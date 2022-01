È da sempre la pettinatura più pratica e versatile, quella che sa salvarci dal peggiore dei bad hair days: la coda di cavallo unisce sensualità e stile, eleganza a vivacità. Un’acconciatura che valorizza capelli lunghi e medi, ricci o lisci, da sfoggiare in qualsiasi occasione.

Ti ha salvato i capelli almeno una volta. In fin dei conti, ti bastano 5 minuti per realizzare una coda cavallo che mascheri capelli sporchi, una piega afflosciata o un incontrollabile effetto crespo. Non pensare, però, che la coda di cavallo sia una pettinatura da sfoggiare solo in caso di bisogno. Certo, perché la classica ponytail può trasformarsi in qualsiasi acconciatura desideri, diventando una coda di cavallo elegante, sbarazzina o modaiola in un gesto. Pur rimanendo una delle acconciature più semplici e veloci da realizzare. Immagina delle extension abbinate a una coda di cavallo altissima: l’effetto è pop, degno di Ariana Grande. Bassa e con qualche boccolo, invece, diviene la perfetta acconciatura da cerimonia, romantica ed elegante. Tra le acconciature capelli lunghi più cool, una coda di cavallo è l’ideale per mettere in risalto il viso, mettendo i lineamenti in primo piano ed esaltando tutta la tua sensualità.

Come fare la coda di cavallo? Il tutorial per renderla corposa

Indipendentemente dallo stile scelto, la coda di cavallo deve essere corposa. Il modo più semplice è optare per una coda sui capelli mossi. Creando delle onde con il ferro, infatti, sarà sufficiente aprirle con il pettine per ottenere il volume giusto. Per dare la giusta corposità a una coda di cavallo altissima - oltre che la resistenza necessaria - basta, invece, un semplice elastico. Abbinato a una lacca forte, il look sarà ben fissato e strutturato. Se hai i capelli sottili, infine, dovrai affidarti a due code per essere certa di ottenere il giusto volume. Come fare? Crea due code, una più alta e una più bassa, e lascia che la prima ricada semplicemente sulla coda più in basso, cosicché possa rimanere leggermente sollevata.

A chi stanno bene i capelli con coda?

La coda di cavallo può valorizzare ogni viso, purché sia posizionata correttamente. Una coda alta, ad esempio, è perfetta per valorizzare lineamenti tondi e creare una linea verticale che possa evitare di far apparire il viso paffuto. Al contrario, se hai un viso ovale o allungato, l’ideale è preferire una coda bassa o laterale. Al resto penseranno gli accessori e un gioco strategico tra frangia, ciuffo o ciocche ribelli, per scolpire il viso e valorizzare i tratti del viso.

Coda di cavallo alta: con onde e accessori

Forse è l'acconciatura capelli più classica: la coda alta è un vero must, specialmente se portata con qualche onda e i giusti accessori. Non c'è cosa peggiore, infatti, di sfoggiare una coda di cavallo dall'aspetto schiacciato. Per realizzarla, aiutati con lacca o shampoo secco per dare volume alle radici e, successivamente, cotonale leggermente. Una volta pettinate le onde e aggiunto un foulard per dare ancora più volume alla pettinatura, il gioco è fatto!

I capelli a coda di cavallo bassa e spettinata

Non pensare che la coda di cavallo sia solo ed esclusivamente alta o riservata ai capelli lunghi. Su delle lunghezze medie, ad esempio, puoi provare una low ponytail, posizionata sulla nuca. Per aggiungere un tocco sbarazzino ti basta portarla con uno styling spettinato, con ciocche ribelli ai lati del viso e lunghezze quasi elettrizzate. Un'acconciatura che salva la chioma anche nelle giornate più disperate.

La bubble ponytail per capelli lunghi e lisci

La coda di cavallo a bolle è una pettinatura chic ed elegante, ma anche sbarazzina e divertente. Come realizzarla? Inizia creando una semplicissima coda alta e, successivamente, posiziona un elastico all'incirca ogni tre dita, creando delle sezioni identiche su tutte le lunghezze. Per creare il perfetto effetto "a bolle", poi, ti basterà gonfiare leggermente i capelli per creare una silhouette leggermente tondeggiante.

La coda di cavallo elegante per le cerimonie

La coda di cavallo può risultare un'acconciatura estremamente elegante. Puoi provare a creare una coda alta e illuminarla con accessori gioiello, strass e perle o mantenere la pettinatura semplicissima e chic. Ti basterà creare delle onde strutturate e lasciare che ricadano sulle spalle, magari avendo l'accortezza di coprire l'elastico con una ciocca di capelli. Aggiungi uno spray lucidante e l'effetto sarà ancora più raffinato.

La coda altissima per le serate pop

Pensando a una coda di cavallo altissima, il primo pensiero è il look pop di Ariana Grande. Ed è proprio lei l'icona a cui ispirarsi per realizzare una high ponytail posizionata sulla sommità della testa. L'effetto è un po' odalisca un po' popstar. Quello che è certo è che un'acconciatura di questo tipo è l'ideale per mettere il viso in primo piano. Per dare un twist particolare a questo tipo di acconciatura, poi, prova a lasciar ricadere i capelli lateralmente, trasformando la tua coda alta in un'acconciatura laterale.

La ponytail con treccia: l'acconciatura semplice per ogni occasione

Le acconciature con trecce sono sempre belle, qualsiasi sia l'occasione. Ecco perché abbinare una semplice treccia laterale alla tua coda di cavallo un'ottima idea per dare un twist particolare a una pettinatura tanto semplice. Ti basterà creare una treccia che, dalla fronte, si posizioni lateralmente sulla testa, fermandosi proprio in corrispondenza della coda. Il tocco in più? Utilizzare la treccia per coprire l'elastico.

I capelli lisci e la coda di cavallo bassa

Non pensare che i capelli siano noiosi e che non possano offrirti la base perfetta per creare bellissime acconciature, femminili e seducenti al tempo stesso. Puoi provare a realizzare una coda bassa e molto morbida sulla nuca, lasciando persino che qualche ciocca si liberi. Il dettaglio finale è un fiocco morbido, che conferisca alla pettinatura un'allure rilassata e molto romantica.