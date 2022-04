Balayage biondo: come si porta e a chi sta bene il trend più luminoso di stagione

I l balayage biondo è una tecnica dal fascino intramontabile per aggiungere luce e tridimensionalità a qualsiasi chioma. Ecco cos'è, come si indossa e tutte le ispirazioni da copiare per capelli sunkissed.

Voglia d'estate, di abbronzatura e di capelli schiariti dal sole? La bella stagione arriva in anticipo, grazie al balayage biondo, la tecnica di schiaritura capelli più amata di sempre, pronta a regalare alla chioma e a chi la indossa un perfetto look baciata dal sole. Un colore luminoso e terapeutico, in grado di trasportarci all'istante nelle atmosfere da sogno di una spiaggia tropicale.

Balayage biondo: come si fa

La tecnica del balayage prevede una serie di schiariture di uno o due toni più chiari del colore naturale dei capelli, da realizzare a mano libera su tutte le lunghezze con l'aiuto di un apposito pennello. L'effetto vuole ricordare i capelli schiariti naturalmente dopo una settimana tra sole e salsedine, grazie a un mix di nuances luminose e naturalissime in grado di donare ai capelli una sfumatura graduale e delicata. Le ciocche chiare e scure creano un effetto dinamico e multisfaccettato, ideale per dare movimento e tridimensionalità alla chioma.

Balayage biondo - a chi sta bene

Il balayage biondo è una tecnica di schiaritura che dona ad ogni chioma, lunga o corta, liscia o mossa che sia. Per la scelta del colore, l'ideale è selezionare la tonalità giusta di biondo. Come sempre, occhio al sottotono: le sfumature più chiare e fredde saranno bellissime su incarnati chiari e capelli naturalmente biondi, mentre per le chiome castane via libera alle sfumature più calde del caramello.

Voglia di mare, sole, vacanze? Dona nuova luce alla chioma con il balayage biondo, e aggungi look un tocco sunkissed. Ecco le ispirazioni più belle da copiare, tutte da screenshottare!

Balayage biondo miele

La combinazione più amata? Capelli castani e balayage biondo miele, per una pioggia di luminosità su lunghezze e punte come appena tornata dalle vacanze.

Balayage biondo freddo

Il balayage biondo freddo aggiunge un tocco luminoso, sofisticato e glaciale alla chioma. Bellissimo a partire da tonalità naturali bionde e castano chiaro.

Balayage: prova il biondo ramato

Hai la pelle molto chiara, gli occhi verdi o nocciola e desideri un colore che metta in risalto la tua palette colori? Prova il balayage biondo ramato, e accendi la chioma di mille riflessi caldi e infuocati.

Balayage biondo cenere

Il biondo cenere è un classico intramontabile, perfetto per ottenere un effetto sofisticato, di classe e senza tempo. Provalo anche in versione balayage.

Balayage biondo su capello castani

Qualche pennellata di biondo miele e i capelli castani si illuminano dei bagliori golosi del caramello.

Balayage biondo su capelli scuri

Il balayage biondo eseguito su una chioma castana scura crea un bellissimo contrasto che dona volume e tridimensionalità ai capelli.