La guida completa su come scegliere il taglio di capelli in base alla forma del viso

O vale, tondo, quadrato, a diamante: poco importa la forma, la cosa da non dimenticare è che per ogni shape c'è un taglio di capelli che lo valorizzerà ancora di più

Sapere quale taglio di capelli scegliere in base alla forma del viso non vuol dire voltare le spalle alle tendenze, ma imparare come rendere ancora più armoniosa e unica la propria face shape. Una vera e propria valorizzazione che, oltre il colore di capelli, comprende anche il giusto taglio. Scalati, pari, con frangia o ciuffo: le opzioni sono davvero tante e per questo motivo una guida che illustri, passo passo e per immagini, quali sono i migliori tagli da abbinare alla propria forma del viso.

Forma del viso: come riconoscerla

Facile sbagliare o confondersi sulla propria forma del viso e, per questo motivo, è bene capire quali sono le forme più comuni e a cui puoi riferirti nella ricerca del tuo taglio di capelli perfetto (fidati, sarà così).

Difficile capirlo allo specchio o guardando una foto, specialmente quando si tratta di un auto analisi, meglio affidarsi a metodi più palesi e facili da interpretare. Per chi è alla ricerca del metodo semplice, basterà utilizzare di un pennarello o una matita da make-up e tracciare il contorno del proprio volto sullo specchio seguendo i contorni del riflesso. In questo modo la shape sarà molto più semplice da individuare perché tracciata alla perfezione o quasi.

Ulteriore opzione, per chi è alla ricerca di un metodo più preciso e attento, è la possibilità di dotarsi di righello o centimetro da sarta. Basterà prendere le misure principali che compongono il viso: la linea mediana che, nell'immaginario, passa dal centro della fronte, naso e divide in due la bocca, la retta che collega gli angoli esterni dell'occhio destro e l'occhio sinistro e, per finire, la linea immaginaria che collega le due orecchie. Riportando le misure su un foglio, sarà quindi possibile delineare la forma del viso, anche se non con estrema precisione, per individuare prima la propria forma del viso e poi il taglio perfetto per valorizzarla al meglio.

Il taglio di capelli per il viso ovale

Il viso ovale, spesso chiamato anche allungato, è contraddistinto da una retta centrale piuttosto lunga mentre, la linea orizzontale è decisamente più corta. Sottile, fine e che non necessita di grandi aggiustamenti: questo viso ha la fortuna di sposarsi con tantissimi tagli di capelli e, tutto ciò, permette quindi divertirsi con tagli sia lunghi che corti.

Sì ai corti, anzi cortissimi: pixie, mullet, wolf cut e tutto ciò che la fantasia e il tuo gusto personale vogliono testare. Se si preferiscono invece lunghezze più importanti, non dimenticare di dare sempre risalto al volto che, come avrai capito è quello più amato e gettonato. Per questo motivo preferisci tagli ampi, ariosi e che diano spazio e luce al volto: sì alla frangia, ma a tendina, o tagli scalati da acconciare con pieghe morbide e onde.

Viso rettangolare: il taglio di capelli giusto

Chiamato rettangolare, questo viso ha una forma simile a quello ovale ma allo stesso è caratterizzata da lineamenti più rigidi e spigolosi che possono essere addolciti e resi più armoniosi grazie al giusto taglio di capelli. In questo caso, la forma della chioma, deve riuscire ad armonizzare tutti gli elementi che spesso sono presenti in questa face shape: mento pronunciato e fronte alta e ampia; per questo motivo i tagli di riferimento sono il caschetto lungo, conosciuto anche coe long bob, a cui aggiungere anche una frangia.

Questa, infatti, nonostante sia un elemento di gioia e dolore per molte donne permette di mascherare leggermente la fronte e spostare l'attenzione sulla parte bassa del viso. Qui, poi, si aggiungeranno tagli voluminosi, con onde e ricci, che permetteranno di dare maggiore aria al viso rendendo il tutto più dolce e meno netto nei tratti.

Come tagliare i capelli se si ha il viso a triangolo

Fronte ampia e mento affusolato? La tua forma del viso rientra tra quelle triangolari e, per un risultato ottimale, dovrai bilanciare i volumi e le lunghezze cercando di aggiungere spessore nella parte inferiore. Un'ottima idea, a cui spesso non si pensa perché il lungo sembra sempre l'unica soluzione, è la scelta del caschetto. Un long bob può andare bene, ma prova ad accorciare ancora un po' le lunghezze e portarle appena sotto il mento.

Il volume e lo spessore che si andrà a creare nell'area ti permetterà di bilanciare le due aree, rendendo il viso più omogeneo e tondo: alla francesce oppure più lungo nella parte anteriore, meglio se con qualche onda mossa per aumentare il volume. Per il corto, sì, perché no ma meglio uno asimmetrico dove frangia e ciuffo cadono sula fronte dando così maggior valore allo sguardo.

Viso tondo, i consigli sul taglio di capelli da scegliere

Il viso tondo è sicuramente una delle forme che spesso vengono confuse per altre. Tondo, infatti, non è sinonimo di paffuto o pieno: questo tipo di viso infatti, può essere anche estremamente asciutto, ma caratterizzato da una forma circolare.

L'obiettivo, in questo caso, è cercare di renderlo più ovale possibile andando quindi ad affinarlo avvicinandolo a una forma allungata e stretta, cercando di distogliere l'attenzione dalle guance. La cosa importante, dei tagli di capelli per questo tipo di viso, è che portino volume verso la parte alta in modo da slanciare il tutto: sì ai corti come il pixie, ma anche al lob, wob e tagli lunghi in generale, l'importante è che non siano mai pari ma con lunghezze layerizzate e sfilate. A questo poi si aggiunge l'effetto spettinato: ciocche disordinate e mai chiome dall'effetto sleek saranno d'aiuto per il raggiungimento dell'obiettivo finale.

I tagli di capelli per addolcire il viso quadrato

Per compensare la fronte ampia e la mascella spigolosa, entrambe caratteristiche del viso quadrato, è bene valutare un taglio verticale che compensi lo sviluppo orizzontale del volto. Scegliendo un taglio lungo, a cui aggiungere qualche curva dolce o qualche riccio, si potrà raggiungere il risultato sperato andando ad addolcire i tratti del viso e sfinando i contorni.

Un look morbido, quasi spettinato, sia per i capelli lisci che per i raccolti, permetterà di ottenere il risultato finale sperato. Proprio per lo stesso motivo, i tagli troppo ordinati, geometrici e simmetrici sono da evitare assolutamente.