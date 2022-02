Il beauty look di Rihanna al fashion show di Gucci è il tocco glam che aspettavamo

P ancione in vista e occhi luminosissimi: ecco come Rihanna si è presentata alla sfilata di Gucci. Ti sveliamo come ricreare il beauty look di RiRi

Radiosa con il pancione in bella vista, Rihanna ha partecipato alla MFW e lo ha fatto in prima linea per il fashion Show di Gucci. La cantante pop, imprenditrice per il settore beauty e icona di stile ha fatto parlare di sé come sempre con un look indimenticabile.

Capello mosso naturale, occhi luminosissimi e rossetto rosso: ecco il beauty look di Rihanna con cui si è presentata in prima fila al fashion show Gucci. Il make up viene impreziosito poi dal turbante gioiello luminoso. L’ombretto lilla metallizzato richiama il pellicciotto mentre un crop top con dettagli in pizzo mette in mostra il pancione.

Il beauty look di Rihanna alla Milano Fashion Week

Durante la MFW le star e le icone di stile lanciano tendenze, più o meno consapevolmente. Rihanna non è certo la prima volta che detta le regole di stile e questa volta lo fa mescolando l’animo trasgressivo e appariscente che l’hanno sempre contraddistinta con un tocco più romantico e femminile.

Il lilla del pellicciotto si abbina all’ombretto metallizzato e luminosissimo, le labbra rosse invece creano un contrasto importante ricordando il suo animo più sensuale. Nella pop star sembrano infatti alternarsi due anime: da una parte quella più romantica e delicata, dall’altra il suo essere forte ed indipendente.

Per il viso la base è semplice ma luminosa. Attorno alle labbra, una linea di matita della stessa colorazione ne delinea i contorni. Gli occhi invece sono i veri protagonisti anche grazie alle ciglia impreziosite da una passata di mascara.

Labbra rosse e glossy come RiRi

Dopo il rossetto nero visto in passerella da Blumarine ecco una variante più pop in red proposta dalla cantante. Un rosso luminoso, leggermente lucido che mette in evidenza le labbra. Questo il colore scelto da Rihanna per il fashion show di Gucci.

Vuoi replicarlo a casa?

Per prima cosa delinea il contorno delle labbra con una matita, in questo modo riuscirai ad applicare con più cura il colore. Poi procedi applicando in modo preciso il rossetto selezionato. Attenzione, l’effetto glossy di Rihanna può essere ottenuto in due modi: puoi applicare un rossetto opaco, e poi ripassare il tutto con un gloss, oppure puoi optare per una tinta labbra lucida nella colorazione prescelta.

Sguardo luminoso con un ombretto metallizzato lilla

Dopo anni di trucco opaco abbiamo capito che gli occhi tornano ad essere protagonisti con ombretti luminosi: glitter e metal si alternano a seconda delle personalità, del gusto e dell’effetto desiderato. Riri si è presentata al fashion show di Gucci con un bellissimo smokey eyes metallizzato nei toni del lilla. Questi colori sono perfetti con la sua pelle ambrata, confermando l’attenzione della cantante per la scelta dei colori in palette secondo gli studi di armocromia.

Come applicare gli ombretti metallizzati

Pr ricreare questo effetto ti consigliamo di utilizzare ombretti in polvere ma di applicare prima un primer: in questo modo potrai enfatizzare ancora di più la luminosità e le sfumature che i colori riescono ad avere una volta applicati alla palpebra. Vuoi rendere lo sguardo ancora più attraente? Definisci lo sguardo passando la matita sia sulla rima inferiore che superiore, poi gioca con il mascara facendo attenzione a non creare grumi. Rihanna non è l'unica ad aver puntato su ombretti luminosi, anche Valentina Ferragni si è distinta con un make up look shiny.