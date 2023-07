Creme viso estate: la skincare in gel è perfetta per idratare la tua pelle quando fa caldo

S e quando fa caldo anche la tua faccia suda e cola, vuol dire che è arrivato il momento di cambiare la texture della tua skincare.

Estate significa sole, caldo e purtroppo tantissima umidità, tanto che sposso è volentieri è difficile anche solo riuscire a finire una skincare basica senza che si senta la pelle del viso pesante, che fa fatica ad assorbire i preziosi sieri e creme che usiamo con tanta devozione tanto che dopo il secondo step inizia a colare tutto.

Se anche a te sembra che la pelle faccia da tappo e si rifiuti di far penetrare qualunque cosa che sia più pesante di una goccia d’acqua, ci sono solo due cose che puoi fare. La prima è indubbiamente rendere la tua routine più essenziale, magari limitandoti a siero e idratante e la seconda è cambiare la texture del tuo moisturiser.

Ebbene sì, le creme ricche che con il freddo sono una vera e propria gioia per la pelle, in estate - o comunque con il caldo - diventano qualcosa di più simile a una punizione. Però pensaci: se fai il cambio dell’armadio e passi dalla lana al lino e al cotone, perché non dovresti fare lo stesso con la tua skincare e iniziare a utilizzare prodotti dalle texture leggerissime e impalpabili? È arrivato il momento di mandare (temporaneamente) in vacanza il moisturiser dalla texture ricca e lasciare spazio a una con una consistenza più leggera, come le creme idratanti per l'estate in gel.

Le creme viso con la texture in gel sono già ampiamente usate e amate da chi ha la pelle grassa e a tendenza impura, perché si percepiscono appena quando si stendono e rimangono impercettibili sulla pelle, si assorbo in un battito di ciglia e riescono comunque ad apportare un’eccellente dose idratazione.

