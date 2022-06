P er essere sempre al top e renderle irresistibili con i colori di tendenza, le labbra hanno bisogno di un'attenzione speciale. Qui ti spieghiamo come.

Sapere come curare le labbra nel modo giusto è il primo step per poi aggiungere colori, finish e rossetti di tendenza del momento. Le labbra, infatti, sono spesso un campanello d'allarme del nostro fisico e della nostra salute, ma si pensa che basti una buona idratazione per risolvere qualsiasi problema.

Ma non c'è solo quello, infatti è bene aggiungere alcune coccole e trattamenti ad hoc per rendere non solo in salute, ma anche bellissime e pronte per essere sfoggiate con rossetti e gloss che, finalmente, tornano a mostrarsi.

Perché curare le labbra

Sottili o turgide, delineate o appena accennate: le labbra hanno mille forme, ma qualsiasi sia il loro mood tutte meritano il giusto grado di attenzione.

Questa area, infatti, è caratterizzata da uno strato molto sottile di cute e, inoltre, è una zona particolarmente irrorata da i vasi sanguigni e, per tutti questi motivi, necessità di prodotti e trattamenti ad hoc.

I Can Smooth, Eterea Cosmesi Naturale - Un mix di zuccheri naturali che effettua un delicato ma efficace scrub per contrastare la secchezza ed eliminare le cellule morte, favorendo il turn over cellulare. Da massaggiare effettuando piccoli movimenti circolari e poi risciacquare con acqua tiepida.

Proprio come per il corpo e per il viso, lo scrub è il miglior alleato per una pelle liscia e smooth. Ovviamente, per le labbra, è fondamentale che sia molto delicato e per nulla aggressivo. Quest'area, infatti, ha bisogno di un peeling meccanico che, con la sua azione, andrà a eliminare cellule morte, pellicine e simili.

Poco importa che sia in pot o in stick, questo prodotto diventerò un vero e proprio alleato di bellezza., Quando usarlo? Alla sera, durante la skincare più attenta, ma anche prima di un make-up elaborato dove il rossetto la farà da padrone e, per questo, è fondamentale avere una superficie perfetta.

Il peeling

PEEL, Niche Beauty Lab - pensato per la notte, questo peel rinnova lo strato più superficiale delle labbra massimizzando l'effetto dei trattamenti labbra. Una combinazione di Acido Lattico e Acido Glicolico che permette di ottenere tutti i benefici degli acidi, senza irritare o danneggiare la pelle.

Il peeling chimico è ormai diventano un must have per la skincare viso, ma hai mai pensato di utilizzarlo anche per le labbra? Questi prodotti, infatti, permettono un'azione più profonda e meno superficiale rispetto allo scrub labbra e, grazie agli acidi contenuti al suo interno, andrà a eliminare impurità e simili.

In tubetto, basterà applicarlo sulle labbra, meglio se alla sera prima di andare a letto, e lasciarlo agire senza paura. Ovviamente è bene porre attenzione alla reazione delle labbra ed, eventualmente, passare a un'applicazione saltuaria non più di due volte a settimana.

REPAIR MY LIPS, Diego dalla Palma - Maschera per un trattamento riparatore profondo, fornisce sollievo immediato ed è un booster di idratazione alle labbra stressate. Al suo interno il Balloon vine extract, l'Echium oil e l'Olio di girasole.

Anche le labbra meritano un trattamento intensivo come la maschera labbra. Da usare sia di giorno, o ancor meglio di notte, questo concentrato di attivi permette di rimettere in sesto qualsiasi bocca.

Un prodotto corposo e simile a un burro da applicare dopo la skincare serale, meglio se preceduto da uno scrub, e da lasciare in posa per alcune ore in modo da agire durante i momenti di turnover cellulare.

Pensate sia per idratare che per trattare, le maschere labbra possono essere anche pensate per altri usi come, ad esempio, il lip plumping. Da avere nel beauty case.

Il burro labbra

Cupacake, LH36 - un burro labbra 100% cruelty free, vegan e genderless, pensato per nutrire e mantenere idratata la zona labiale. Al suo interno: olio di ricino, olio di jojoba, burro di cacao, propoli con azione antibatterica preventiva, olio essenziale di limone antibatterico e vitaminizzante e vitamina E.

Se ti stai chiedendo come curare le labbra devi sapere che questo prodotto deve mai mancare sul comodino, sulla scrivania, in borsa e, ovviamente, nel ripiano del bagno dedicato alla tua beauty routine. Il momento dell'idratazione è sacro e, per questo motivo, un burro labbra è indispensabile.

Che sia colorato, biologico, vegan o arricchito da mille e più fragranze poco importa, la cosa importante è ricordare di applicarlo ogni volta che se ne sente la necessità. Solo in questo modo si andrà a prevenire l'invecchiamento precoce e si permetterà alle labbra di risultare turgide e piene.

La protezione solare

Lip Gloss SPF 15, Kess- Un gloss protettivo, caratterizzato dalla shade Beach Peach: un corallo con sfumature dorate e dall'"effetto glassato". Un prodotto che non solo protegge, ma che grazie al finish lucido funge anche da booster di volume per le labbra.



La protezione solare va indossata, questa è la regola numero uno della skincare. Ma se lo facciamo per il viso, perché non farlo anche per le labbra? Oggi, infatti, sono sempre di più i balsami e i gloss arricchiti da SPF che permettono di proteggere le labbra non solo dalle scottature, ma anche dagli effetti indesiderati dei raggi UV.

Da indossare in città, al mare e anche in montagna, queste formulazioni, oggi, sono leggere, piacevoli da indossare e spesso arricchite da leggeri colori che le trasformano in un ibrido tra make-up e skincare.

Outrageous Intense, Sephora Collection - peperoncino e acido ialuronico infuso e un finish che dona lucentezza intensa. Il prodotto da avere e usare per un aumento di volume istantaneo, giorno dopo giorno.

Pump un the volume: chi non sogna labbra piene?! Anche questo fa parte dei metodi su come curare le labbra perchè, una bocca curata nel modo giusto , è anche una bocca piena e in salute.

Pensati sia per chi ha le labbra sottili, ma anche per chi vuole definirne i contorni, questi prodotti solitamente contengono estratti e derivati dal mentolo o dal peperoncino che, con il loro effetto leggermente urticante, permettono di aumentare il volume delle labbra.

Da usare prima di un rossetto o anche da soli, solitamente sono gloss che aggiungono idratazione e luce alle labbra. Un vero trend da provare.