Skincare Serale: come e perché? Gli step essenziali prima di dormire

L a skincare serale è un gesto di self-care dal doppio risultato. Se da un lato, a lungo termine, è in grado di proteggere la pelle e rallentare l’invecchiamento cutaneo, dall’altro a breve termine è un prezioso momento di relax offline ideale per concludere una giornata stressante e prepararci al sonno. Scopriamo insieme tutti i passaggi e i prodotti giusti per regalarci un perfetto beauty sleep.

La skincare – non solo serale – è diventata un momento irrinunciabile nella routine quotidiana di molti. Complice anche il periodo stressante, e l’esigenza di passare molto tempo a casa, questo gesto di self-care è diventato una pratica diffusissima, amata a tutte le età. E per fortuna! La pelle è l’organo più esteso del nostro corpo, e per questo è bello e sano amarlo per come è prendersene cura al meglio delle nostre possibilità. In particolare, la sera è il momento perfetto per concederci un vero e proprio rituale skincare, e per molte ragioni. In generale, prima di dormire si ha più tempo a disposizione, e più voglia di concedersi un rituale rilassante dopo lo stress accumulato durante la giornata. Inoltre la notte la pelle si rigenera naturalmente, aumentando la produzione di collagene e diventando particolarmente reattiva ai principi attivi dei prodotti che usiamo.

Skincare mattina Vs Skincare Sera: la differenza

C’è una differenza sostanziale tra la skincare della mattina e quella della sera. Lo scopo principale dei prodotti che applichiamo al mattino è infatti quello di proteggere la pelle dal sole e dai danni dell’inquinamento, e di idratarla per preparala al meglio alla giornata che ci aspetta. La sera invece, lo scopo principale della skincare è detergere e purificare la pelle, ripristinando uno stato ottimale e aggiungendo sieri e booster in grado di lavorare durante la notte.

Quando fare la skincare serale

Il momento migliore per concedersi una skincare serale completa è dopo aver terminato tutte quelle attività che richiedono sforzo, sudore, contatto con l’esterno della propria abitazione. Per molti di noi questo può voler dire appena rientrati in casa dal lavoro, per altri invece, aspettare di aver completato tutti i propri impegni e farlo appena prima di andare a letto. Non c’è una regola precisa: in generale sarebbe però preferibile fare la skincare serale dopo l’allenamento fisico, dopo la doccia, e dopo aver consumato i pasti – per evitare che i prodotti si spostino o non facciano davvero effetto al massimo, e che il viso si sporchi troppo.

Skincare serale – pelle mista, sensibile, secca & Co

La skincare serale è fatta di passaggi obbligatori – ad esempio una corretta detersione – e di step opzionali che possono dipendere dal vostro tipo di pelle. Se hai la pelle mista o grassa ad esempio, il ricorso ad un prodotto esfoliante come un acido o uno scrub sarà fondamentale e da ripetere con costanza durante la settimana. Se la pelle è sensibile, sarà preferibile utilizzare prodotti delicati e senza fragranza. Se la pelle è secca, si potranno scegliere consistenze più ricche e applicare un olio viso come ultimo passaggio.

Skincare viso - qual è l’ordine dei prodotti?

Sicuramente la domanda più comune quando si parla di skincare è: in che ordine devo mettere i prodotti sul viso? Niente paura, ci siamo qui noi. La regola generale è semplice: il primo passaggio è sempre la pulizia accurata del viso. Poi si può passare ad una maschera o a un prodotto esfoliante. Poi contorno occhi, che va messo prima degli altri idratanti poiché la pelle in questa zona è davvero delicata e ha bisogno che il prodotto specifico venga messo prima per penetrare con efficacia. Poi sieri, trattamenti e booster, ed infine una bella crema viso a sigillare il tutto. Questa è una routine corretta, efficace e minimale da cui partire se si è alle prime armi. Quando la vostra pelle ne avrà bisogno e mano mano che anche la vostra sicurezza e conoscenza aumenta, si possono aggiungere prodotti e step.

Skincare Serale – tutti i passaggi

Vediamo insieme nel dettaglio tutti i passaggi ed i prodotti giusti per una skincare serale completa, in grado di donare alla vostra pelle tutte le cure che merita e di regalare a voi una pelle splendida, idratata e luminosa al risveglio

1. Detersione

Il passaggio principale per una corretta skincare serale è senza dubbio una corretta detersione. Se indossate make-up, o anche solo una crema con protezione solare, avrete bisogno di detergere in viso in due passaggi. La così detta “doppia detersione” inizia con un prodotto a base oleosa, che pulisce il viso e lo strucca per affinità. Un burro o un olio in grado di sciogliere il trucco, il sebo e lo sporco sarà il vostro più caro alleato. Dopo aver rimosso tutto con un panno in microfibra umido e l’aiuto di acqua tiepida, si può passare al secondo passaggio. La detersione vera e propria, con l’aiuto di un sapone in gel o in mousse, delicato e adatto al vostro tipo di pelle

2. Esfoliazione

La scelta del giusto prodotto esfoliante e del numero di volte in cui occorre applicarlo durante la settimana dipende strettamente dal vostro tipo di pelle. Esfoliare permette di eliminare le cellule morte, per avere una pelle più liscia, luminosa e uniforme, e in grado di assorbire meglio i principi attici dei prodotti che applicherete dopo. Attenzione però a non esagerare! Esfoliare troppo può attaccare la barriera protettiva della pelle (il cosiddetto film idrolipidico) e renderla davvero disidratata. L’acido lattico e l’acido glicolico ad esempio sono estremamente delicati, e un ottimo punto di partenza per chi vuole iniziare ad inserire questo passaggio nella skincare serale.

3. Crema contorno occhi

Si, avete capito bene. Il contorno occhi va applicato prima della crema per il viso. Questo perché la zona del contorno occhi è davvero delicata, e se assorbe prima prodotti creati per il resto del viso, non prenderà mai i preziosi attivi del vostro - spesso costosissimo - contorno occhi. Applicate la crema occhi nella zona che coprirebbe normalmente i vostri occhiali da sole, senza trascinare e con delicatezza.

4. Sieri & Co

Questo è il momento di applicare il meglio del meglio della vostra skincare. Il viso infatti è pulito, esfoliato, e pronto ad accogliere i principi attivi di cui ha più bisogno. Via libera quindi a sieri e booster – anche più di uno! – contenenti gli ingredienti che preferite. I più amati? Acido ialuronico per l’idratazione, Vitamina C per uniformare e illuminare, Niacinamide per lenire, caffeina per stimolare.

5. Crema Idratante

Per sigillare tutto quello che avete applicato, create una barriera nutriente con la vostra crema idratante da notte preferita. Vi consigliamo una consistenza ricca, vellutata, una vera coccola. E per chi ha la pelle secca, sopra la crema basterà applicare anche due gocce di olio viso. Et voilà! Pronte per il vostro sonno di bellezza!