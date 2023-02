Le tendenze beauty più hot che abbiamo addocchiato alla Milano Fashion Week AW 23-24

S ono stata nei backstage beauty più interessanti della #MFW per individuare le tendenze beauty che vedremo dappertutto la prossima stagione. Scoprile tutte in questo racconto di reportage day by day

La Milano Fashion Week è sempre il momento più atteso da ogni beauty editor, perché è proprio nei backstage che nascono le idee creative più interessanti per quanto riguarda i beauty look, e che diventeranno tendenze imperdibili per la prossima stagione. Hai voglia di anticipare i tempi? Scopri tutti i trend che abbiamo scovato per te nei dietro le quinte della settimana della moda milanese, in continuo aggiornamento day by day.

Alberta Ferretti

Un beauty look femminile e raffinato che richiama una donna decisa e autoaffermata, dal beauty look naturale e leggero, fresco e luminoso. Un look dove i prodotti vengono applicati in piccolissime quantità e la preparazione della pelle - curata per la sfilata da Sunday Riley - riveste un ruolo fondamentale. L'hairlook è polished e preppy, con capelli ben pettinati e scriminatura precisa, con un leggero effetto wet sulle radici. Le unghie vedono un grande ritorno del rosa nude, con una sola passata di smalto per rendere il tutto leggermente sheer, come ci racconta Massimo Albini di OPI. Le shade utilizzate? Put it in neutral e Bare my soul. Ma la tendenza sicuramente più interessante è nelle unghie corte, dalla forma ovale super naturale. Segnatevela perché sarà il next big trend in fatto di nails.

N°21 by Alessandro Dell'Acqua

L'ispirazione, come la collezione, è un incanto: atmosfere anni '60, il film La Notte di Michelangelo Antonioni con Marcello Mastroianni e le dive Jeanne Moreau e Monica Vitti. Il beauty look vuole omaggiare la femminilità di quegli anni, dalla suadente decadenza. E così a incorniciare uno sguardo languido Karim Rahman per KIKO Milano ha realizzato uno smokey soft, realizzato con kajal sfumato e ombretto per intensificare per un risultato molto sfumato. Sui capelli, Anthony Turner per Toni & Guy ha realizzato una texture naturale, leggermente wet, con un accenno di bombatura sulla nuca in pieno stile Sixties e una riga piuttosto bassa a creare un ciuffo laterale.

