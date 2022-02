C reative, sognatrici e libere, le donne nate sotto il segno dell'Acquario amano sperimentare, anche quando si parla di acconciature e tagli

Sognatrici e amanti dei viaggi, le nate sotto il segno dell’Acquario hanno un’indole ribelle e anticonformista anche quando si parla di capelli, fra acconciature, tagli e colori.

Le caratteristiche di una donna libera

Considerato l’innovatore dello Zodiaco, l’Acquario è un segno non convenzionale. Ribelle e fuori dagli schemi, ha una curiosità forte e fuori dal comune. Cancellare il suo bisogno di libertà è impossibile, per questo guarda sempre avanti, cercando novità e qualcosa di unico da scoprire.

Capelli fra bellezza e libertà

L’Acquario è governato dai pianeti Urano e Saturno ed è un segno di Aria. Ha lo sguardo perennemente rivolto verso nuovi orizzonti, così tanto lontani, a volte, che nessuno riesce a vederli. Insofferente alle costrizioni, l’Acquario è spesso irrequieto e molto curioso, guidato da un bisogno di libertà atavico.

La vita di questo segno è all’insegna di cambiamento e movimento. Ha una mente brillante e acuta, pensa fuori dagli schemi e adora osare. L’indole artistica e creativa, spingono l’Acquario a unire “genio e sregolatezza” anche quando si parla di bellezza.

Gli hairstyle top

Anticonformista e libera, la donna dell’Acquario adora le acconciature che esprimono il suo modo di essere diversa e unica. Ama sperimentare con tagli scalati cortissimi e look androgini, ma apprezza anche i capelli lunghi, sbizzarrendosi con raccolti sempre ricercati e diversi. Per sottolineare la sua natura spesso fuori dagli schemi, gioca con i colori, passando dal biondo al castano scuro sino al moro.

Beach waves – Le nate sotto il segno dell’Acquario amano la libertà per questo la pettinatura perfetta sono le beach waves. Le onde disordinate e morbide regalano un look da sfoggiare non solo al mare, ma anche in città per esprimere libertà e coraggio.

Capelli lunghi – Mossi oppure super lisci, i capelli dell’Acquario sono l’ideale per incorniciare il viso e realizzare pettinature chi perfette per una sognatrice.

L’idea in più

L’Acquario adora sperimentare, per questo per una donna di questo segno non c’è nulla di meglio di grandi o piccole rivoluzioni della chioma. La frangia, ad esempio, permette di dare un tocco di stile all’hairstyle, mentre l’acconciatura si può arricchire con accessori di tendenza come mollette o cerchietti in velluto.

Gli accessori da provare? Coloratissimi, tutti diversi e originali

Mollettine gioiello – Ottime per dare un tocco in più a qualsiasi acconciatura, le mollettine gioiello sono un must per le donne Acquario. Donano eleganza e si adattano sia a capelli lisci che mossi , ma anche corti e lunghi. Sono ottime per tenere le ciocche di capelli lontano dal viso, ma anche per strutturare l’acconciatura.

, ma anche corti e lunghi. Sono ottime per tenere le ciocche di capelli lontano dal viso, ma anche per strutturare l'acconciatura. Cerchietto bombato – Il cerchietto bombato, meglio se in velluto, è l'ideale per dare originalità anche alle chiome più semplici. Extra large, questo cerchietto si adatta alle cotonature in stile anni Sessanta e Settanta .

. Elastici chic – Fra gli accessori più amati dall’Acquario ci sono gli elastici chic arricchiti da perle o da piume. I migliori da provare? Quelli in velluto…very very chic!

Fasce - Le acconciature con foulard sono un must per le donne nate sotto questo segno.

Nastri con fiocchi – Sono l’accessorio giusto da abbinare allo chignon. Sono il tocco giusto per completare un’acconciatura, da scegliere in tanti colori differenti per arricchire e dare una marcia in più non solo alla chioma, ma anche al look.

I segreti di bellezza delle star dell’Acquario

Qualche idea in più può arrivare dalle star del segno dell’Acquario. Jennifer Aniston, ad esempio, è diventata famosissima per aver sfoggiato uno dei tagli di capelli più famosi e richiesti della storia. Si tratta del lob di Rachel di Friends, divenuto un must per regalare un’aria elegante.

Jennifer lava poco i suoi capelli. Fa lo shampoo una volta a settimana, mentre per avere un look impeccabile anche gli altri giorni sfrutta il potere dello shampoo a secco che non richiede risciacquo. Un’altra tip? Non usa l’asciugacapelli per avere una chioma sempre sana e mai sfibrata.

Biondissima e sensuale, Paris Hilton è la regina delle ereditiere. “Sono una fan del balsamo leave-in – ha raccontato, parlando dei suoi capelli -: restituisce l’idratazione necessaria ai miei capelli e li rende lucidi”.

Per pelle e capelli stupendi, Michelle Hunziker, segue una dieta equilibrata. “Evito gli zuccheri e i carboidrati semplici – ha confessato -. Il pane, per esempio, lo facciamo noi in casa e non usiamo farina doppio zero. Mangiamo pasta integrale”. Per il resto la showgirl svizzera adora cambiare hairstyle e tagli. Nel corso degli anni ha alternato una chioma extra long a code strettissime e chignon, passando poi al bob con onde.