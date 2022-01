O riginali e innovative, le donne dell'Acquario - complice la fretta - spesso commettono alcuni errori di bellezza che andrebbero evitati

Undicesimo segno dello Zodiaco, l’Acquario è dominato dai pianeti Urano e Saturno. Visionario e originale, non ama perdere tempo, anche quando si parla di bellezza. Per questo le nate sotto questo segno spesso rischiano di compiere degli errori che coinvolgono pelle e capelli, finendo per non esaltare al meglio le loro caratteristiche.

Le caratteristiche di un segno speciale

Creative e innovative, le donne dell’Acquario sono sempre a caccia di novità per affrontare la vita quotidiana. Anche quando si parla di bellezza sono alla ricerca di soluzioni innovative per prendersi cura di sé stesse. Fin qui nulla di strano! L’unico limite però è rappresentato dall’esuberanza di questo segno che, affamato di vita, finisce per fare tutto troppo in fretta e senza prendere in considerazione alcuni fattori.

Occhio a pelle e capelli

L’Acquario è un segno dinamico e originale, spesso portatore di idee importanti, appassionato in amore quanto libero. Il sorriso è la sua arma vincente e ha un fascino molto particolare che lo rende attraente. Attenzione però, ha anche diversi punti deboli. Soprattutto quando si parla di pelle. La skincare infatti è fondamentale per tutte, per avere una pelle bella e sana, ma lo è ancora di più per gli Acquario. Questo perché tendono ad avere un’epidermide molto sensibile, che si secca e irrita facilmente.

Lo stesso discorso vale per i capelli che, sia d’estate che d’inverno, hanno bisogno di una super nutrizione. Spesso le donne Acquario, affamate di novità, finiscono per sbagliare colore e taglio, ritrovandosi con un look che non si adatta per niente alle loro caratteristiche. Rimediare, dunque, è d’obbligo! Scopriamo quindi gli errori più comuni e come rimediare!

Non struccarsi prima di dormire

La fretta è cattiva consigliera, soprattutto quando si parla di cura della pelle. Così molte Acquario, un po’ per pigrizia, un po’ per non perdere tempo, finiscono per non struccarsi. Un errore gravissimo! Prima di dare la buonanotte alla tua pelle infatti devi pulirla, detergerla e coccolarla. Solo così garantirai il ricambio cellulare e ti sveglierai con un viso rilassato. Se lasci il make up dalla sera prima finirai per ostruire i pori, regalandoti non solo un colorito spento, ma rischiando anche di creare delle pericolose e fastidiose infiammazioni.

Idratare poco la pelle

Per una pelle delicata come quella dell’Acquario servono i prodotti giusti e tanta idratazione. Largo spazio dunque a creme in grado di nutrire in profondità l’epidermide, rimpolpando e idratando. La regola base? Leggere sempre l’INCI per assicurarsi che ci siano ingredienti naturali e che possano rispettare un’alta sensibilità.

Non mettere la protezione solare

La voglia di vivere delle Acquario spesso gioca brutti scherzi. Così tanto da portare le donne di questo segno a dimenticare un elemento importante della beauty routine: la protezione solare. Eh sì, questo prodotto andrebbe usato non solo d’estate, ma anche d’inverno, in particolare per chi ha una pelle molto sensibile e delicata.

Proteggersi dai raggi UVA e UVB è fondamentale e non applicare la crema solare prima di uscire di casa è un grave errore di bellezza. I raggi del sole (presenti anche d’inverno!) sono infatti i maggiori responsabili dell’invecchiamento della pelle. La protezione andrebbe messa su viso, collo e dorso delle mani. Quest’ultime non vanno mai escluse perché, come ben sappiamo, sono un biglietto da visita importante e l’indicatore dell’età di una persona.

Scegliere acconciature troppo strette

Le donne nate sotto il segno dell’Acquario non amano le costrizioni, soprattutto quando si parla di capelli! Per sentirsi a loro agio dunque dovrebbero scegliere acconciature raccolte, ma sempre ribelli e un po’ scomposte. Le code strettissime o gli chignon finirebbero solamente per infastidirle!

La beauty routine ideale

L’Acquario ama le novità, quindi per una cura perfetta della pelle non c’è niente di meglio della beauty routine coreana. Le donne orientali, come ben sappiamo, hanno una marcia in più quando si parla di bellezza. Questo trattamento prevede una serie di passi che vanno seguiti quotidianamente per avere una pelle super liscia e senza imperfezioni.

Si inizia applicando un detergente a base di olio su tutto il viso, massaggiando per favorire l’assorbimento;

la seconda fase è quella della detersione con un prodotto a base d'acqua per eliminare le tracce di impurità;

si passa poi alla scrub per eliminare le cellule morte, concentrandosi soprattutto sulla zona T;

il tonico è fondamentale nella beauty routine coreana perché aiuta a ripristinare l'equilibrio della pelle e favorire l’azione degli altri prodotti;

a questo punto toccherà al siero e all’essenza. Quest’ultimo è un trattamento a metà fra siero e tonico che favorisce la rigenerazione cellulare;

terminata la procedura la pelle del viso potrà riposare grazia a una maschera di stoffa;

la beauty routine coreana si conclude con il contorno occhi su cui andrà applicato uno strato di crema idratante;

infine su tutto il viso si potrà spalmare la protezione solare.