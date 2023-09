Smagliature: i migliori prodotti per eliminarle

P revenire e curare, queste sono le uniche due soluzioni quando si parla di smagliature. Ma ricorda: essere tempestivi con i trattamenti è cruciale.

Le cause delle smagliature sono diverse. Normalmente iniziano a comparire in fase di pubertà, cioè quando il corpo cresce e si trasforma, oppure in gravidanza quando ci sono cambiamenti di peso repentini e sono delle cicatrici dovute dalla rottura delle fibre elastiche del derma.

Anche lo stress e l’uso prolungato di alcuni farmaci possono dar vita alle smagliature, che colpiscono sopratutto le donne (per quanto gli uomini non ne siano completamente immuni) e sono dovute a una mancanza di elasticità della pelle. Le zone più colpite sono pancia, fianchi e cosce, ma spesso compaiono anche sulle braccia.

L’ideale sarebbe prevenirle con l’uso di creme che aiutino a mantenere la pelle idratata ed elastica, ma anche se le prime smagliature hanno iniziato a fare capolino c’è ancora una speranza.

Smagliature rosse e smagliature bianche

Inutile vivere le smagliature come una disgrazia, perché possono succedere a chiunque, indipendentemente dalla forma fisica. Ne è esempio un post di Chrissy Teigen che nel 2018 mostrava le sue smagliature post-gravidanza, rivelando come per lei fossero anche fonte di insicurezza, ma allo stesso tempo ha dato vita a un movimento di empowerment che ne normalizzava l’esistenza.

A questo punto è necessario fare una distinzione tra i due tipi di smagliature, quelle rosse e quelle bianche e questa differenziazione è importante per sapere cosa si può fare per contrastarle.

Le smagliature rosse sono il segno che il processo di rottura delle fibre elastiche è iniziato, ma se non siamo riuscite a prevenirle, questo è il momento in cui si può ancora intervenire con prodotti che svolgono un’azione riparatrice profonda.

Le smagliature bianche invece, segnano la fine dei giochi, perché ormai la cicatrice è profonda e radicata e il danno non è più reversibile con i prodotti in commercio, ma serve l’intervento di un medico e un trattamento con il laser.

