N on si può parlare di make-up senza menzionare i rossetti e, dopo anni di silenzio, tornano a conquistare le tendenze partendo proprio dalle sfilate più cool del momento

Il rossetto riprende i suoi spazi. È rimasto lì in un angolo, o meglio in fondo al beauty, aspettando il suo momento che finalmente è arrivato. E la dimostrazione è stat data dalle passerelle della Milano Fashion Week che hanno dimostrato quali make-up e quali rossetti detteranno tendenza per la prossima primavera 2022.

È arrivato il momento di partire per un viaggio alla scoperta dei make-up trend visti alle sfilate e dei rossetti che non potranno proprio mancare per rendere uniche e speciali le tue labbra.

Il mood: una stagione di contrasti

Quando si parla di rossetti è importante capirne anche il mood. Cioè lo stile da indossare e che sarà un vero e proprio filo conduttore per dare risalto alle labbra, da bilanciare poi con il resto del face look.

E per questa primavera, decisamente ancora incerta, i rossetti vivranno una doppia personalità: da una parte i colori intensi e le labbra definite e, dall'altra, i nude appena accennati.

Sì, i colori saranno definiti e accesi ma allo stesso tempo le labbra dovranno essere curate al meglio per mostrarsi in tutto il loro splendore anche al naturale, o quasi.

I colori: è tempo di rosso

Il rossetto è tornato. Lo abbiamo già detto e per farlo ha deciso di tornare in grande stile con il colore per eccellenza: il rosso. Da sempre simbolo femminile, il rossetto rosso torna a farsi strada sulle labbra riportando la bocca in primo piano e andando a condizionare il make-up del resto del volto.

Le sfumature saranno davvero tantissime: dagli aranciati, perfetti per i sottotoni caldi, a quelli con un punta di blu e verso il viola, che valorizzerà ancora di più le carnagioni rosate.

Ricorda sempre di applicare una matita dello stesso colore per evitare di sbordare in modo eccessivo, a meno che tu non voglia creare un overlip make-up. E non dimenticare anche la funzione delle matite trasparenti per le labbra: utile per contenere il rossetto, specialmente le tinte più liquide.

Il finish: gloss e anni '90

Un viaggio nel passato e non solo per la moda, ma anche per il make-up che riporta alla luce colori e finish usati e utilizzati negli anni '90. Ma questa volta sarà molto meglio, a partire dal finish del rossetto che sarà super glossy e shiny.

E non ci sarà solo spazio per i gloss, ma anche per i rossetti super luminosi che lasceranno un finish brillante e confortevole sulle labbra.

Una finitura che permetterà, anche, di sfruttare il potere delle piccole perlescenze e dei loro colori che andranno a dare ancora più risalto alle labbra, aggiungendo anche ancora più luce. Labbra da baciare, innegabile!