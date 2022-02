Armocromia Sanremo 2022: chi è in palette?

T ornano i commenti "armocromatici" dei beauty look degli artisti del 72° Festival di Sanremo: chi sarà in palette e chi no?

Il colore più gettonato sul palco del Festival di Sanremo rimane l’intramontabile nero, forse la scelta più sicura, ma allo stesso tempo anche la più scontata! Vediamo chi lo porta davvero bene e chi invece sarebbe più valorizzato da altri colori, perché qui parliamo di Armocromia, il metodo dei colori amici in armonia con il proprio incarnato, colore di occhi e di capelli. Gli artisti devono sì stupire con i loro look, ma lo possono fare strizzando un occhio all’estetica e all’equilibrio dei colori che indossano!

Quando si indossa un colore lo si dovrebbe fare con l’intento di creare il giusto focus sul viso, soprattutto se si è su di un palco come quello di Sanremo, per cui gli artisti non vengono ricordati e giudicati solo per le canzoni ma anche per i loro look. A volte però si indossano dei colori di make-up, capelli e top (o abito) che si prendono tutta la scena perché non equilibrati con il viso della persona che li indossa. Quando sono troppo chiari, o troppo scuri, o ancora troppo brillanti ad esempio, rispetto al mix cromatico personale di una persona, fanno retrocedere il viso in secondo piano o non lo sostengono abbastanza perché risplenda come dovrebbe: questo è il potere dell'armocromia applicata alla persona!

Ne abbiamo già parlato per l’edizione 2021 del Festival , commentando i look in base alla stagione cromatica di appartenenza degli artisti e molti di loro erano come si suol dire “in palette”! Anche per quest’anno vogliamo portare l’attenzione sull’uso del colore commentando i beauty look secondo i principi di questa disciplina che, se applicata correttamente, dà risultati estetici innegabilmente valorizzanti.

Noemi e la magia del cipria

Pelle avorio, occhi azzurro cristallo, capelli rame (anche se non naturali) ad esaltare la sua luce dorata: Noemi è un perfetto esempio di donna primavera! Ombretto e rossetto shimmer, in una morbida sfumatura di rosa naturale, richiamano il cipria dell'abito, a ricreare un beauty look da vera (ed elegantissima) dea. Sfumature più calde di make-up e abito l'avrebbero resa ancora più "wow" ma chi ben comincia è a metà dell'opera si dice, e questo festival promette bene perché per noi questo primo beauty look è comunque da...8!

Noemi, splendida donna primavera in rosa cipria

Ana Mena, autumn in Sanremo

Provenire dalla Spagna non è sempre garanzia di "calore" ma nel caso di Ana Mena lo è alla grande! Pelle ambrata esaltata da un make-up dai toni nude e terrosi, che sono perfetti per una donna autunno come lei. Il lezioso abitino rosso a scacchi è come il cacio sui maccheroni, perché le donne autunno quando indossano questo colore sono magnifiche...e per noi Ana si guadagna un bel 7 e mezzo!

Ana Mena con un beauty look autunno in linea con la sua stagione cromatica

Michele Bravi e l'inverno...dei fiori!

Neanche a farlo apposta la sua canzone si intitola "L'inverno dei fiori" e Michele Bravi "inverno" lo è proprio di fatto: incarnato chiaro a base olivastra, occhi verdi, capelli cenere intenso, "sintomi" inequivocabili di un perfetto uomo inverno, valorizzato dai bijoux argento e l'outfit total black con sotto giacca in paillettes. Magnetico e sexy, con questo nuovo look da pop star internazionale con richiami eighties, ci conquista e per noi merita un 7 e mezzo!

Michele Bravi, uomo inverno valorizzato dai bijoux argento e il total black

Giusy Ferreri, pura profondità

C'è tutta l'intensità della sua Sicilia nel mix cromatico (e nella voce) di questa piccola grande donna! Eye liner bold nero, gloss fucsia che riprende cromaticamente i cristalli degli inserti dell'abito, questo make-up è in piena armonia con il mix cromatico della donna inverno, che Giusy Ferreri incarna perfettamente. Poteva sicuramente osare di più ma questo beauty look è armocromaticamente corretto quindi per noi è un 7!

Giusy Ferreri, donna inverno con beauty look in armonia cromatica

Emma Marrone e l'impatto del contrasto

Naturalmente bionda scura (ma ormai sempre schiarita verso un biondo freddo e molto chiaro) con occhi verdi-nocciola Emma tecnicamente sarebbe una donna estate, ma per via della sua grinta, del suo stile rock chic e della sua alta energia difficile vederle indossare i colori soft della palette estate. Spesso, come in questo caso, punta su un trucco bold a contrasto per lo sguardo, delineato da un eyeliner nero “cat eye”, più in stile “winter” che non summer. Il taglio di capelli corto dalla linea essenziale e l’abito in velluto blu mezzanotte la rendono meno “ragazzaccia” del solito e per noi è un bel 7 e mezzo!

Emma, donna estate, con un beauty look inverno che porta bene grazie alla sua grinta ed alta energia

Il senso di Arisa per il rosa

I look di Arisa a Sanremo sono sempre tra i più originali e ricercati. Quello di quest’anno è particolarmente “armocromatico” perché l’ombretto e i capelli rosa violaceo sono perfetti per una donna inverno dall’incarnato particolarmente freddo e chiaro come quello di Arisa. Le unghie laccate di fucsia a contrasto con l’abito nero dal corpetto destrutturato completano questo beauty look da pop star, che per noi merita un 7.

Arisa, donna inverno, punta sul rosa violaceo per il suo beauty look e non sbaglia!

Lorena Cesarini, calore e profondità

Ha stile da vendere questa bellissima ragazza dalla pelle ambrata e gli occhi di velluto. Il suo incarnato è caldo e la dominante della sua immagine è la profondità, per via degli occhi e i capelli intensi: una donna autunno nella sua massima espressione! Il make-up non è giocato su colori caldi, ma su un bordeaux violaceo che comunque funziona, anche se avremmo preferito delle tonalità più morbide e opache, che sarebbero state più in linea anche con lo splendido abito color carne e corallo. Si poteva fare meglio ma Lorena è così bella, spontanea e fresca che ci strappa lo stesso un bel 7!

Lorena Cesarini, donna autunno con stile da vendere!