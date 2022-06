U na treccia altissima e tanto colore: il beauty look di Cara Delevigne è assolutamente da copiare (subito!)

Una treccia altissima, super colorata e un beauty look che più grintoso non si può: Cara Delevigne ci ispira in occasione del Pride Month. La top model, ancora una volta ci svela come basti poco per essere eccezionali e stupende grazie a nuance accese e make up glow.

Ammirando il beauty look di Cara spicca immediatamente la sua acconciatura. In occasione dell’arrivo dell’estate la modella ha scelto di sfoggiare una treccia alta e strettissima, in stile Lara Croft, arricchita da fili colorati. Le trecce, d’altronde, sono un must have della stagione calda. Sono praticissime, semplici da realizzare, ma regalano un twist unico al look.

Si abbinano alla perfezione a qualsiasi tipologia di lunghezza, sono sempre chic e alla moda. Con i capelli corti la treccia si sposa con la frangia oppure il ciuffo laterale. In caso di una chioma lunga invece la treccia diventa hippie e strepitosa, come quella di Cara Delevigne.

Con una forma che ricorda alla perfezione una spiga di grano, questa treccia è sinonimo di eleganza, ma anche di voglia di osare e brillare in occasione del Pride Month. Per realizzarla è necessaria una buona manualità. La chioma andrà suddivisa in due sezioni e, partendo direttamente dall’esterno, bisognerà portare verso il centro delle piccole ciocche. Ricordati di incrociarle bene e falle passare – senza sbagliare – fra una sezione e l’altra.

La bellezza delle trecce, come dimostra la modella, è che ci consentono di sperimentare con i colori. Puoi usare dei fili da intrecciare nelle ciocche – seguendo lo stile sfoggiato da Paola Turani al Coachella, very hippie – oppure ricorrere ai gessetti colorati per aggiungere un tocco in più.

La tua migliore alleata? Sarà la lacca effetto wet! Da utilizzare per fissare al meglio l’hairstyle. Ricordati di passarla dopo aver preparato l’acconciatura, scegliendo un finish lucido e luminoso. Perfetto da abbinare al trucco glow scelto da Cara. Il segreto della top model infatti è uno smokey eyes leggerissimo – con eyeliner e tanto mascara – sui toni del rosa shimmer, abbinato a labbra glossy in stile Barbie. Per completare il beauty look però non dimenticare un prodotto essenziale per il make up: il blush. Sceglilo in crema, da usare con lo stick oppure con un pennello apposito, per evidenziare gli zigomi e illuminare al massimo il tuo volto.