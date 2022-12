The Wom Beauty Crush: i preferiti di Dicembre 2022

T empo di tirare le somme dell'anno e non possono mancare i prodotti beauty più belli per illuminare le feste! Scopri i nostri beauty crush del mese

Dicembre è il mese d'elezione per stilare le classifiche di fine anno, non poteva mancare quindi il nostro appuntamento con i prodotti beauty che più ho utilizzato e amato in questa ultima parte del 2022. Ho amato tornare ai grandi vecchi amori che sono diventati dei cult irrinunciabili, soprattutto per quanto riguarda la skincare, tutta focalizzata sul rinforzare le difese della pelle. Continuo poi a divertirmi con il make up, tra glitter ed effetti scintillanti, con tanta voglia di colore da portare sulle labbra (il colore del mese? Rosso ovviamente!). Continuo a prediligere le formule e i packaging più smart per il trucco occhi, la comodità - da infilare in una beauty bag per un weekend fuori porta non programmato - è diventata una caratteristica imprescindibile. Sei pronta a scoprire i The Wom Beauty Crush del mese di Dicembre, gli ultimi preferiti del 2022? Allora sfoglia la gallery!

1/21 Max Factor Blush Miracle Pure Un blush in crema dalla texture scorrevole e sfumabile che scongiura l'effetto macchia. 2/21 Bobbi Brown Vitamin Enriched Face Base Una delle migliori basi viso per il trucco mai provate. Idrata, rende l'incarnato luminoso e rimpolpato e ha un profumo delizioso. 3/21 Lierac Lift Integral Siero Tensore Un siero leggero che lascia la pelle più tonica ed elastica, senza lasciarla appiccicosa. Last but not least, il packaging millennial pink è super instagrammabile. 4/21 Gucci Rouge à Lèvres Lunaison Il rossetto perfetto per queste giornate di festa. La shade Janet Rush è un bellissimo rosso old hollywood dall'effetto scintillante. 5/21 Avène Cicalfate + Trattamento Idratante Ristrutturante Un'ottima crema riparatrice contro le dermatiti da freddo (ma puoi utilizzarla per tutte le situazioni di fragilità, anche post tattoo). 6/21 Kess Berlin Mix and Match Casual Night Un delizioso set da tenere sempre in borsa per ritocchi dell'ultimo minuto e per rimettersi in sesto dopo gli hangover delle feste. 7/21 MAC Cosmetics Powder Kiss Velvet Blur Un rossetto dall'effetto vellutato sulle labbra che rimane morbido e confortevole, senza il rischio di seccarle. 8/21 smashbox X BECCA Shimmering Skin Perfecting Powder Uno degli illuminanti più iconici di tutti i tempi, la texture è morbida e modulabile, dall'effetto sofisticato. 9/21 Dear Dahlia Paradise Shine Eye Sequins Un ombretto liquido scintillante perfetto per i tuoi festive look. 10/21 Pat McGrath Labs x Bridgerton Blushing Delights Una palette di polveri per il viso dal packaging irresistibile, un vero e proprio oggetto da collezione. 11/21 Frank Boclet Sweet Dream in Sahara Una fragranza calda e cocoon che ti porta con le mente tra gli incantevoli scorci del Marocco. 12/21 Origins Ginzing Glow Boosting Mask Una maschera alla vitamina C che risveglia all'istante l'incarnato. Perfetta dopo gli hangover di Natale, Capodanno &co. 13/21 Kiehl's Midnight Recovery Concentrate Un olio notte per il viso ad azione rigenerante, dal profumo delizioso, per regalare alla pelle un momento di relax e benessere mentre stimola il turnover cellulare. 14/21 Mulac Sistema Refill Viso e Occhi La comodità delle palette componibili è impareggiabile, potendo scegliere le singole cialde di ombretto o polveri viso per creare il proprio custom kit. 15/21 Guerlain Rose Cherie Latte Profumato Una crema fluida sensoriale profumatissima, con Miele d'ape della Corsica e oltre il 90% di ingredienti di origine naturale. 16/21 Schwarzkopf Gliss Oil Elixir Quotidiano Un olio nutriente e condizionante che protegge i capelli dai danni delle basse temperature, rendendo la chioma morbida e luminosa. 17/21 Miller Harris Scherzo Una fragranza ipnotica e irresistibile dal bouquet fiorito di rosa, pitosforo, narciso e davana, sorretto da note di fondo legnose e un tocco di dolcezza zuccherina. 18/21 Lancôme Advanced Génifique Siero Rinforza la barriera cutanea e ne accelera i processi riparatori, mantenendo in equilibrio il microbioma della pelle. 19/21 Medavita Glossynation Extreme Makeover Liquid Light Un fluido laminante dall'azione istantanea che dona una luminosità intensa alla chioma. 20/21 Estée Lauder Advanced Night Repair Eye Un trattamento notturno per il contorno occhi dalla texture in gel che contrasta le occhiaie e le linee sottili, regalando al mattino uno sguardo subito più riposato. 21/21 Lisa Eldridge Eyeshadow Palette Non solo rossetti iconici, ora anche le nuove palette di ombretti fisseranno un nuovo standard per ricercatezza e qualità. La formula è talc free e senza microplastiche. PREV NEXT