Beauty uomo: le tendenze viste alla Milano Fashion Week

S ono stata nei backstage di Milano Moda Uomo per scoprire per voi le tendenze della prossima stagione in fatto di bellezza maschile (e non solo), dai capelli al ritorno del make up

"Weird is cool again". Lo ripete più volte, con un mezzo sorriso compiaciuto very British, Terry Barber, Direttore della Makeup Artistry di MAC Cosmetics nel backstage di Charles Jeffrey Loverboy, talentuoso designer che per la prima volta ha sfilato a Milano.

All'interno di una Milano Moda Uomo molto minimalista - Gucci su tutti - che inneggia al grunge e al brit pop, da Charles Jeffrey Loverboy abbiamo visto emergere qui una forte vibe assolutamente massimalista, una forte affermazione di ricerca di un'identità, che si rifà in maniera molto evocativa al clubbing e alle sottoculture: quei luoghi in cui possiamo sentirci finalmente compresi, noi stessi, insieme a tutte le nostre unicità e alla nostra buona dose di weirdness, per l'appunto, senza sentirci giudicati dai normies e dall'ideologia del conforme.

Istanze che arrivano dalla working class e dalle nuove generazioni, in costante ricerca di un luogo di appartenenza. E infatti sono evidentissimi i richiami ai Teddy Boys fino al Post Punk e alla New Wave, con un make up contrassegnato da marcature dirty e negli hairlook, curati da Claire Moore, insieme al Team Wella Professionals guidato da Manuel Sunda.

Più che una contrapposizione tra minimalismo e massimalismo, l'uomo - e non solo, perché ormai le divisioni di genere non hanno più alcun senso - ormai oggi è alla ricerca di un proprio personale stile identitario in cui vengono mixati elementi dell'una e dell'altra tendenza, rimarcando l'impossibilità di ridurre l'individualità a concetti di massa.

Ecco il foto-racconto dal backstage, raw e senza filtri.

