È una schiaritura talmente soft che persino le more più restie a schiarirsi, prima o poi cedono. Di effetti ce ne son diversi, tutti ideali per valorizzare il tuo castano scuro naturale. Scegli il tuo!

Se hai i capelli scuri naturali, molto probabilmente saprai che schiarirli come vorresti tu non è un'impresa così facile. Potresti, infatti, ritrovarti con degli antiestetici viraggi color arancio oppure con dei contrasti indesiderati. Ebbene, il balayage cioccolato abbatte tutti questi inconvenienti: essendo una tecnica di schiaritura soft, è perfetta per le more. Comprese le più restie ad abbandonare il proprio castano scuro, pieno e deciso. Il motivo è presto spiegato: il balayage schiarisce porzioni molto sottili di capelli, quindi l'effetto finale non è a fasce (come i colpi di sole), bensì è tipo "graffiature" luminose. L'intento è, infatti, quello di donare luce alla capigliatura per mettere in risalto sia i lineamenti che il taglio. Stai pensando di cedere anche tu? Guarda gli effetti che potresti ottenere sui tuoi capelli scuri.

Il balayage sui capelli scuri

Il balayage non è una prerogativa delle bionde. Può essere, infatti, la tecnica più indovinata per dare riflessi dall’effetto sunkissed al castani scuro, una tonalità che raramente diventa più chiara sotto il sole (a meno che non si trascorrano 3 mesi al mare).

Per effetti più naturali, ti suggeriamo di schiarire di uno o due toni del tuo colore di base. Se, invece, preferisci contrasti leggermente più netti opta per riflessi nocciola o color caramello, schiarendo fino a 3 toni. In tutti i casi, questo tipo di tecnica a mano libera ha il vantaggio di conferire dimensione e profondità a tutti i castani scuri. Che assumerà così un aspetto multi-sfaccettato.

Con il tempo, inoltre, le schiariture si amalgameranno talmente bene con il resto della chioma da diventare ancora più belle.

Balayage cioccolato e nocciola

Proprio come le varianti del dolce da cui prende il nome, il balayage cioccolato si declina in diverse versioni, che corrispondono a tonalità. Una delle più richieste è il nocciola, perfetta per alleggerire la profondità dei capelli castani scuri. Dona infatti sfumature quasi dorate, pur lasciando la chioma nel complesso di colore scuro. Il balayage cioccolato e nocciola è adatto a capelli castani caldi, cioè quello che, secondo l'armocromia, si sposa bene con le donne appartenenti alla stagione autunno o primavera.

Balayage cioccolato e caramello

Il balayage cioccolato e caramello è più chiaro della suddetta versione nocciola, e rimane pur sempre un colore caldo. Ha un finish più audace, in quanto forma dei contrasti più netti grazie al mix di ciocche chiare e scure, disposte in modo casuale. Il bello del balayage infatti è che viene effettuato con la tecnica "a stella". Si dividono i capelli in più ciocche "sparate" verso l'alto o l'esterno, proprio come se fossero i bracci di una stella, e si schiariscono piccole porzioni di capelli. Per evitare sorprese, è bene specificare al parrucchiere la larghezza delle schiariture, cioè se si preferiscono strisce più o meno sottili.

Balayage cioccolato freddo

Il balayage cioccolato freddo è quello che si addice di più alle more appartenenti alla stagione inverno, sempre secondo l'armocromia. A differenza del nocciola e del caramello, non ha nessun riflesso dorato, anzi in questa tonalità è volutamente evitato. I castani freddi sono quelli in cui non c'è traccia di "calore", quindi di rosso. Per questo motivo, è il tipo di schiaritura più difficile da ottenere sui capelli scuri, e adesso vediamo perché. Il capello castano, una volta schiarito, fa emergere il suo fondo di schiaritura, che per motivi fisiologici è proprio rosso (dipende dalla eumelanina, il tipo di melanina che dà colore ai capelli). Si può rimediare? Certo! Il bravo colorista spegnerà gli effetti rossi con un tonalizzante cenere. A casa, invece, è consigliabile eseguire ogni 3-4 lavaggi una maschera con pigmenti blu o verdi che neutralizzano rispettivamente gli effetti arancio e rossi, senza rovinare il servizio fatto in salone.

Look a cui ispirarsi

Il balayage sicuramente rende meglio sui capelli ondulati, tanto che su Instagram l'hashtag #balayage ha un effetto ipnotico. Resta comunque un look gradevolissimo anche sui capelli lisci o ricci.

Le star con il balayage sui capelli scuri

Balayage cioccolato ramato

Se preferisci discostarti ancora di più dal tuo look moro, il balayge cioccolato ramato è quello che fa per te. I toni sul rosso doneranno radiosità ai tuoi capelli castano scuro, arricchendola di riflessi multisfaccettati.

Balayage cioccolato su capelli neri

E se i capelli sono neri? Si può fare il balayage? Certo! In questo caso ti suggeriamo delle schiariture tono su tono sono che possono avere effetti più sorprendenti di quanto si pensi!