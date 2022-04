Q ual è il balayage ideale per capelli scuri? Dipende dal colore della base, dagli occhi e dalla pelle. Una guida per fare la scelta giusta.

Il balayage è tra le tecniche di colorazione più richieste dalle castane e da chi ha i capelli scuri per schiarire le lunghezze e dare movimento alle chiome. Le varianti sono tantissime e «molto dipende sia dalla base naturale dei capelli sia da altri fattori come il colore degli occhi – precisa Daniele Pavarani, Italian Style Energy Artistic director di Framesi-. La tendenza del momento è però scegliere una sfumatura che sia la più naturale possibile, quindi evitare un contrasto tra la base e la decolorazione come invece succede scegliendo la tecnica dello shatush».

Balayage capelli scuri: come scegliere il colore

Ma qual è il balayage ideale per chi ha i capelli castani scuri? «Dalla tonalità caffè al miele fino al caramello, si tratta di colori che in generale donano a tutte – rassicura Pavarani - ma il mio suggerimento, che è anche la tendenza del momento, è di mescolare tonalità più fredde come il perla e il sabbia con sfumature più calde come il miele o il caramello per un effetto ottico più freddo rispetto al colore di partenza ma sempre naturale, quasi come se fosse stato schiarito dal sole del mare». Mescolare più tonalità significa anche poter giocare al massimo con la personalizzazione e anche verificare qual è la nuance che più ci convince.

Colore degli occhi

Altro fattore che può dare una mano nella valutazione è il colore degli occhi. «In genere, le castane hanno quasi tutte gli occhi scuri, dal marrone al nocciola – continua l'esperto – . In questo caso, possiamo prendere come riferimento le diverse sfumature dell'iride. Se, invece, gli occhi sono chiari, a vincolarci è il colore base dei capelli. Va detto che, in genere, chi ha gli occhi chiari ha anche un incarnato chiaro, quindi si può lavorare con colori freddi oppure con colori caldi “raffreddandoli” con delle sfumature come il perla che danno un effetto tecnicamente più “polveroso”».

Colore della carnagione

Il balayage capelli scuri, quindi, va valutato anche in base al colore della carnagione. Se hai una carnagione con sottotoni caldi, preferisci colori caldi su base castana (qualche esempio? Miele, biondo dorato, caramello). Al contrario, se hai un sottotono freddo, meglio puntare su colorazioni altrettanto fredde come l'icy blonde, il blu o il rosso mogano che è ideale sui capelli molto scuri.

Sceglilo anche in base alla forma del viso

Lo scopo del balayage è creare dei punti luce sulla chioma che circonda il volto per cui la schiaritura terrà conto della forma del viso. Se, per esempio, hai un viso lungo, il balayage capelli scuri sarà realizzato ai lati e all'altezza delle guance per “accorciare” il viso. Al contrario, chi ha le forme più squadrate, opterà per schiariture lungo la mascella o nella parte più alta del viso.

Balayage capelli scuri: corti o lunghi?

Va da sé che la tecnica del balayage è impossibile da applicare sui capelli corti «quindi la performance migliore si ha su capelli lunghi o medi, mentre poco importa se il capello è liscio, mosso o riccio. Se è vero che da una parte sul liscio la sfumatura di colore è più visibile, si può scegliere e realizzare il balayage su qualunque tipologia di capelli», come dimostra questa selezione di hair look ai quali puoi ispirarti.

Balayage cioccolato su capelli scuri

Balayage caramello su capelli castani

Balayage castano scuro freddo

Balayage miele su capelli castani

Balayage castano dorato

Balayage biondo freddo su castano

Balayage capelli scuri ricci

Balayage multicolor

Balayage riflessi blu

Balayage riflessi viola

Balayage rosso mogano

Balayage rosso fragola

Come gestire il colore?

«Sarà sufficiente miscelare dei pigmenti puri alla maschera capelli o al conditioner - suggerisce Pavarani - mentre sarà necessario ritoccare il colore ogni due/tre mesi, se viene realizzato su una base naturale».