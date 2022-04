Balayage caramello su capelli castani: come si indossa questo classico intramontabile

I l balayage color caramello illumina i capelli castani di mille riflessi caldi e avvolgenti. Scopriamo a chi sta bene, come si indossa e tutte le ispirazioni per sfoggiare questo classico dal fascino intramontabile!

Se hai i capelli castani, il balayage caramello è uno di quei look che devi provare, almeno una volta nella vita. Si tratta di un'abbinamento classico dal fascino irresistibile, e non a caso. Questa tecnica amatissima da star e celebrities si basa sul contrasto tra una base naturale castana e una pioggia di morbide schiariture sulle lunghezze, nella tonalità golosissima del caramello. L'effetto è particolarmente armonico, perché non crea uno stacco troppo netto con il colore di base.

Balayage caramello su base castana: perché sceglierlo

Il balayage caramello effettuato su una base castana consente di dare un twist alla chioma senza ricorrere a schiariture eccessive o cambi di colore netto, illuminando il viso e adattandosi a qualsiasi tipo di taglio. Le schiariture infatti, sono un ottimo metodo per dare movimento ai capelli, aggiungendo tridimensionalità e dando l'illusione di un maggior volume. La sapiente tecnica dell'hair contouring poi, incornicia il volto e ne valorizza i punti forti.

Vuoi provare il balayage caramello sui capelli castani ma non sai da dove iniziare? Ecco una carrellata di ispirazioni bellissime selezionate per te, tutte da copiare - e screenshottare! Destinazione? Parrucchiere!

Tostato

Non solo chiaro e a contrasto: il balayage caramello è bellissimo sui capelli castani anche quando le schiariture sono di una tonalità media, molto simile al caramello tostato.

E luce sia!

Le schiariture caramello si illuminano di bagliori dorati, creando un effetto degradé bellissimo sui capelli lunghi.

Caramello e cioccolato

Esiste un duo più goloso? Le sfumature calde del caramello si fondono alla perfezione con quelle ricche e corpose del castano cioccolato.

Morbide onde

Il balayage caramello sta bene su tutte le lunghezze, e valorizza tante pieghe e acconciature diverse. Ma il classico abbinamento con morbide onde esalta le sfumature di colore e non smette mai di stupirci.

Long bob

Altra coppia decisamente vincente? Il long bob castano con balayage caramello. Le schiariture su lunghezza e punte danno movimento alla chioma, enfatizzandone i volumi.

Vai col liscio!

Per valorizzare appieno la sapienza del vostro hairstylist, scegliere una piega liscia ma voluminosa, in grado di puntare l'attenzione al meglio su ogni singola passata di pennello. Il risultato? Davvero ipnotico.