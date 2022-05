Ferme tutte: è il momento di sapere cosa sono ciglia push up

L e ciglia push up sono il nuovo trend: come realizzarle al meglio in pochi semplici passi

Sguardo da cerbiatta e make up magnetico: le ciglia push up sono il nuovo trend. L’ideale per un trucco che non passa inosservato e per essere perfette in pochi minuti. Super pigmentate, foltissime e lunghe, le ciglia sono l’ideale per incorniciare gli occhi, rendendoli splendidi.

Il segreto delle ciglia push up? L’applicazione del mascara, per aprire, definire e amplificare lo sguardo. Lunghezza e curvatura super rendono gli occhi un vero e proprio capolavoro, regalandogli leggerezza e bellezza. Queste ciglia sono l’ideale per valorizzare qualsiasi tipologia di trucco, anche il più semplice, e si possono creare in pochi semplici passi.

Dietro questo make up c’è un uso sapiente del mascara, ma anche del piegaciglia. Questo strumento è eccezionale per “aprire” le ciglia verso l’esterno, dispiegando le estremità, e dare la giusta curvatura. Solo dopo averlo usato si potrà passare al mascara, rigorosamente black, per districare ogni singolo ciuffetto delle ciglia, partendo dalle radici. Solo in questo modo appariranno pettinate al meglio e leggere, senza nessun grumo.

Come applicare il mascara al meglio? L’ideale è puntare su piccoli movimenti, muovendo l’applicatore a zig zag. Per donare colore alle ciglia corte invece prova a sfruttare la punta dello scovolino. Se parti direttamente dalla base, l’effetto sarà allungante e preciso, in particolare lavorando con il prodotto l’angolo dell’occhio più esterno. Il tocco finale? La rima inferiore, da lavorare con cura.

Per un risultato ancora più bold si potrebbero aggiungere anche dei ciuffetti di ciglia finte. Applica la colla sulla rima, poi aggiungi i ciuffetti dove serve usando una pinzetta, insistendo sull’angolo dell’occhio per un effetto eccezionale.

Come realizzare un trucco con ciglia push up? Per prima cosa applica il correttore, poi passa l’ombretto sulla palpebra. Con delicatezza applica le ciglia finte, infine completa con una passata di matita o eyeliner, seguito dal mascara.

L’eyeliner è ottimo per coprire al meglio i piccoli difetti, definendo ancora di più lo sguardo, mentre il mascara regala maggiore profondità e leggerezza. Gli ombretti perfetti per ciglia bold? Quelli con nuance naturali e calde, in grado di “riscaldare” il trucco. Prova il color biscotto o il rosa, ma anche il bronzo e il pesca. Gli effetti da provare sono tantissimi, dallo shimmer, perfetto per la sera, al matt, da provare durante la giornata, per l’ufficio oppure per un pranzo veloce con le amiche.