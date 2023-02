Quanto ne dovremmo usare? Scopri qual è la giusta quantità di cosmetici da applicare

O come ci piace definirla: il vademecum per minimizzare gli sprechi e massimizzare l’efficacia. Senza fare disastri

Ti sei mai chiesta qual è il rapporto tra quantità di cosmetici necessaria da impiegare perché siano davvero efficaci? Quanto detergente, siero, o contorno occhi devi usare e quando invece stai sprecando prodotto (e soldi)? Chi dice che più è meglio?

Quando si tratta di skincare è molto probabile che tendiamo a farci prendere la mano e ad abbondare con la quantità di prodotto che usiamo nell’erronea era convinzione che più detergente ci farà avere la pelle più pulita, o che una maggior quantità di siero ci faccia ottenere prima il risultato auspicato e più crema ci darà una pelle più idratata.

In realtà una skincare efficace dipende non solo dall’ordine in cui la realizziamo, dalla detersione alla crema, passando per tonico, essenza e siero, ma anche dal non abusarne. Un indizio: se ti è mai capitato che la skincare facesse pilling - ovvero che si sgretolasse durante l’applicazione - ne hai appena scoperto il motivo.

Come facciamo a capire qual è la giusta quantità di skincare da usare?

Inoltre, pensare a una regola generale che valga per ogni categoria di prodotto non è possibile, perché quando si tratta di capire qual è la giusta quantità di prodotto da usare è importante considerare una variabile non da poco, ovvero la texture. A seconda delle diverse consistenze infatti, i sieri - più acquosi o più oleosi - e le creme, - leggere o dense - riescono a coprire aree più o meno estese, nonostante se ne usi la stessa quantità.

Un altra variabile importante, soprattutto quando parliamo di attivi ed esfolianti, è che non tutti i prodotti hanno la stessa concentrazione, quindi se la nostra pelle è abituata a una bassa concentrazione di Vitamina C o retinolo e non ha problemi quando vengono applicati, il giorno in cui passiamo a concentrazioni maggiori, nonostante la stessa quantità impiegata potremmo riscontrare rossori e irritazioni.

Come fare a capire se uso troppo o troppo poco prodotto?

Prima di tutto, osserva come reagisce la tua pelle. Se una volta applicato il prodotto noti che rimane appoggiato sulla superficie e non penetra nella pelle, significa che hai esagerato. Anche tra uno step è l’altro, è vero che è normale aspettare qualche secondo tra i vari prodotti, ma se noti reazioni strane (per esempio cambiano consistenza), allora ne hai usato troppo.

Quanto detergente serve

Se si parla di detersione semplice, a seconda del prodotto e dell’erogatore, basta un pump o una monetine da 20 centesimi. Se il prodotto è schiumogeno, una volta emulsionato è più che sufficiente per lavare il viso.

Il discorso è un po’ diverso quando invece si tratta di rimuovere il make-up, perché in questo caso la quantità di prodotto dipende da quanto trucco hai sul viso. Una mandorla o poco più dovrebbe essere sufficiente: massaggialo bene sul viso, insistendo dove il trucco è più resistente, poi bagnalo e continua a massaggiare finché non hai rimosso tutto ed eliminalo con un panno umido in microfibra. Anche se di solito preferisci un olio struccante, due o tre pump sono abbastanza, soprattutto se usi le mani e non i dischetti di cotone.

1/2 Clarity Cleanser, Pixi 2/2 bye Bye Makeup 3-in-1 Make-up Melting Cleansing Balm, IT Cosmetics PREV NEXT

Quanto siero serve

A seconda degli attivi, è bene ricordarsi che in questo caso less is more. Uno strato sottile che si stende e assorbe velocemente, soprattutto nel caso di siero esfoliante, è più che sufficiente. Con strato sottile si intende un pump, tre gocce o una piccola perla del diametro di 3 mm. Chiaramente i prodotti in capsule sono da intendersi monodose completa e ogni capsula vale per una applicazione.

Revitalift Clinical Siero con 12% Pura Vitamina C + E + Acido Salicilico, L’Oréal Paris

Quanto contorno occhi serve

Una quantità pari a un pinolo per ogni occhio è perfetta, altrimenti un pump di solito basta per entrambi. Picchietta delicatamente con l’anulare. Se invece ha l’applicatore in acciaio, schiaccia leggermente e guarda quanto prodotto fuoriesce. Non appoggiarlo direttamente sul contorno occhi, perché non riusciresti a capire la quantità che stai utilizzando.

Difesa CremaContorno Occhi e Palpebre Emolliente e Lenitiva, Rilastil

Quanta crema idratante serve

Il volume di un mirtillo è la quantità di crema idratante che dovresti applicare per coprire viso e collo. Non metterla tutta in un punto, ma piccole quantità su fronte e guance, così si stenderà in maniera più uniforme. Piccole variazioni del tema sono concesse in caso di texture della crema e di pelle più o meno secca.

Double Rose Ultra Face Cream, The Organic Pharmacy

Quanta protezione solare serve

Se per gli altri step della skincare routine è più facile abbondare, di solito con la protezione solare succede l’inverno e si tende a usarne una quantità scarsa o insufficiente. Da qui non si scappa: per avere il fattore di protezione indicato sulla confezione, sono necessari 2 mg per centimetro quadrato e nulla di meno. Pesarla ogni volta non è proprio pratico, quindi per convenzione possiamo dire che vale la regola delle due dita, cioè stendi due strisce di crema solare (non troppo sottili!) su indice e medio e quella è la quantità sufficiente per il viso.

Screen Me Spray SPF 50, Darling