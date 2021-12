In cerca del migliore mascara? Ecco 9 prodotti testati per te

I n cerca del migliore mascara per le tue ciglia? Dai un occhio alla nostra selezione di prodotti allunganti, volumizzanti e rinforzanti.

Il mascara è uno dei prodotti da sempre più amati e diffusi. Come il rossetto, è in grado da solo di definire e svoltare il beauty look. La sua applicazione e l'effetto che otteniamo applicando il mascara possono, infatti, determinare il tipo di sguardo e, quindi, il tipo di trucco. E, poi, il mascara ha un enorme vantaggio: si può applicare in velocità, con un semplice gesto. Le nuove formule, inoltre, sono in grado di lavorare su più aspetti contemporaneamente (densità, volume, lunghezza e colore) e anche di curare le ciglia nel tempo. Segui i nostri consigli per scegliere il migliore prodotto per te!

Come scegliere il migliore mascara

Che ciglia hai e quale effetto vuoi ottenere? Parti dalle risposte a queste domande per capire che tipo di prodotto fa per te. Ci sono, ovviamente, delle caratteristiche che naturalmente ti orienteranno verso la scelta di un determinato mascara. Chi ha le ciglia corte, per esempio, farà bene a optare per un mascara allungante per sollevarle al meglio le radici delle punte e creare un effetto ventaglio immediato. Se le ciglia sono (anche) dritte, invece, meglio scegliere un mascara incurvante e allo stesso tempo volumizzante. Molti dei bestseller e delle novità dell'inverno 2021 riescono, per esempio, a lavorare su volume e lunghezza allo stesso tempo e anche a rinforzare le ciglia grazie alle formulazione a base di collagene e attivi naturali. Ecco una selezione dei migliori prodotti testati per te.

Deep Matter Bold Volume Mascara di Madara

Formulato con ingredienti che rafforzano e nutrono le ciglia rendendole più forti e resistenti nel tempo, è vegano e cruelty free. Contiene: peptidi di origine vegetale che ricoprono e rinforzano ogni ciglia, enfatizzandone il volume e sollevandole, per un’alta definizione, pigmenti naturali, olio di ricino biologico e fitocere vegane che consentono un’applicazione fluida e duratura.

Diorshow Pump‘N’Volume HD – Mascara Volume XXL – Effetto Ciglia Moltiplicate

Il wiper bi-materico del mascara carica lo scovolino della giusta quantità di prodotto per ciglia dal volume estremo, senza eccessi né grumi. Arricchito di vitamina B5 nota per le sue proprietà rinforzanti, irrobustisce le ciglia a ogni utilizzo, facendole apparire come inguainate e dal volume naturale aumentato.

Migliore mascara: BADgal Bang! di Benefit

Dona alle ciglia volume super con una tenuta fino a 36 ore! Il merito è della formula composta da aero-particelle, uno dei materiali più leggeri conosciuti.

Migliore mascara: Better Than Sex Mascara di Too Faced

Lo scovolino a clessidra rilascia una formula ricca di collagene che infoltisce, allunga e incurva le ciglia con un volume spettacolare. Contiene polimeri resistenti all’acqua super performanti che offrono una tenuta per tutto il giorno mentre l’Estratto di Hoya Carnosa e l’olio di Omega idratano e rigenerano le ciglia.

They're Real! Mascara di Benefit

Mascara volumizzante e allungante dall'effetto ciglia finte, ha una formula a lunga tenuta che non cola, non sbava e non si secca… per ciglia impeccabili tutta la giornata!

Go Big or Go Home di KVD Beauty

Mascara vegano dal volume estremo, è formulato con ingredienti di origini vegetale.

Migliore mascara: False Lash Epic di Max Factor

Dona definizione e volume alle ciglia, creando un effetto ciglia a ventaglio. Il suo scovolino è dotato di quattro tipi diversi di setole per garantire una copertura ottimale di tutte le ciglia ed è composto da due parti. La punta "zoom action" permette di catturare ogni singola ciglia e donare un effetto a ventaglio mentre il resto dell’applicatore volumizza e allunga le ciglia.

Deborah Mascara 24 Ore Instant Maxi Volume

Arricchito con attivi rinforzanti, ha una formula trattante che unisce le proprietà fortificanti della cheratina all’olio di melograno, per ciglia morbide e nutrite.

Mascara Volume Glamour di Bourjois

Grazie alla sua formula arricchita con collagene le ciglia saranno moltiplicate per un volume spettacolare.​ Lo scovolino a zig zag, invece, le separa perfettamente per offrire uno sguardo intenso.

