorizzati da un taglio corto. Niente di più sbagliato. Onde e boccoli, infatti, sono perfetti per dare volume a qualsiasi taglio di capelli, anche i più corti. L'ideale, naturalmente, è sfruttarne le caratteristiche per scolpire la silhouette del taglio, bilanciando i lineamenti del viso. Un'idea adatta anche ai capelli afro: lasciando libero sfogo al volume o controllandolo con rasature cortissime, il risultato sono tagli di capelli corti di tendenza per il 2023.

I tagli di capelli cortissimi per il 2023

Il pixie cut è, certamente, il taglio corto più amato di sempre che, però, per il 2023 si rivoluziona...accorciandosi. Ecco allora che il ciuffo diviene mini, mentre le rasature laterali lasciano il posto a ciocche di capelli più lunghe. L'effetto è un taglio di capelli corti dall'aspetto omogeneo, privo di contrasti netti, ma elegantissimo. Indubbiamente, si tratta di uno stile coraggioso, che prevede lunghezze extra short.

Capelli 2023: i tagli corti con frangia

Il modo migliore per completare un taglio corto è aggiungere una frangia. Una scelta perfetta per dare alla chioma un effetto sempre diverso: se rigorosa e pari, ad esempio, la silhouette sarà quella di un taglio a scodella o bowl cut, mentre se sfilata e leggera regala al pixie cut un'aria sbarazzina. Non mancano tagli corti alla maschiaccio, unisex e senza genere, da portare spettinati e valorizzando la texture naturale dei capelli.