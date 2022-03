In love with Leni Klum: ecco tutti i segreti della sua bellezza

U na beauty look naturale, unico e super radioso. Ecco quali sono i segreti di bellezza di Leni Klum, la giovane modella figlia della ex super model Heidi Klum

Occhi azzurrissimi, labbra carnose e lunghi capelli biondi come quelli della madre. Ah no, perché Leni Klum, giovanissima figlia dell’ex super model Heidi Klum, in fatto di bellezza e di tendenze la sa davvero lunga. E forse anche per questo ha deciso di tingere la sua biondissima chioma in una tonalità super cool, un Expensive Brunette, caldo, avvolgente e assolutamente strepitoso. Soprattutto messo in contrasto con i suoi occhi chiari super magnetici.

Un effetto che lascia davvero senza fiato e che non ha caso ha raccolto centinaia di migliaia di like sul suo profilo Instagram. Ma sarà solo questo cambio di look e la naturale attitudine a seguire le tendenze del momento il segreto di bellezza della giovane modella? Assolutamente no, anche perché Leni Klum è assolutamente eccezionale con qualsiasi tonalità di capelli e con make up super naturale se non invisibile.

Certo, i geni le daranno sicuramente una mano, ma alla base della bellezza così semplice e radiosa della giovane modella ci sono anche un’attenta alimentazione, che inizia alla mattina con un bel frullato fresco fatto in casa e con pasti che prevedono molta verdura fresca in accompagnamento a proteine come quelle del pollo o del pesce alla griglia. Un vero toccasana per la pelle, in grado di renderla super luminosa e dal colorito sano e fresco. Ovviamente senza dimenticarsi mai dell’importanza di bere molta acqua. Un alleato unico e insostituibile per la bellezza e l’elasticità della pelle, con un effetto davvero wow.

Ma non solo. Perché così come molte sue coetanee e non, anche la splendida Leni Klum soffre di impurità sulla cute e di qualche imperfezione. Ma che con assoluta trasparenza e onestà non ha timore di mostrare ai suoi follower.

Un “problema” che tiene a bada con un’attenta skincare fatta di una detersione mirata e regolare, scrub e maschere purificanti e di un’idratazione ad hoc, applicando una crema viso sia al mattino che alla sera. Cosa che viene fatta anche per il corpo, optando per una crema idratante dalla texture light o con degli oli vegetali come quello di mandorle dolci, argan e jojoba. Perfetti per prendersi cura della pelle in modo profondo e fin da giovanissime.

In più, per mantenersi in forma, la bella Leni Klum pratica regolarmente il pilates. Un’attività unica per restare in forma. Prendendosi cura e tonificando in modo armonioso la muscolatura. Oltre che a fare benissimo anche alla mente.

Una bellezza totalmente naturale, quindi, fatta di pochi e semplici gesti quotidiani di benessere e di un approccio sincero e onesto verso se stessa. Amandosi per come è in ogni singolo giorno e trasmettendolo questo amore anche all’esterno. Un mood unico e vero segreto di bellezza da cui trarre ispirazione.