Abc della piega mossa con la piastra

La piega mossa, con la sua sinuosità e il suo morbido movimento, riesce a mettere tutti d'accordo. Affatto banale o monolitica, essa si modella a partire da ondulature anche molto diverse tra loro sia in fatto di struttura che di definizione, dando vita a una vasta offerta di ispirazioni a cui guardare. A testimoniare l'ampia versatilità di questo tipo di acconciatura ci pensano i trend che man mano si succedono sui social come Instagram e TikTok, dettati a loro volta dalle star o dalle passerelle di moda. I Botticelli hair, le water waves, le onde da spiaggia, le onde Old Hollywood o, ancora, le Scandi waves sono solo alcune tipologie di piega mossa su cui puntare. E tutte possono essere comodamente ricreate a casa con la piastra per capelli.

Wavy hair: come fare la piega mossa con la piastra

La prima cosa da sapere prima di cimentarsi in una piega ondulata è quale tipo di piastra usare. Sia che si voglia puntare su un'acconciatura con ampie onde a spirale o che si opti invece per onde a "s", l'ideale è avere con sé una piastra dal fusto arrotondato. In questo modo, le incurvature renderanno più agevole la creazione dell'onda quando avvitata lungo le ciocche.

Una volta che si ha la piastra giusta, gli step successivi riguardano la preparazione dei capelli e, infine, la realizzazione della piega. Per preparare la chioma allo styling, proteggere dai danni provocati dallo shock termico e far sì che le ondulature durino a lungo, c'è un prodotto su tutti che non dovrebbe mai mancare: il termoprotettore. Disponibile con formulazioni che possono combinare all'azione protettiva quella volumizzante, illuminante o nutriente, questo va usato ogni volta che ci si accinge a usare uno strumento a calore, anche sui capelli asciutti per un ritocco veloce. La sua funzione principale, infatti, è quella di creare una pellicola protettiva sui capelli che, oltre a tutelare la salute e l'integrità delle fibre capillari, promuove un'azione sigillante che riduce al minimo il rischio di crespo e ispidezza.

Protetti a dovere e ben asciutti, i capelli sono pronti per essere trasformati in un susseguirsi di onde. Nonostante le tante tendenze che animano il panorama dell'hair styling, sono due le principali opzioni quando si tratta di realizzare una piega mossa classica: le onde a boccolo o le onde piatte.

Come fare le onde a boccolo con la piastra

Se la scelta ricade sulle onde a boccolo, ciò che si deve fare su ogni ciocca è realizzare un avvitamento dei capelli su loro stessi, che così cadranno in una spirale più o meno ampia ai lati del viso. Il segreto per ottenere delle onde definite su ambo i lati si nasconde in un semplice hack: basta tenere la piastra in orizzontale e avvitare attorno alla piastra la ciocca prima di infilarla tra le lamine, come mostra questo tutorial.

Per chi ha più confidenza con la piastra, un altro modo per ottenere delle belle e ampie onde è inclinare in diagonale la piastra e, creando un mezzo avvitamento, procedere così su tutta la lunghezza. Per assicurare la riuscita della piega, il consiglio è quello di tenere la punta della ciocca con la mano libera finché lo scorrimento lo permette. Ciò che davvero conta è soprattutto la fluidità del movimento.

Come fare le onde piatte con la piastra

Per quanto riguarda le flat waves, anche se esistono diverse modalità che permettono di ottenere un risultato più scolpito piuttosto che loose, c'è una modalità che regna su tutte. Si tratta dell'alternare con la piastra delle mezze rotazioni in direzioni opposte lungo tutta la ciocca, che così facendo disegnano un susseguirsi di "s" che mimano le onde del mare.

Per creare volume ai lati del viso, il consiglio è di inclinare leggermente la piastra, così da proiettare le onde verso l'esterno e alzare istantaneamente lo sguardo.