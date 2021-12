Balayage Rosa: i segreti, le tecniche e le ispirazioni per capelli da vie en rose!

I l Balayage Rosa è la scelta giusta se vuoi aggiungere un tocco di colore alla chioma senza colpi di testa troppo netti. Bellissimo su bionde e castane, scopriamo insieme come si realizza, i colori più belli e tutte le ispirazioni da copiare!

Voglia di Balayage rosa? Tranquille, siamo con voi. I tempi in cui tingere i capelli era una pura necessità sono ormai un lontano ricordo. Ora il colore di capelli è un vero e proprio accessorio di stile, un atto di self-care e un modo infallibile per esprimere al meglio la nostra personalità. Vi abbiamo parlato spesso del balayage, la tecnica di schiariture sfumata e naturalissima che permette di non avere stacchi troppo netti tra radici e punte e soprattutto di illuminare e donare movimento alla chioma. Oggi vogliamo presentarvi la versione più colorata, girly e romantica di questo trend: il balayage rosa. Bellissimo su capelli lunghi o corti, castani o biondi, lisci o wawy, siamo certe che questo colore e le sue mille sfumature sapranno conquistarti.

Balayage rosa capelli: la tecnica giusta e come si realizza

Il balayage, soprattutto se destinato ad accogliere un colore vivace come il rosa, è un’operazione tecnica e non priva di insidie. Per questo il nostro consiglio per capelli da favola è sicuramente rivolgervi al vostro parrucchiere di fiducia. Il primo passo per ottenere un perfetto balayage rosa sarà una schiaritura portata ad un’altezza di tono 10, ovvero ad un biondo platino. Il capello dovrà essere schiarito così tanto da non avere più riflessi dorati, che potrebbero causare variazioni di colore una volta applicato il riflessante rosa. Naturalmente più si troverà del dorato sui capelli appena schiariti più il rosa che verrà applicato diventerà “caldo”, tendente al rosa salmone – molto bello ma lontano dal rosa vero e proprio, che è per natura un colore freddo.

Inoltre, più il rosa scelto sarà chiaro, più la manutenzione sarà frequente, perché tenderà a sbiadire facilmente. Via libera quindi a shampoo e tonalizzanti per mantenere il colore anche a casa.

Balayage rosa capelli: ecco tutte le idee più belle da copiare!

Dalle tonalità pastello chiarissime ai colori pieni e intensi, per il vostro balayage rosa c’è davvero l’imbarazzo della scelta. Noi abbiamo selezionato le ispirazioni più belle da conservare e portare con voi in salone. Un avvertimento: sarà difficilissimo sceglierne solo una!

Balayage rosa pastello – il tocco di colore soft

Per una chioma che strizza l’occhio al mondo pop e agli eroi di fumetti e film d’azione, prova una dolcissima sfumatura pastello per il tuo balayage rosa.

Balayage rosa: provalo sui capelli biondi

Il balayage rosa è bellissimo sui capelli biondi: le due tonalità si uniscono alla perfezione senza creare stacchi netti, per un look delicato e iperfemminile.

Balayage rose gold – per capelli preziosissimi

Il rose gold è la sfumatura più preziosa per il tuo balayage rosa. Il mix di sottotoni caldi e freddi lo rende luminosissimo e perfetto per valorizzare ogni chioma.

Balayage pesca: e la chioma si accende di riflessi

Il rosa pesca è una sfumatura leggermente aranciata dal sottotono caldo. Facile da mantenere, è bellissima sui capelli biondi o castani.

Balayage rosa ramato – la sfumatura calda e intensa

Un tocco di rosso, ed è subito rosa ramato! Questa tinta calda, luminosa e avvolgente è bellissima sui capelli scuri.

Balayage Rose Brown – la sfumatura più soft

Giusto qualche riflesso su punte e lunghezze per chi ha voglia di sperimentare con il trend senza strafare con il colore.

Capelli sfumati rosa? Prova lo shatush!

Per chi non vuole assolutamente passare inosservata, alle sfumature delicate del balayage basterà preferire il gioco cromatico più netto della tecnica shatush.

Balayage rosa – su capelli castani scuro

Per una chioma a contrasto, da moderna principessa, mixate il valore naturalmente castano della vostra base a punte rosa freddo!

Dai carattere ai tuoi capelli corti con il Balayage rosa

Il balayage rosa è bellissimo anche sulle chiome corte! Un tocco di colore in più per illuminare e dare carattere al look!

Balayage rosa: bellissimo sui capelli a caschetto

Aggiungi personalità al tuo taglio a caschetto con un balayage rosa: bellissimo l’effetto effetto ‘immerso’ che colora solo le punte.

Capelli lisci? Valorizzali con un balayage rosa

Per mostrare e valorizzare al meglio il sapiente gioco di decolorazione e sfumatura, niente di meglio di una piega liscissima.